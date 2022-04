Eisenstädter Drachen wehrten Fürstenfeld-Matchball ab

Werbung

Die Fürstenfeld Panthers machten bislang ihrem Ruf als Angstgegner der Eisenstädter alle Ehre. Nach dem ersten Sieg gegen die Steirer in der Vereinsgeschichte ist dieses Thema vom Tisch. Der eindrucksvolle 81:60-Auswärtserfolg der Drachen im Play-off-Halbfinale hält sie weiter im Rennen um den Meistertitel und den Aufstieg auf sportlicher Ebene.

In der Defense hielt man richtig dicht

Das Werkl lief in der Steiermark vor zahlreichen rot-goldenen Fans wie geschmiert. Center Marko Kolaric wuchs mit 29 Punkten (davon drei Dreier) sogar über seine 2,13 Meter hinaus und legte eine Saisonbestleistung hin.

Die Taktik von Coach Jambor erwies sich damit als goldrichtig, nach dem ersten Semifinal-Match bekrittelte er, dass seine Jungs „die körperliche Überlegenheit nicht in Punkte umwandeln konnten.“ Diesmal setzten die Dragonz die Trainervorgabe meisterlich um.

Vor allem in der Defense machten die Eisenstädter mit nur 60 Punkten gegen eines der stärksten Teams dicht. Schwächen musste man beim Sieg gegen Fürstenfeld mit der Lupe suchen. Ungewöhnlich für die Drachen ist jedoch der 90 Prozent-Anteil der Starting Five am Punktekonto. Normal glänzt man mit der Teamphilosophie der „langen Bank“, diesmal schlug der harte Kern zu.

Entscheidendes drittes Spiel in Eisenstadt

In Spiel drei der Serie haben nun, wenn man so will, beide Teams Matchball. Es steht 1:1 – wer siegt, ist weiter. Es ist eine hochbrisante Ausgangslage am Samstag (18 Uhr) im Allsportzentrum, wenn sich zeigen wird, welcher der Zweitligisten dem sportlichen Anspruch auf die Superliga mit dem Einzug ins Finale der Play-offs Nachdruck verleihen kann.