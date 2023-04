2. Klasse Nord: Duell auf Augenhöhe?

Werbung

Nur drei Punkte trennen den SC Trausdorf vom ASV Neufeld – am kommenden Wochenende kann sich an dieser Situation einiges ändern. Die Hinrunde verlief für die Trausdorfer nicht nach Plan, mit neun Zählern nach 12 Runden war man vom Tabellenmittelfeld ein gutes Stück entfernt, der ASV Neufeld konnte gleich doppelt so viele Punkte in derselben Zeit sammeln. Von einem derartigen Vorsprung kann allerdings nicht mehr die Rede sein, denn während Neufeld eine Weile brauchte, um in Form zu gelangen, fuhren die Trausdorfer fleißig Siege ein. Mittlerweile kann man wohl von einem Duell auf Augenhöhe sprechen. Die Grün-Weißen konnten hochkarätige Vereine wie den SV Wulkaprodersdorf und den SC Zagersdorf besiegen, gegen Letzteren fanden allerdings auch die Neufelder wieder zurück in die Spur. „Trausdorf hat sich wirklich gut entwickelt. Sie sind eine weitaus stärkere Mannschaft als in der Herbstsaison, weshalb es sicherlich kein einfaches Match für uns wird“, meinte Neufeld-Obmann Michael Lampel. „Wir haben noch vom Hinspiel was offen.“