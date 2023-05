2. Klasse Nord: 2:2-Spektakel in Sankt Georgen

SANKT GEORGEN/EISENSTADT – WULKAPRODERSDORF 2:2. Nach gerade einmal neun Minuten konnten die Gäste vor 600 Besuchern (der Georgi-Kirtag sorgte für Top-Besuch) bereits die Führung erzielen – Julian Fiedler setzte sich auf der rechten Seite stark durch und spielte auf Andreas Jobst, der souverän einnetzte. 20 Minuten später wurde wieder Andreas Jobst auf die Reise geschickt, der beim Eins-gegen-Eins einen kühlen Kopf bewahrte und auf 2:0 erhöhte. Die Gäste gaben sich jedoch nicht auf und zeigten besonders in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung. Lukas Balaz verkürzte nach etwa einer Stunde auf 2:1, danach war Wulkaprodersdorf weiter dominierend. Kurz vor Schluss gab es noch einmal Eckball – dort sprang der mit nach vorne gelaufene Torhüter (!) Patrick Zvonarits am höchsten und köpfte in letzter Sekunde zum Ausgleich!

UFC SANKT GEORGEN/EISENSTADT – SV WULKAPRODERSDORF 2:2 (2:0).- Torfolge: 1:0 (9.) Jobst, 2:0 (27.) Jobst, 2:1 (54.) Balaz, 2:2 (90.) Zvonarits. Reserve: 0:0. SR: Tihomir Kuzat (S: Gut / W: Gut).- Sankt Georgen 600. Sankt Georgen: Nurschinger; Schwacha, Por (23. Rosenbauch), Alacher, Karacson; Würzner, Edelbauer (70. Liegenfeld); Fiedler (70. Marzi), Hahnenkamp, Jobst (70. Paul Hahnenkamp); Manninger. Wulkaprodersdorf: Zvonarits; Felber (54. Pauschenwein), Kremsner, Fenk (82. Varadi), Gusek; Mesicek, Touati, Mandl, Dragschitz; Hudec, Balaz.

PURBACH – STOTZING 0:0. Ohnehin von Ausfällen geplagt, musste Stotzing bereits früh in der Partie Adam Filek verletzt auswechseln. Purbach war die dominierende Mannschaft und drückte auf den Führungstreffer. Doch im Abschluss fehlte wohl das notwendige Glück – mehrere Male trennte nur das Aluminium die Gastgeber vom Torjubel. In der zweiten Halbzeit kam der UFC Stotzing etwas mehr ins Spiel, konnte die Chancen aber ebenso nicht in Tore umwandeln. Schlussendlich reichte es auf beiden Seiten nicht für den alles entscheidenden Treffer. Obwohl Purbach als Favorit in die Partie ging, gelang es den Gästen aufgrund einer kämpferischen Leistung, einen Punkt mit nach Hause zu nehmen.

UFC PURBACH – UFC STOTZING 0:0 (0:0).- Rote Karte: Patrick Castek (90.). Reserve: 5:1 (Menschig 2, Wimmer 2, Pfalz; Kuba). SR: Dogan (P: Schlecht / S: Durchschnitt).- Purbach 200. Purbach: Piringer; Pogatscher, Farkas, Heiling, Wimpassinger; Hanbauer, Dwornikowitsch; Moser, Koller, Schopf; Rosner. Stotzing: Tschank; Bangl, Riso, Stefunko, Wolf; Daxböck; Augustin, Vitek, Filek (21. Wasina), Fahim (87. Hamp); Dragschitz.

SIEGENDORF – ZAGERSDORF 0:1. Nach etwa 30 Minuten kamen die Siegendorfer gefährlich vor das Tor – Michael Zala setzte Florian Terdy ein, der die Abwehr ausspielte und schlussendlich am stark parierenden Tormann David Rathmann scheiterte. In der ersten Hälfte mussten die Gastgeber gleich zwei verletzungsbedingte Wechsel durchführen und waren dadurch sichtlich angeschlagen. In der zweiten Hälfte kam Siegendorf noch ein letztes Mal zu einer guten Torchance, wieder konnte David Rathmann jedoch die Null halten! Kurz darauf scheiterte Nino Schanta mit seinem Weitschuss an der Latte, doch die Gäste aus Zagersdorf sollten später noch belohnt werden – Johann Eisner schoss nach einem Eckball sehenswert per Seitfallzieher ab und erzielte zehn Minuten vor Schluss das viel umjubelte Goldtor – Zagersdorf sicherte so den Aufstiegsplatz weiter ab.

ASV SIEGENDORF 1B – SC ZAGERSDORF 0:1 (0:0).- Tor: 0:1 (79.) Eisner. SR: Dursun Tosun (S: Gut / Z: Sehr Gut).- Siegendorf 406. Siegendorf: Kruiss; Klikovits (70. Kracunovic), Varga (45. Stanisic), Renger, Leidl (45. Zala); Terdy, Frank, Fasching, Gregull (70. Ertl); Jani, Stursa (45. Yelets). Zagersdorf: Rathmann; Schwital, Barilich, Lang, Zivanov; Javorski (71. Stocker), Mardaus, Schaffer (54. Wildt), Schmal (71. Eisner); Ivancsits, Schanta (84. Wutzlhofer).

ZILLINGTAL – NEUFELD 1:4. Die Gäste starteten gut in die Partie und begannen bereits früh auf den Führungstreffer zu drücken. Bereits nach 23 Minuten kam Mario Ikic nach einem tollen Spielzug zum Abschluss und netzte zum Führungstreffer ein. Doch die Freude hielt nicht lange an – nach einer Flanke wurde Mohammed Üzen im 16er alleine gelassen und kam frei zum Ball, wodurch der Ausgleich nur noch Formsache war. Doch noch vor der Halbzeit folgte der Doppelschlag – Mario Ikic brachte Neufeld durch einen abgefälschten Freistoß erneut in Führung, woraufhin Matthias Wachter noch vor der Halbzeit auf 3:1 erhöhte. Den Schlussstrich zog Leon Woborny, der seine Schnelligkeit zu Nutze machte und trocken den letzten Treffer des Nachmittags erzielte.

SC ZILLINGTAL – ASV NEUFELD 1:4 (1:3).- Torfolge: 0:1 (23.) Ikic, 1:1 (27.) Üzen, 1:2 (42.) Ikic, 1:3 (45.) Matthias Wachter, 1:4 (51.) Woborny. Reserve: 0:5 (Ferderbar, Binder, Reuther 2, Brandl). SR: Nansy Ahmed (Z: gut/ N: Sehr Gut).- Zillingtal 86. Zillingtal: Mauthner; Maric, Milanovic, Lukas Zwingl, Fir; Kastler, Felix Zwingl, Nakicevic, Turner; Üzen (42. Hajszan), Simonyan. Neufeld: Fatih Bas; Hauptvogel, Frech (62. Pichler), Boydas (81. Bauer), Zivojinovic; Sebastian Wachter, Ömer Bas (62. Serifoski), Matthias Wachter, Woborny; Jurkic (62. Berger), Ikic (81. Stanojcic).

GROSSHÖFLEIN – TRAUSDORF 1:1. Die Gäste starteten gut in die Partie – nur 15 Minuten dauerte es, ehe Raphael Frank nach einer Standardsituation präzise einnetzen kann und sein Team in Führung brachte. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten – nach einem Stanglpass gelangte der Ball über Umwege bei Szabolcs Imre, der die Unstimmigkeiten in der Abwehr eiskalt ausnutzte. In der zweiten Halbzeit hatte Trausdorf zwei sehr gute Chancen, doch diesmal konnte die sonst so eiskalte Offensivabteilung der Gäste nicht mehr daraus machen. In den Schlussminuten rettete noch einmal Trausdorf-Goalie Stefano De Martin in aller letzter Not, nachdem Großhöflein nach einer Flanke noch einmal zum Abschluss kam.

FC GROSSHÖFLEIN – SC TRAUSDORF 1:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (15.) Frank, 1:1 (29.) Imre. Rote Karte: Michael Gasnarek (Spielende.- Unsportlichkeit). Reserve: 4:1 (Wuschitz 3, Laha; Ugrinovich). SR: Schneeberger (G: Durchschnitt/T: schwach).- Großhöflein 100. Großhöflein: Sakar, Schmall (69. Szedenik), Horvath, Zimmerhackl (45. Heidenreich), Bognar; Hahnenkamp, Ruisz, Ernst (80. Prechtl), Kalman; Koczan Imre. Trausdorf: De Martin; Papp, Kander, Frank, Lucas Kroyer; Raschl, Dervishaj, Nemeth, Fekete; Szanto, Horvath.

OSLIP – SCHÜTZEN 7:1. Nach einigen eher frustrierenden Wochen konnte sich der FC Oslip den Frust von der Seele schießen. Bereits nach drei Minuten bedient Julian Regner auf der rechten Seite den eingelaufenen Mario Dvornikovich, der auf 1:0 stellt. Kurz darauf landete dann der abgefälschte Schuss von Julian Regner im Kasten der Gäste. Bereits nach 12 Minuten sorgte Alen Jasarevic dann wohl für die Entscheidung, nachdem er nach einem Lochpass im Eins-gegen-Eins die Ruhe bewahrte und auf 3:0 erhöhte. Satte sechs Tore erzielten die Gastgeber in der ersten Halbzeit, ehe kurz nach der Halbzeit Alen Jasarevic mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags den 7:0-Sieg besiegelte.

FC OSLIP – UFC SCHÜTZEN 7:1 (6:0).- Torfolge: 1:0 (3.) Mario Dvornikovich, 2:0 (5.) Regner, 3:0 (12.) Jasarevic, 4:0 (29.) Meth, 5:0 (31.) Regner, 6:0 (44.) Mihailovic, 7:0 (47.) Jasarevic, 7:1 (63.) Alen Csizmadia. Gelb-Rote-Karte: Benjamin Böck (57. Kritik), Martin Szaloky (80. Foul). Reserve: 1:1 (Meth, Mutier). SR: Dorel-Benjamin Birte (O: Durchschnitt / S: Durchschnitt).- Oslip 176. Oslip: Mecs; Lukas Lippl, Janjic (48. Fabian Dvornikovich), Marcel Lippl, Schwarz; Mihailovic (48. Szaloky), Julian Regner (48. Fröhlich), Hauszbeck, Meth (48. Gül), Jasarevic (60. Stricker), Mario Dvornikovich. Schützen: Felix Csizmadia; König, Daniel Maad (45. Schneider), Kölbl (81. Teslenko), Pavitsits; Ibrahimi, Andreas Maad, Zechmeister (83. Orsi), Streller; Alen Csizmadia, Böck

NACHTRAGSPIELE:

GROSSHÖFLEIN – STOTZING 4:0. Der FC Großhöflein startete perfekt in die Partie – schon in der vierten Minute zeigte Schiedsrichter Tihomir Kuzat auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß verwertete Krisztian Kalman staubtrocken. Nach nicht einmal einer halben Stunde fiel bereits die Entscheidung durch einen Doppelschlag – zunächst kam der Ball nach einem Eckball über Umwege zu Dominik Koczan, der zum 2:0 einnetzte. Kurz darauf war es wieder der Stürmer, der einen sehenswerten Schuss ins lange Eck versenkte. Auch Krisztian Kalman durfte einen Doppelpack feiern und erzielte den letzten Treffer des Nachtragsspiels.

FC GROSSHÖFLEIN – UFC STOTZING 4:0 (3:0).- Torfolge: 1:0 (4.) Kalman) 2:0 (20.) Koczan, 3:0 (27.) Koczan, 4:0 (64.) Kalman. Reserve: 0:3 (Handler 2, Neissl). SR: Kuzat (G: Durchschnitt / S: Durchschnitt).- Großhöflein 100. Großhöflein: Sakar; Schmall, Horvath, Zimmerhackl (45. Heidenreich), Bognar; Hahnenkamp, Ruisz (78. Wuschitz), Ernst (71. Szedenik), Kalman; Koczan (60. Füzi), Imre. Stotzing: Tschank; Pangl, Riso, Stefunko, Wolf; Kuba, Daxböck; Augustin, Vitek, Fahim; Dragschitz.

SIEGENDORF – SCHÜTZEN 4:0. Die Gastgeber aus Siegendorf dominierten von Anfang an die Partie. Nach gerade einmal fünf Minuten zappelte der Ball gleich zwei Mal nach einem Eckball im Netz. Einmal war es Leopold Ertl, der einköpfte, einmal traf der Ball Schützen-Verteidiger Alen Csizmadia unglücklich am Kopf und landete im Tor. Das dritte Tor fiel erneut nach einem Eckball in der 31. Minute – diesmal setzte sich Christoph Varga in der Abwehr durch und erhöhte für Siegendorf. Den Schlussstrich setzte Tom Fasching mit einem sehenswerten Schuss, mit seinem schwächeren linken Fuß aus 20 Metern. Siegendorf machte seiner Favoritenrolle somit alle Ehre und steht nun fünf Punkte hinter dem Aufstiegsplatz.

ASV SIEGENDORF 1B – UFC SCHÜTZEN 4:0 (3:0).- Torfolge: 1:0 (3.) Ertl, 2:0 (5., Eigentor) Alen Csizmadia, 3:0 (31.) Varga, 4:0 (88.) Fasching. SR: Stefan Bauer (S: Sehr Gut / Sch: gut).- Siegendorf 176. Siegendorf: Kruiss; Klikovits, Varga (64. Simetits), Renger (74. Milosevic), Leidl; Ertl (74. Gutdeutsch), Frank, Fasching, Szorger, Gregull (64. Schindler); Kracunovic (64. Hosiner). Schützen: Felix Csizmadia; König, Kölbl, Radits (45. Teslenko), Alen Csizmadia (51. Toscano); Pasterniak, Csikos, Andreas Maad, Streller; Schneider, Orsi.