2. Klasse Nord: Sankt Andrä ist nicht zu stoppen!

WULKAPRORDERSDORF - PURBACH 1:2. Die Heimmannschaft startete eigentlich gut in die Partie und konnte in Form von Thomas Dragschitz auch die ersten Torchancen verbuchen. Doch Purbach nutzte die freien Räume in der 12. Minute eiskalt aus - nach einer Umschaltsituation wurde Christian Rosner perfekt ins Spiel gesetzt, der eiskalt zum 1:0 verwertete. Wenig später gelang den Gästen wieder ein perfekt ausgespielter Konter - diesmal war es der junge Alexander Pfalz, der zum Ball kam und staubtrocken auf 2:0 erhöhte. Doch die Gastgeber ließen sich von dem Doppelschlag nicht beirren und drückten auf den Anschlusstreffer. Nur weniger Minuten später kam Nico Mandl halblinks knapp außerhalb des 16ers zum Ball und verkürzte den Spielstand mit einem tollen Schuss ins lange Eck. „Wulka“ drückte weiter auf den Ausgleich, Chancen gab es auf beiden Seiten. Am Ende aber konnte Purbach die Führung verwalten und drei Punkte mit nach Hause nehmen.

ZILLINGTAL - GROSSHÖFLEIN 0:3. Die Gäste aus Großhöflein, die erstmals ohne Ex-Trainer Peter Csapo in die Partie gingen, erwischten einen furiosen Start und konnten bereits in der ersten Minute in Führung gehen - Krisztian Kalman überraschte die Zillingtaler Abwehr mit einem satten Schuss aus 20 Metern Entfernung. Von da an konnten die Gäste beruhigt aufspielen und kamen weiterhin zu ihren Chancen. Nach etwa einer halben Stunde sprang Julian Schmall nach einem Eckball am höchsten und köpfte zum 2:0 ein. Großhöflein war weiter dominierend und ging mit der komfortablen Führung in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte sahen die Zuschauer ein ähnliches Bild, die Rot-Weißen konnten ihre Führung in der 73. Spielminute sogar noch ausbauen - diesmal war es Soma Füzi, der mit einer Flanke in Szene gesetzt wurde und eiskalt verwertete. Somit konnte man drei Punkte aus Zillingtal entführen.

NEUFELD - SIEGENDORF 2:0. Das Spitzenspiel der Runde versprach bereits vor dem Anpfiff jede Menge Spannung, denn der Sieger der Partie würde weiterhin gute Karten für den Aufstieg haben. Sehr zum Leidwesen der Gäste war man auf der Torhüterposition dünn besetzt - Stammtormann Christoph Kruiss fiel aus, weshalb der eigentliche Feldspieler Dusan Kracunovic den Kasten hüten musste. Trotz seines großen Einsatzwillen hatte nach 20 Minuten jedoch auch er keine Chance - Mario Ikic wurde perfekt in den Lauf geschickt, konnte im Eins-gegen-Eins die Ruhe bewahren und zum Führungstreffer einnetzen. Die Heimmannschaft war insgesamt wohl die bessere Mannschaft in der Partie, wobei die Torchancen eher Mangelware waren. Auch die Gäste aus Siegendorf fanden nicht den Schlüssel zum Torerfolg. So kam es, dass die Entscheidung lange auf sich warten ließ - in der 87. Minute musste Tobias Berger nach einem Stanglpass den Ball nur noch über die Linie drücken und besiegelte damit den 2:0-Erfolg. Neufeld profitierte in der Partie vor allem von einer disziplinierten Defensivleistung.

TRAUSDORF - OSLIP 4:0. Stark ersatzgeschwächt reisten die Osliper nach Trausdorf, unter anderem fehlte den Blau-Weißen der Kapitän Fabian Dvornikovich. Trausdorf machte sich das zu Nutzen und ging in Form von Richard Kander verdient in Führung. Nach etwa 20 Minuten setzte sich Endrit Dervishaj mit einem tollen Dribbling auf der Seite durch und spielte den Ball perfekt auf die Füße von Milan Nemeth, der die Kugel unhaltbar ins Kreuzeck schweißte. Kurz vor Schluss hatte Mario Horvath noch die Gelegenheit per Elfmeter die Führung auszubauen, verschoss diesen jedoch. Die Gäste gaben sich nicht auf und hatten mit einem Stangenschuss von Alen Jasarevic durchaus die Möglichkeit, zurück ins Spiel zu kommen. Doch nach der Roten Karte für Martin Szaloky war Trausdorf wieder spielbestimmend und konnte durch die weiteren Tore von Endrit Dervishaj und Milan Nemeth verdient mit 4:0 gewinnen.

ZAGERSDORF - SANKT ANDRÄ 0:3. Die Zagersdorfer starteten gut in die Partie und kamen nach etwa 15 Minuten zu sehr guten Chancen. Sankt Andrä Schlussmann Dusan Maluniak musste im Eins-gegen-Eins mit Maximilian Ivancsits sowie nach einem Schuss, den er auf die Latte lenkte, seine Klasse beweisen und die seine Mannschaft im Spiel halten. Danach übernahmen die Gäste die Oberhand – Kevin Bors wurde in der 37. Minute nach einem hohen Ball in den 16er völlig allein gelassen und brachte die „Zeiselbären“ in Führung. Nur fünf Minuten später ließ Lukas Mihalik etwa 18 Meter vom Tor entfernt den Ball auf Marek Sovcik prallen, dessen sehenswerter Schuss unhaltbar im linken oberen Eck einschlug. In der zweiten Hälfte war der Tabellenführer weiter dominierend. Nach 62 Minuten wurde dann Lukas Mihalik nach einem tollen Pass von Jan Ziniel aus den Augen verloren und konnte so überlegt Torhüter David Rathmann überlupfen und den Erfolg besiegeln.

STOTZING - SCHÜTZEN 4:0. Der UFC Stotzing galt zu Hause als Favorit der Partie und konnte die steigende Form in dieser Rückrunde erneut beweisen. Nach nur sieben Minuten gingen die Gastgeber bereits in Führung – durch einen Freistoß wurde David Beslin ins Spiel gesetzt, der auf Markus Dragschitz weiterleitete. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und versenkte den Ball souverän im Tornetz. Wenig später durften die heimischen Fans den nächsten Treffer bejubeln – Branislav Vitek legte sich den Ball zum Freistoß hin und zirkelte die Kugel in den Winkel. Kurz vor der Pause war es wieder Vitek, der nach einem weitem Pass in den Strafraum zum Ball kam und nach einer klasse Mitnahme auf 3:0 erhöhte. Die Partie war damit so gut wie entschieden. Nur wenige Momente vor dem Schlusspfiff kam dann David Beslin nach einem Zuspiel hinter die Abwehr in eine Eins-gegen-Eins Situation mit dem Schützener Schlussmann – in perfekter Torjägermanier überlupfte der Stürmer Lukas Pasterniak und setzte mit dem 4:0 den Schlussstrich.

ASV Neufeld – Siegendorf 1B2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (20.) Ikic, 2:0 (87.) Berger.-SR: Sinan Koc (N: Gut / S: Durchschnitt).- Neufeld 221. Neufeld: Fatih Bas; Boydas, Frech, Radakovits, Zivojinovic; Pichler, Jurkic, Matthias Wachter, Serifoski; Woborny, Ikic. Siegendorf: Kracunovic; Klikovits, Varga, Stanisic, Leidl; Ertl (70. Kager), Szorger, Fasching, Frank, Gregull; Schindler (55. Hosiner).

SC Trausdorf – FC Oslip 4:0 (2:0). Torfolge: 1:0 (9.) Kander, 2:0 (19.) Nemeth, 3:0 (88.) Dervishaj, 4:0 (94.) Nemeth.- Gelb-Rote-Karte: Martin Szaloky (78. Foul).- Reserve: 6:0 (Ugrinovich 4, Gmeiner, Schindler).- SR: Tobias Unger (T: Sehr Gut / O: Schlecht).- Trausdorf 170. Trausdorf: De Martin; Papp, Frank, Lukas Kroyer, Raschl; Dervishaj (89. Fuchs), Nemeth, Kander (86. Nico Kroyer), Fekete; Fekete, Horvath (92. Teropsic). Oslip: Schwarz; Lukas Lippl, Janjic, Marcel Lippl, Hauszbeck; Fröhlich, Szaloky, Stricker, Dvornikovich; Jasarevic, Stoss (45. Schumich).

SC Zagersdorf – FC Veganis Sankt Andrä 0:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (37.) Bors, 0:2 (42.) Sovcik, 0:3 (62.) Mihalik.- Reserve: 0:3 (Eisner; Kis, Weinzetl, Rath).- SR: Matthias Liszt (Z: Gut / S: Sehr Gut).- Zagersdorf 100. Zagersdorf: Rathmann; Schwital, Barilich, Lang (75. Eisner), Zivanov (75. Reinprecht); Wutzlhofer, Mardaus, Stocker, Schmal; Schaffer, Ivancsits. Sankt Andrä: Maluniak; Muminovic (87. Rath), Ziniel, Janovsky, Durmaz; Györvari (70. Maximilian Pfeffer), Hrdlicka; Bors (87. Patrick Pfeffer), Friedl (78. Kis), Mihalik; Sovcik (87. Kern).

UFC Stotzing – UFC Schützen 4:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (7.) Dragschitz, 2:0 (19.) Vitek, 3:0 (41.) Vitek, 4:0 (88.) Beslin.- Reserve: 19:0 (Hubacek 4, Khachidze 4, Fidan 5, Kuba, Ergen 3, Hamp, Neissl).- SR: Cahit Yigit (S: Gut / Sch: Durchschnitt).- Stotzing 100. Stotzing: Tschank; Pangl, Riso, Stefunko; Augustin (77. Christopher Kuba), Roman Kuba, Wasina (77. Neissl), Fahim; Vitek; Beslin, Dragschitz. Schützen: Pasterniak; König, Butter, Schneider (72. Toscano), Moser; Csikos, Andreas Maad, Daniel Maad, Kölbl; Böck, Fehrle.

SV Wulkaprodersdorf – UFC Purbach1:2 (1:2).- Torfolge: 0:1 (12.) Rosner, 0:2 (19.) Pfalz, 1:2 (25.) Mandl.- Rote Karte: Jonas Gmeiner (85. Tätl.).- Reserve: 1:2 (Zarits; Wimmer, Wimpassinger).- SR: Daniel Szkopecz (W: Sehr Gut / P: Schlecht).- Wulkaprodersdorf 120. Wulkaprodersdorf: Zvonarits; Grafl (72. Varadi), Felber, Fenk, Gusek; Touati, Mandl (87. Pauschenwein); Kremsner, Dragschitz, Hudec; Balaz. Purbach: Piringer; Pogatscher, Heiling, Farkas, Wimpassinger; Hanbauer, Dwornikowitsch; Takacs (63. Ivantschitz), Pfalz (94. Schmidt), Menschig (45. Schopf); Rosner.

SC Zillingtal – FC Großhöflein 0:3 (0:2). Torfolge: 0:1 (1.) Kalman, 0:2 (32.) Schmall, 0:3 (73.) Füzi.- Reserve: 5:2 (Schäfer 4, Aibler; Hoprich 2).- SR: Daniel Steigl (Z: Durchschnitt / G: Sehr Gut).- Zillingtal 50. Zillingtal: Kokoschitz; Lukas Zwingl, Maric, Fir, Cseke; Kastler, Hirschler (76. Nikita Bake), Felix Zwingl, Turner (59. Adrian Bake); Simonyan, Üzen. Großhöflein: Wagentristl; Ernst, Heidenreich (73. Bognar), Szedenik, Horvath; Hahnenkamp, Ruisz, Kalman, Wuschitz; Schmall (79. Baier), Füzi.

Die nächste Runde: Freitag, 19.30 Uhr: Purbach am See – Neufeld/Leitha, Großhöflein – St. Georgen/Eisenstadt. Samstag, 17.30 Uhr: Oslip – Wulkaprodersdorf, Siegendorf 1b – Zillingtal, St. Andrä – Trausdorf, Schützen – Zagersdorf.