Dragonz feiern Platz eins, kurz

„Unnötig spannend“ beschreibt das letzte Match des Grunddurchgangs aus Sicht der BBC Nord Dragonz wohl am besten. Denn nach einem Raketenstart in Hälfte eins schien die Sache bereits gegessen und der Gesamtsieg im Grunddurchgang der 2. Liga bereits in trockenen Tüchern. Beim Stand von 49:18 konnten sich die Eisenstädter zwar bereits zurücklehnen — nahmen aber Hälfte zwei dann offensichtlich zu locker. Die Gastgeber aus Mattersburg konnten zwar in den 40 Spielminuten kein einziges Mal in Führung gehen, doch die Aufholjagd in Hälfte zwei ließ sich sehen. Von 31 Punkten Vorsprung blieben schließlich nur vier Punkte übrig.

Kyran McClure spielte mit 18 Punkten zwar eine solide Partie, blieb aber unter seinem Schnitt. Der zweite US-Legionär im BBC Nord-Dress – Jordan Roberts – schrieb unauffällig wie immer ein Double-Double an (10 Rebounds, 12 Punkte) und Marko Kolaric steuerte ebenfalls 17 Punkte bei. Bei den ersatzgeschwächten Rocks machte vor allem Ivan Begic das Spiel und hielt das Match quasi im Alleingang mit 32 Punkten offen.

Mit Pole-Position ins Play-off

Am Endstand von 76:80 konnte aber auch seine herausragende Leistung nichts ändern. Mit diesem Erfolg schaffte Eisenstadt aus eigener Kraft den Gesamtsieg im Grunddurchgang und geht damit als Top-Favorit ins Play-off. „Es passiert nicht oft, dass man bei einer 30-Punkte-Führung zur Halbzeit dann noch um den Sieg zittern muss. Trotzdem konnten sie mit dem knappen Sieg das erste Mal in der Vereinsgeschichte den Grunddurchgang als Erstplatzierter abschließen. Jetzt steht erfolgreichen Play-offs nichts im Weg“, resümiert Center Lukas Knor.

Dort warten im ersten Match des „Best-of-Three“-Formats die Dornbirn Lions als Viertplatzierte der Western Conference als Gegner. Zu Saisonbeginn setzten sich die Eisenstädter zuhause klar mit 96:82 durch. „Beide Mannschaften haben sich seither aber weiterentwickelt“, will Obmann und Spielervater Roland Knor der Hinrunde nicht zu viel Bedeutung beimessen. Die Drachen haben am Samstag (18 Uhr) jedenfalls das Heimrecht.