2. Klasse Nord: Sankt Andrä glänzte erneut

SANKT ANDRÄ – SIEGENDORF 4:0. Schon das Hinspiel der beiden Teams war hart umkämpft und teilweise sehr ausgeglichen. Doch der Tabellenführer zeigte sich am vergangenen Samstag von seiner besten Seite und konnte schon früh in der Partie nach einem Eckball durch einen Kopfball von Filip Janovsky in Führung gehen. In der 33. Minute entschied der Schiedsrichter dann auf Elfmeter – Goalgetter Marek Sovcik ließ sich die Chance nicht entgehen und schoss den Ball flach ins rechte Eck. Danach ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen, Tormöglichkeiten gab es auf beiden Seiten nicht. Erst in der Schlussphase kam Bence Györvari im Sechzehner zum Ball und konnte den Ball für Lukas Mihalik auflegen, der auf 3:0 erhöhte. Den Schlussstrich setzte wieder Marek Sovcik und besiegelte damit ein gelungenes Fußballspiel der weiterhin makellosen Heimmannschaft, die sich dem Meistertitel mit Riesenschritten nähert.

FC VEGANIS SANKT ANDRÄ – SIEGENDORF 1B 4:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (4.) Janovsky, 2:0 (36.) Sovcik, 3:0 (83.) Mihalik, 4:0 (88.) Sovcik. SR: Friedrich Paukowitsch (SA: Durchschnitt/ S: Durchschnitt).- Sankt Andrä, 150. Sankt Andrä: Maluniak; Muminovic (70. M. Pfeffer), Ziniel, Sekera, Durmaz (83. P. Pfeffer); Györvari, Hrdlicka (70. Kis); Bors (83. Kern), Janovsky (62. Mihalik), Friedl; Sovcik. Siegendorf: Kruiss; Klikovits, Varga, Renger, Leidl; Terdy (85. Simetits), Yelets (45. Frank), Fasching, Stanisic (83. Hosiner), Gregull (85. Milosevic); Kracunovic (59. Ertl).

SCHÜTZEN – GROSSHÖFLEIN 1:5. Der FC Großhöflein fuhr als klarer Favorit nach Schützen. Da man weiterhin gute Chancen auf den Aufstieg in die erste Klasse Nord hat, musste gegen das aktuelle Tabellenschlusslicht unbedingt ein Sieg her. Doch die Gastgeber starteten mutig in die Partie und konnten auch Akzente nach vorne setzen. Unter anderem scheiterte Benjamin Böck am Großhöflein-Schlussmann. Später allerdings konnten die Großhöfleiner ihre Klasse beweisen – Winter-Neuzugang Szabolcs Imre setzte sich nach einer starken Einzelaktion durch und netzte zum 1:0 ein. Nur 15 Minuten später erhöhte der Legionär auf 2:0, von diesem Moment an war das Spiel so gut wie entschieden. Auch Soma Füzi rief an diesem Tag eine Glanzleistung ab und belohnte sich ebenfalls mit einem Doppelpack. David Bognar fiel gleich zweimal auf, zum einen traf er zum 4:0 und zum anderen sah er nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Zwar konnte die Heimmannschaft in der 90. Minute nach einem Pass in die Tiefe noch den Ehrentreffer erzielen, dennoch fuhr der FC Großhöflein mit drei Punkten nach Hause.

UFC SCHÜTZEN – FC GROSSHÖFLEIN 1:5 (0:2).- Torfolge: 0:1 (18. Imre), 0:2 (33.) Imre, 0:3 (60.) Füzi, 0:4 (62.) Bognar, 0:5 (84.) Füzi, 1.5 (90.) Kölbl. Rote Karte: David Bognar (67., Tätlichkeit). Reserve: 1:3 (Csikos; Laha 2, Biricz). SR: Harald Mahr (S: Gut / G: Gut).- Schützen 100. Schützen: Felix Csizmadia; Patrick Kölbl, Andreas Maad, Daniel Maad, König; Zechmeister, Streller, Böck, Raphael Kölbl; Alen Csizmadia (82. Fehrle), Pasterniak. Großhöflein: Sakar; Schmal, Horvath, Johannes Hahnenkamp, Bognar; Andreas Hahnenkamp (54. Baier, 75. Treiber), Ruisz (67. Grundwald), Szedenik, Kalman; Imre, Füzi.

ZAGERSDORF – ZILLINGTAL 1:0. Auch die Zagersdorfer konnten in der vergangenen Spielrunde ihre „Pflichtaufgabe“ erfüllen. Doch die Gäste aus Zillingtal zeigten sich von ihrer besten Seite und lieferten bis zum Schluss einen harten Kampf ab. Das Spiel war phasenweise sehr ausgeglichen, Torchancen gab es bei beiden Teams nur wenige. Meist wurde es nach Standardsituationen oder durch Fernschüsse gefährlich. In der 50. Minute gelang den Blau-Weißen dann das Goldtor – nach einer Flanke von Stefan Schwital verlängert Maximilian Ivancsits weiter auf Fabian Schmal, der Winterzugang kann sich für seine starke Leistung belohnen und netzte souverän zum 1:0-Siegtreffer ein. Am Spielverlauf änderte sich in weiterer Folge nur wenig, die Gäste gingen trotz großer Bemühungen mit leeren Händen nach Hause.

SC ZAGERSDORF – SC ZILLINGTAL 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (59.) Schmal. Reserve: 2:2 (Reinprecht, Ivic; Weghofer, Aibler). SR: Alban Bekteshi (Za: Durchschnitt / Zi: Gut).- Zagersdorf, 115. Zagersdorf: Rathmann; Mardaus, Barilich, Lang, Wildt (66. Zivanov); Schwital, Stocker (66. Reinprecht), Javorski, Schmal (75. Eisner); Schaffer, Ivancsits. Zillingtal: Mauthner; Bake (56. Simonyan), Lukas Zwingl, Milanovic, Hajszan; Fir, Felix Zwingl, Nakicevic; Kastler; Üzen, Turner.

STOTZING – SANKT GEORGEN/EISENSTADT 0:0. Nachdem die Gäste aus Sankt Georgen gegen Schützen ordentlich Selbstvertrauen tanken konnten, ging es nun nach Stotzing. Doch die Gastgeber sind gut in die Rückrunde gestartet und konnten nach dem 1:0-Sieg gegen Zillingtal ebenfalls Rückenwind mit in die Partie nehmen. Sankt Georgen hingegen hatte einige Ausfälle zu beklagen, Trainer Hans Peter Kusolits war somit gezwungen, die Offensive umzustellen. Dass Stotzing allerdings nicht nur gut verteidigen kann, bewiesen sie auch in diesem Spiel – Sankt Georgen-Schlussmann Alexander Nurschinger musste seine Mannschaft mehrmals vor dem Gegentreffer bewahren. Bei Sankt Georgen auf der anderen Seite fehlte es beim entscheidenden, „letzten“ Pass an Qualität, wodurch man nur selten gefährlich werden konnte. Somit trennten sich die Mannschaften mit einem torlosen Remis.

UFC STOTZING – UFC SANKT GEORGEN/EISENSTADT 0:0 (0:0).- Reserve: 0:8 (Kelm 4, Bas 2, Buchreiter, Ernst). SR: Levin Can Sander (S: Gut / G: Durchschnitt).- Stotzing, 90. Stotzing: Tschank; Pangl, Riso, Stefunko, Daxböck; Kuba; Fahim (46. Steirer), Vitek, Augustin, Holocsi; Beslin. Sankt Georgen/Eisenstadt: Nurschinger; Schwacha (46. Ebinger), Por, Allacher, Karacson; Edelbauer, Würzner; Rosenbauch, Jonas Hahnenkamp, Marzi (Paul Hahnenkamp); Manninger (89. Franz Hahnekamp).

OSLIP – PURBACH 1:3. Obwohl Oslip weiterhin auf Kapitän Fabian Dvornikovich verzichten musste, startete man mutig in die Partie. Wie auch beim Spiel gegen Siegendorf 1B konnte man in der vierten Minute den Führungstreffer erzielen - nachdem der Freistoß von Manuel Schwarz entscheidend abgefälscht wurde, hatte der Purbach-Schlussmann keine Chance, den Ball zu parieren. Doch der Treffer in der vierten Minute sollte nicht die einzige Gemeinsamkeit zum Spiel der letzten Woche sein. Denn auch diesmal konnten sich die Gegner noch vor der Halbzeit zurückmelden – Christian Rosner netzte eiskalt zum Ausgleichstreffer ein. In der zweiten Hälfte übernahmen die Gäste die Oberhand, Alexander Pfalz konnte sich in der 54. gegen die Verteidigung durchsetzen und erzielte den Führungstreffer. Purbach war weiterhin die bessere Mannschaft, die endgültige Entscheidung erzielte Christian Rosner, der nach einem langen Pass den Ball am Torwart vorbeischlenzte.

FC OSLIP – UFC PURBACH 1:3 (1:1).- Torfolge: 1:0 (4.) Schwarz, 1:1 (45.) Rosner, 1:2 (54.) Pfalz, 1:3 (81.) Rosner. Reserve: 0:8 (Wimmer 4, Berger 3, Wimpassinger). SR: Naci Özdemir (O: Durchschnitt / P: Durchschnitt).- Oslip 130. Oslip: Mecs; Lukas Lippl, Janjic, Markus Lippl, Schwarz; Fröhlich, Szaloky (46. Hauszbeck), Gül; Regner, Meth, Mario Dvornikovich. Purbach: Hausmair (46. Berger); Murlasits, Farkas, Heiling, Ivantschitz (83. Moser); Dwornikowitsch, Hanbauer; Schopf, Koller, Gmeiner (46. Pfalz); Rosner (89. Dechaux-Blanc).

TRAUSDORF - NEUFELD 0:0. Bereits in der Vorwoche wurde angekündigt, dass es sich bei dem Duell der beiden Mannschaften um ein Spiel auf Augenhöhe handeln könnte. Beide Teams weisen ähnliche Qualitäten auf und somit gab es auch ein ähnliches Auftreten an diesem Spieltag. Das Match war sehr ausgeglichen, Chancen gab es auf beiden Seiten, allerdings reichte es weder hier noch dort für einen Treffer, weshalb man sich mit einem torlosen Remis begnügen musste. „Wir sind zufrieden mit unserer Leistung, vor allem die Defensive war gut heute. Einen Punkt gegen Neufeld mitzunehmen ist sicherlich kein schlechtes Ergebnis“, meinte Trausdorf-Trainer Michael Gasnarek nach dem Spiel.

SC TRAUSDORF – ASV NEUFELD 0:0 (0:0).- Reserve: 0:7 (Ahmadi, Reuther 3, Pöschl, Brandl, Ferderbar). SR: Oliver Fix (T: Sehr Gut / N: Gut).- Trausdorf, 130. Trausdorf: De Martin; Papp, Frank, Lucas Kroyer, Csmarits; Teropsic, Nemeth, Fekete (68. Dervishaj), Nico Kroyer; Horvath, Szanto. Neufeld: Fatih Bas; Hauptvogel, Frech, Radakovits, Boydas; Netolicky (61. Jurkic), Sebastian Wachter, Matthias Wachter (61. Zivojinovic), Pichler (46. Woborny); Serifoski (71. Grgic), Ikic (71. Ömer Bas).