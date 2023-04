2. Klasse Nord: Sankt Andrä fixierte den Meistertitel

SANKT ANDRÄ – OSLIP 7:0. Drei Punkte gegen den FC Oslip würde den Meistertitel bedeuten, dementsprechend motiviert gingen die „Zeiselbären“ in die Partie. Zu Hause ließ man nichts anbrennen und ging bereits früh in Führung – nach fünf Minuten gab Thomas Friedl von der linken Seite einen wuchtigen Schuss ab, der im langen Eck landete. Wenig später kam Lukas Mihalik frei vor das Tor, umspielte Torhüter Markus Mecs und erhöhte auf 2:0. Zehn Minuten vor der Halbzeit legte Marek Sovcik einen weiteren Treffer darauf, somit schien die Partie bereits entschieden zu sein. In der zweiten Hälfte spielten die Gastgeber munter weiter – unter anderem konnte sich Kevin Bors nach einer Friedl-Flanke in die Torschützenliste eintragen. Eine grandiose Offensivleistung ermöglichte schlussendlich eine viel umjubelte Meisterfeier.

FC VEGANIS SANKT ANDRÄ – FC OSLIP 7:0 (3:0).- Torfolge: 1:0 (5.) Friedl, 2:0 (11.) Mihalik, 3:0 (36.) Sovcik, 4:0 (58.) Bors, 5:0 (61.) Sovcik, 6:0 (69.) Mihalik, 7:0 (72.) Sovcik. Reserve: 13:0 (Lehner 3, Busch 2, Holzer 3, Kern 2, Rath 2, Marquetant). SR: Stefan Dinic (S: Durchschnitt / O: Durchschnitt).- Sankt Andrä, 200. Sankt Andrä: Maluniak; Muminovic, Ziniel, Maximilian Pfeffer (59. Kis); Durmaz (77. Kern), Hrdlicka; Bors (77. Rath), Janovsky, Friedl (77. Patrick Pfeffer), Mihalik (83. Altenburger); Sovcik. Oslip: Mecs; Hauszbeck (73. Stricker), Janjic, Lukas Lipp, Schwarz (67. Fabian Dvornikovich); Meth, Szaloky, Gül (45. Fröhlich), Regner (45. Mihailovic); Jasarevic, Mario Dvornikovich.

ZAGERSDORF – GROSSHÖFLEIN 3:1. Es sollte ein wegweisendes und hart umkämpftes Duell werden. Nach nur elf Minuten fiel bereits der erste Treffer – Nino Edmund Schanta eroberte in der gegnerischen Hälfte den Ball und zog aufs Tor. Seinen Schuss konnte Ondrej Sakar zunächst parieren, doch Johann Eisner stand goldrichtig und verwertete den Abpraller zum 1:0 Führungstreffer. Zwanzig Minuten später zeigte Schiedsrichter Marko Miskic dann auf den Elfmeterpunkt der Gastgeber. Den Strafstoß verwandelte Soma Füzi und brachte seine Mannschaft somit zurück in die Partie. In der zweiten Hälfte durfte dann Nino Edmund Schanta vom Punkt ran und sorgte für die erneute Führung. Wenig später fiel die Entscheidung – nach einer Umschaltsituation landete der Ball wieder bei Schanta, der auf 3:1 erhöhte und seiner Mannschaft drei wichtige Punkte sicherte.

SC ZAGERSDORF – FC GROSSHÖFLEIN 3:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (11.) Eisner, 1:1 (37.) Füzi, 2:1 (71.) Schanta, 3:1 (77.) Schanta. Reserve: 6:1 (Lackner, Hofstädter 2, Mersich 2, Eisner; Laha). SR: Marko Miskic (Z: Durchschnitt / G: Durchschnitt).- Zagersdorf, 130. Zagersdorf: Rathmann; Schwital, Barilich, Lang, Zivanov; Wildt (93. Wapp), Mardaus, Javorski, Wutzlhofer; Eisner, Schanta (80. Reinprecht). Großhöflein: Sakar; Schmall, Johannes Hahnenkamp (76. Hauser), Horvath, Heidenreich; Andreas Hahnenkamp, Ruisz, Ernst, Kalman; Imre, Füzi.

SCHÜTZEN – PURBACH 0:5. Der UFC Purbach musste bereits kurz nach Anpfiff einen Schockmoment hinnehmen, als man in der Abwehr den Ball vertändelte, doch die Gastgeber konnten den Aussetzer nicht nutzen. Danach dominierten die Gäste das Spiel. Nach nur fünf Minuten verwertete Michael Koller einen Flankenball souverän und stellte auf 1:0. Kurz darauf kam Christian Rosner zum Kopfball und scheiterte zunächst an der Latte. Den Nachschuss konnte er dann ebenfalls per Kopf verwerten. Purbach spielte weiter munter auf und ging somit mit 5:0 in die Halbzeitpause. Die zweiten 45 Minuten schaltete man dann einen Gang niedriger. Purbach bekam noch einen Elfmeter zugesprochen, den Patrick Murlasits nicht verwandeln konnte.

UFC SCHÜTZEN – UFC PURBACH 0:5 (0:5).- Torfolge: 0:1 (5.) Koller, 0:2 (11.) Rosner, 0:3 (20.) Hanbauer, 0:4 (24.) Takacs, 0:5 (37.) Rosner. Rote Karte: Marcell Takacs (70., Tätlichkeit). Reserve: 1:7 (Toscano; Hauser, Wimpassinger 2, Wimmer 2, Dechaux-Blanc, Berger). SR: Henrietta Fekete (S: Durchschnitt / P: Durchschnitt).- Schützen, 160. Schützen: Pasterniak; Raphael Kölbl, Daniel Maad, Andreas Maad, Pavitsits (70. Teslenko); Patrick Kölbl, Zechmeister (59. König), Streller, Schneider; Böck (56. Ibrahimi), Csizmadia. Purbach: Piringer, Murlasits, Heiling, Farkas, Gmeiner; Hanbauer (44. Pfalz), Dwornikowitsch; Moser (75. Dechaux-Blanc), Koller, Takacs; Rosner.

TRAUSDORF – SANKT GEORGEN/EISENSTADT 2:0. Wenig überraschend präsentierten sich die beiden Mannschaften vor allem in den ersten 45 Minuten auf Augenhöhe. Die erste Halbzeit war relativ unspektakulär – die Partie „plätscherte“ dahin, gefährliche Torsituationen gab es auf beiden Seiten nicht. Kurz nach der Pause setzte sich Endrit Dervishaj mit einem starken Dribbling auf der rechten Seite durch und setzte seine Flanke punktgenau auf Mario Horvath, der zum 1:0 einköpfte. Die Gastgeber nutzten das Momentum aus. In der 60. Minute bewies Mario Horvath einmal mehr, wie kaltschnäuzig er vor dem Tor ist – nach einem Ballverlust in der Abwehr von Sankt Georgen überhebt der Stürmer Schlussmann Alexander Nurschinger von über 20 Metern und stellt auf das entscheidende 2:0.

SC TRAUSDORF – UFC SANKT GEORGEN/EISENSTADT 2:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (49.) Horvath, 2:0 (60.) Horvath. Reserve: 3:1 (Ugrinovich 2, Schindler; Ernst). SR: Stefan Bauer (T: Sehr Gut / S: Gut).- Trausdorf, 200. Trausdorf: De Martin; Csmarits, Kander, Frank, Lucas Kroyer; Nico Kroyer (84. Raschl), Stadler, Nemeth, Fekete; Dervishaj (92. Irmak), Horvath. Sankt Georgen: Nurschinger; Schwacha (56. Marzi), Por (83. Beck), Allacher, Karacson (83. Hahnekamp); Würzner, Edelbauer; Fiedler, Hahnenkamp, Jobst (56. Rosenbauch); Manninger.

WULKAPRODERSDORF – ZILLINGTAL 8:1. Die Gäste aus Zillingtal mussten auf Stammtorhüter Oliver Mauthner verzichten und traten somit ohne einen gelernten Schlussmann an. Nach nur sieben Minuten konnte Lukas Balaz bereits den Führungstreffer erzielen – nach einem Eckball drückte der Stürmer nach einem Abpraller den Ball über die Linie. Wenig später zeigte Thomas Dragschitz seine Klasse und verwertete mit einem sehenswerten Schuss zum 2:0. Nach etwa einer halben Stunde sah Torhüter Adrian Bake nach einem Torraub die Rote Karte und es gab Elfmeter. Vom Punkt traf Thomas Dragschitz. Im weiteren Spielverlauf spielten sich die Gastgeber in einen Rausch - Lukas Balaz glänzte mit einem Fünferpack. Bei den Gästen erzielte Nikola Milanovic nach einer Standardsituation noch den Ehrentreffer, doch an der hohen Niederlage konnte auch er nichts mehr ändern.

SV WULKAPRODERSORF – SC ZILLINGTAL 8:1 (5:0).- Torfolge: 1:0 (7.) Balaz, 2:0 (14.) Dragschitz, 3:0 (34.) Dragschitz, 4:0 (38.) Balaz, 5:0 (42.) Balaz, 6:0 (47.) Balaz, 7:0 (53.) Dragschitz, 7:1 (56.) Milanovic, 8:1 (88.) Balaz. Rote Karte: Adrian Bake (33. Torchancenverhinderung). Reserve: 8:0 (Hombauer 2, Varadi 2, Knopf 2, Guttmann, Horvath). SR: Dorel-Benjamin Birte (W: Sehr Gut / Z: Durchschnitt).- Wulkaprodersdorf, 176. Wulkaprodersdorf: Aliman; Gusek, Mesicek, Felber (45. Pauschenwein); Kremsner (79. Varadi), Touati (84. Nikolic), Fenk (76. Grafl), Dragschitz, Nico Mandl; Hudec (84. Kain), Balaz. Zillingtal: Bake; Hajszan, Maric (76. Hassani), Milanovic, Zwingl (79. Dugandzic); Üzen, Fir, Nakicevic (79. Gassner), Turner; Kastler, Simonyan.

STOTZING – SIEGENDORF 0:3. Der UFC Stotzing musste schon nach vier Minuten den ersten Gegentreffer hinnehmen – über Robert Gregull landete der Ball bei Florian Terdy, der zum Führungstreffer einnetzte. Das Verletzungspech der Gastgeber hielt weiter an, der ohnehin angeschlagene David Beslin musste Lukas Steirer ersetzen, Patrick Schebesta kam kurz darauf für den verletzten Raul Holocsi. Das 2:0 fiel nach einem Konter, den Paulo Jani mit einem satten Schuss ins Kreuzeck verwerten konnte. David Beslin konnte später nicht mehr weitermachen, wodurch man nur noch zu zehnt am Platz stand. Nach einer Stunde erhöhte Paulo Jani auf 3:0, doch der UFC Stotzing kämpfte bis zum Abpfiff, Schlussmann Marcel Tschank zeichnete sich mehrmals aus und verhinderte eine höhere Niederlage. „Ich bin sehr stolz auf die Leistung meiner Mannschaft, die sich, obwohl sie stark ersatzgeschwächt war, wirklich sehr stark präsentierte!“, meinte Franz Daxböck, Trainer des UFC Stotzing.

UFC STOTZING – ASV SIEGENDORF 1B 0:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (4.) Terdy, 0:2 (26.) Jani, 0:3 (60.) Jani. SR: Josef Haider (St: Gut / S: Durchschnitt).- Stotzing, 100. Stotzing: Tschank; Steirer (10. Beslin), Riso, Stefunko, Wolf; Wasina, Holocsi (28. Schebesta); Fahim, Vitek, Augustin; Dragschitz. Siegendorf: Kruiss; Klikovits (70. Kracunovic), Varga (45. Stanisic), Renger, Leidl (45. Zala); Terdy, Frank, Fasching, Gregull (70. Ertl); Jani, Stursa (45. Yelets).