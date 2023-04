2. Klasse Nord: Krimi-Duell in Purbach

Werbung

PURBACH – SANKT ANDRÄ 0:1. Das Spiel zwischen dem UFC Purbach und dem FC Veganis Sankt Andrä musste aufgrund der schlechten Wetterbedingungen auf Sonntag verlegt werden. Da begann die Partie jedoch mit einer Hiobsbotschaft für Trainer Heinz Fleischhacker – nach einem Pressball musste Abwehrchef Richard Sekera verletzt ausgewechselt werden. Die Gäste hatten zunächst mehr vom Ballbesitz, die erste hochkarätige Chance gehörte jedoch dem UFC Purbach – einen Kopfball aus kürzester Distanz konnte Torhüter Dusan Maluniak hervorragend parieren. Wenig später verpasste auf der anderen Seite Marek Sovcik nach einem Stangl-pass um nur wenige Zentimeter den Ball. Der Spielverlauf ging auch in der zweiten Halbzeit ähnlich weiter, das Tempo blieb die meiste Zeit sehr hoch. Auch Purbach-Schlussmann Matthias Piringer konnte sich mehrmals auszeichnen, unter anderem nach einem Kopfball von Lukas Mihalik, den er über die Latte lenkte. In der 82. Minute erzielte Kevin Bors das lang ersehnte Goldtor für die Gäste – nach einer sehenswerten Einzelaktion auf der rechten Seite setzte er den Ball mit einem präzisen Schuss in das kurze Eck. Kurz vor Schluss kam Purbach noch einmal vor das Tor, im Eins-gegen-Eins behielt Dusan Maluniak die Oberhand und rettete die drei Punkte für den Tabellenführer.

UFC PURBACH – FC VEGANIS SANKT ANDRÄ 0:1 (0:0).- Tor: 1:0 (82.) Bors. Gelb-Rote-Karte: Manuel Wimpassinger (92. Foul). Reserve: 4:1 (Wimmer 3, Edler; Altenburger). SR: Kuzat (P: Durchschnitt / S: Durchschnitt).- Purbach, 100. Purbach: Piringer; Schopf, Heiling, Farkas, Wimpassinger; Hanbauer, Dwornikowitsch; Ivantschitz, Koller, Takacs; Rosner. Sankt Andrä: Maluniak; Maximilian Pfeffer, Ziniel, Sekera (12. Mihalik), Durmaz (71. Kis); Hrdlicka, Györvari; Bors (84. Patrick Pfeffer), Janovsky, Friedl; Sovcik.

SANKT GEORGEN/EISENSTADT – ZAGERSDORF 5:1. Die Gastgeber starteten gut in die Partie und konnten mit tollem Kombinationsspiel früh gefährlich werden. Eine der wenigen Schwächen, die man bei Sankt Georgen in dieser Saison beobachten konnte, war die Chancenverwertung. Von dieser Schwäche war an diesem Spieltag allerdings nichts zu sehen – nach gerade einmal 17 Minuten konnte sich Julian Fiedler gleich zwei Mal in die Torschützenliste eintragen, nachdem er über die rechte Seite in Szene gesetzt wurde. Wenig später fungierte er dann als Vorbereiter für Max Manninger, der nach gerade einmal 23 Spielminuten auf 3:0 erhöhte. In der zweiten Hälfte meldeten sich die Gäste nach einem Ivancsits-Elfmeter zurück, die Hoffnung auf eine Wende wurde trotz großer Bemühungen nach dem 4:1 kurz darauf im Keim erstickt. Den Schlussstrich setzte Jonas Hahnenkamp mit einem perfekt getretenen Freistoß aus etwa 20 Metern Entfernung, der im Kreuzeck landete. Sankt Georgen bewahrt mit dem Sieg weiter die Chance auf den Aufstieg.

UFC SANKT GEORGEN/EISENSTADT – SC ZAGERSDORF 5:1 (3:0).- Torfolge: 1:0 (11.) Fiedler, 2:0 (17.) Fiedler, 3:0 (23.) Manninger, 3:1 (70.) Ivancsits, 4:1 (77.) Allacher, 5:1 (86.) Hahnenkamp. Reserve: 1:1 (Prepeluh; Wapp). SR: Tobias Unger (S: gut / Z: gut).- Sankt Georgen 250. Sankt Georgen: Nurschinger; Schwacha (64. Beck), Por, Allacher, Karacson (86. Stefan Hahnekamp); Würzner, Edelbauer; Fiedler (86. Bas), Hahnenkamp, Jobst (64. Franz Hahnekamp); Manninger (77. Marzi). Zagersdorf: Rathmann; Wildt, Lang, Barilich, Mardaus; Schwital, Stocker, Reinprecht (45. Eisner), Schmal (68. Schanta); Schaffer (44. Zivanov), Ivancsits.

NEUFELD – WULKAPRODERSDORF 2:0. Die Gäste aus Wulkaprodersdorf mussten auf ihren rot-gesperrten Stammkeeper Patrick Zvonarits verzichten und gingen dementsprechend etwas ersatzgeschwächt in die Partie. Zu Beginn hielten die Gäste sehr gut mit, vor allem Leistungsträger Thomas Dragschitz konnte mit Ballaktionen gute Akzente setzen – nach etwa 15 Minuten ging sein Schuss aufs Tor allerdings nur an die Stange, der Torjubel blieb ihm auch in diesem Spiel verwehrt. Wenig später übernahmen die Gastgeber das Spiel. In der 20. Minute nutzte Leon Woborny seine Schnelligkeit auf der linken Seite eiskalt aus – der Flügelspieler konnte sich hervorragend von der Verteidigung lösen, zog in die Mitte und traf zum 1:0. Kurz vor der Halbzeit kam es im Strafraum der Gäste nach einem Abpraller zum „Gestocher“, Matthias Wachter konnte den Ball schlussendlich über die Linie drücken und auf 2:0 erhöhen. In der zweiten Hälfte hatte Wulkaprodersdorf mehr von der Partie, konnte am Spielstand trotz aller Bemühungen nichts mehr ändern. „Die Spieler haben eine wirklich tolle Leistung gezeigt. Wulkaprodersdorf war kein leichter Gegner, doch insgesamt bin ich mit dem Auftritt der Mannschaft sehr zufrieden“, meinte Michael Lampel, Obmann des ASV Neufeld.

ASV NEUFELD – SV WULKAPRODERSDORF 2:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (20.) Woborny, 2:0 (45.) Wachter. Reserve: 3:2 (Bauer, Grgic 2; Grafl, Kain). SR: Can Mert Batmaz (N: gut / W: sehr Gut).- Neufeld, 150. Neufeld: Fatih Bas; Boydas, Frech, Julian Hauptvogel, Zivojinovic; Jurkic (75. Netolicky), Matthias Wachter (83. Wögerer), Sebastian Wachter, Ömer Bas (52. Reuther); Woborny (75. Heueisen), Ikic. Wulkaprodersdorf: Aliman; Kremsner, Mesicek, Felber, Gusek; Touati, Fenk (73. Varadi); Nico Mandl (83. Grafl), Dragschitz, Hudec; Richter (45. Balaz).

ZILLINGTAL – TRAUSDORF 0:8. Die Trausdorfer gingen mit einer Menge Rückenwind in die Auswärtspartie, denn in der Rückrunde ist man weiterhin ungeschlagen. Diese Serie wollte man auch gegen Zillingtal beibehalten, was man von Anfang an spüren konnte. Bereits nach 15 Minuten brachte Milan Nemeth die Gäste in Führung. Den Gastgebern merkte man an, dass einige Leistungsträger nicht zur Verfügung standen, zu allem Überfluss musste auch Adrian Bake nach 17 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Trausdorf dominierte das Spiel weiter – nach knapp einer halben Stunde sorgten die Offensivspieler rund um Mario Horvath für Aufsehen, als sie sich mit herrlichen Passkombinationen durch die Abwehr schlängelten. Am Schluss musste Endrit Dervishaj den Ball nur noch über die Linie drücken. Von da an spielten sich die Gäste in einen Rausch und ließen dem SC Zillingtal kaum Zeit aufzuatmen. Die späteren Offensivbemühungen der Heimmannschaft nutzte man mit tödlichen Kontern eiskalt aus, weshalb man sich schlussendlich mit einem 8:0-Kantersieg durchsetzen konnte. Mann des Spiels war definitiv Mario Horvath, der gleich fünf Treffer erzielte und am Großteil der Offensivaktionen beteiligt war.

SC ZILLINGTAL – SC TRAUSDORF 0:8 (0:4).- Torfolge: 0:1 (15.) Nemeth, 0:2 (28.) Dervishaj, 0:3 (30.) Horvath, 0:4 (36.) Horvath, 0:5 (70.) Horvath, 0:6 (71.) Fekete, 0:7 (79.) Horvath, 0:8 (89.) Horvath. Reserve: 1:3 (Bake, Jatic 2, Ugrinovich). SR: Sert Ecir (Z: gut / T: gut).- Zillingtal 80. Zillingtal: Mauthner; Adrian Bake (17. Nikita Bake), Lukas Zwingl, Maric, Hajszan; Felix Zwingl, Nakicevic; Turner, Üzen, Simonyan; Pöpperl (79. Weghofer). Trausdorf: De Martin; Papp, Kander (79. Irmak), Frank, Lucas Kroyer; Nico Kroyer (45. Csmarits), Fuchs (79. Szalay), Nemeth (72. Teropsic), Fekete; Horvath, Dervishaj.