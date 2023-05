2. Klasse Nord: Sankt Andrä siegt weiter

PURBACH – TRAUSDORF 3:2. Die Trausdorfer erwischten einen guten Start und waren von Beginn an dominierend. Nach etwa 20 Minuten brachte Richard Kander nach einem Eckball seine Mannschaft in Führung. Trausdorf hatte in der ersten Hälfte mehr vom Spiel und erspielte sich zahlreiche Chancen, nach der Pause schien sich das Blatt allerdings zu wenden. Purbach war plötzlich stärker, musste zunächst jedoch ein weiteres Gegentor hinnehmen – Mario Horvath war nach einem langen Ball auf und davon und erhöhte auf 2:0. Wenig später brachte Christoph Berger nach einem Eckball die Purbacher zurück ins Spiel. Kurz darauf schoss Patrick Hanbauer nach Rosner-Flanke sehenswert per Volley zum Ausgleich ein. In der 82. Minute erhielt Purbach noch einen Elfmeter – Christian Rosner legte sich den auf den Punkt, verwandelte souverän zum viel umjubelnden Führungstreffer und stellte das Spiel damit völlig auf den Kopf! „Wir haben vor allem in der zweiten Hälfte eine sehr gute Leistung gezeigt. Dass wird das Spiel noch drehen konnten ist unglaublich und freut uns natürlich sehr“, sagte Purbach-Pressesprecher Stefan Hausmair nach dem Spiel.

UFC Purbach – SC Trausdorf 3:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (22.) Kander, 0:2 (69.) Horvath, 1:2 (73.) Berger, 2:2 (77.) Hanbauer, 3:2 (82.) Rosner. Reserve: 9:0 (Moser, Heschl 2, Egermann, Wimmer 2, Kreiler 3). SR: Fatih Baydemir (P: Schlecht / T: Schlecht).- Purbach 120. Purbach: Piringer; Pogatscher, Farkas, Berger, Wimpassinger; Hanbauer, Dwornikowitsch; Ivantschitz (67. Gmeiner), Pfalz (87. Schmidt), Menschig (87. Murlasitis); Rosner. Trausdorf: De Martin; Papp, Kander, Frank, Lucas Kroyer; Nico Kroyer, Fuchs (72. Raschl), Csmarits (74. Steurer), Nemeth, Fekete; Horvath.

SIEGENDORF – WULKAPRODERSDORF 1:1. Die Gäste aus Wulkaprodersdorf gingen von der ersten Minute an engagiert in das Derby und dominierten vor allem in Sachen Ballbesitz. Aus der Spielkontrolle der Blau-Weißen ergab sich allerdings keine nennenswerte Torchance. So kam es, dass ein Elfmeterpfiff das Spiel völlig auf den Kopf stellte – Tom Fasching ließ sich nicht zweimal bitten und schoss links unten zum Führungstreffer ein. In der 20. Minute erhielt Abwehrchef Simon Mesicek nach einem Foul auch noch die Rote Karte, wodurch die Gäste lange Zeit in Unterzahl spielen mussten. Das hielt Wulka jedoch nicht davon ab, auf den Ausgleich zu drücken. Nach 26 Minuten gab es Eckball für die Gäste – Samir Touati sprang dabei am höchsten und nickte per Kopf zum Ausgleichstreffer ein. Die Blau-Weißen dominierten weiter das Spiel, konnten die vielen Chancen allerdings nicht in Tore umwandeln. Obwohl das Team von Trainer Thomas Mandl die meiste Zeit stärker war, mussten sie sich mit einer Punkteteilung begnügen.

ASV Siegendorf 1B – SV Wulkaprodersdorf 1:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (15.) Fasching, 1:1 (26.) Touati. Rote Karte: Simon Mesicek (20., Foul). SR: Marko Miskic (S: Gut / W: Schlecht).- Siegendorf 210. Siegendorf: Kruiss; Klikovits (72. Simeitits), Stanisic, Renger, Leidl; Ertl (45. Schindler), Frank, Fasching (82. Hosiner), Szorger, Gregull; Kracunovic (60. Stadler). Wulkaprodersdorf: Zvonarits; Felber, Fenk, Mesicek, Gusek; Touati, Mandl (82. Richter); Grafl, Dragschitz, Hudec; Balaz.

SANKT GEORGEN/EISENSTADT – ZILLINGTAL 1:0. Die Gastgeber aus Sankt Georgen gingen als Favorit in die Partie und waren auch von Beginn an die stärkere Mannschaft. Trotz schlechter Wetterbedingungen kombinierte sich die Mannschaft von Trainer Hans Peter Kusolits mehrmals nach vorne, konnte jedoch wie so oft in der Saison die Chancen nicht verwerten. In der 52. Minute war es dann so weit – Samuel Adogbeji wurde mit einem Lochpass auf die Reise geschickt, behielt im Eins-gegen-Eins einen kühlen Kopf stellte auf 1:0. Der Spielverlauf ging ähnlich weiter, Sankt Georgen hatte mehr vom Spiel, verpasste es aber, auf ein komfortableres 2:0 zu erhöhen. So war bis zum Schluss noch Spannung gegeben - in der Schlussphase gab Schiedsrichter Ülker Ertugrul Christoph Edelbauer und Oliver Mauthner noch die Gelb-Rote-Karte, sodass es plötzlich 10-gegen-10 hieß, doch die Heimmannschaft ging schlussendlich verdient als Sieger vom Platz. „Ich denke, wir haben verdient gewonnen. Wir müssen noch an unserer Chancenverwertung arbeiten, dennoch bin ich sehr zufrieden mit meiner Mannschaft“, meinte Sankt Georgen-Coach Hans Peter Kusolits.

UFC Sankt Georgen/Eisenstadt – SC Zillingtal 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (52.) Adogbeji. Gelb-Rote-Karte: Oliver Mauthner (93. Unsportlichkeit), Christoph Edelbauer (99. Unsportlichkeit). Reserve: 9:1 (Rosenbauch, Macic, Kögl 3, Pepeluh, Buchreiter, Würzner; Hassani). SR: Ülker Ertugrul (S: Schlecht / Z:).- Sankt Georgen 100. Sankt Georgen: Nurschinger; Schumich (74. Hahnekamp), Por, Karacson, Paul Hahnenkamp; Liegenfeld, Edelbauer; Manninger (45. Ernst), Jonas Hahnenkamp, Jobst (74. Gruber); Adogbeji (89. Steiner). Zillingtal: Mauthner; Lukas Zwingl, Milanovic, Maric, Fir; Kastler, Felix Zwingl, Cseke, Turner (79. Hirschler); Simonyan, Üzen (71. Hajszan).

GROSSHÖFLEIN – NEUFELD 1:2. Großhöflein ging überraschenderweise mit einer sehr defensiven Ausrichtung in die Partie. Neufeld dominierte das Spiel – nach gerade einmal 19 Minuten konnte Sebastian Wachter einen Abpraller von Schlussmann Ondrej Sakar eiskalt ausnutzen und zum Führungstreffer verwerten. Wenig später kam dann die nächste Hiobsbotschaft für Großhöflein – Ondrej Sakar musste wenige Minuten nach dem Gegentor verletzt vom Platz, für ihn kam Ersatztorhüter Dominik Wagentristl. Kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte eine Elfmeterentscheidung für den Ausgleich – Soma Füzi verwandelte eiskalt zum 1:1. Das Spiel ging danach ähnlich weiter, für den Siegtreffer brauchten die Gäste allerdings etwas Glück – ein abgefälschter Schuss, der wohl nicht auf das Tor gegangen wäre, wurde von Lukas Heidenreich unglücklich ins eigene Tor abgefälscht. Neufeld bewahrte mit dem Sieg somit weiterhin die Chance auf den Aufstieg und fiebert dem Spitzenspiel gegen die Siegendorfer 1B entgegen.

FC Großhöflein – ASV Neufeld 1:2 (1:1).- Torfolge: 0:1 (19.) Sebastian Wachter, 1:1 (38.) Füzi, 1:2 (81., Eigentor) Heidenreich. Reserve: 2:3 (Laha 2; Riedl, Fritzen, Reuther). SR: Attila Boros (G: Durchschnitt / N: Durchschnitt).- Großhöflein 150. Großhöflein: Sakar (28. Wagentristl); Wuschitz, Heidenreich, Szedenik, Bognar; Hahnenkamp, Kalman, Horvath (88. Baier), Imre; Schmall, Füzi. Neufeld: Fatih Bas; Hauptvogel (73. Netolicky), Zivojinovic, Radakovits, Boydas; Sebastian Wachter, Ömer Bas (45. Serifoski), Woborny, Matthias Wachter, Pichler (45. Jurkic), Ikic (45. Berger).

OSLIP – ZAGERSDORF 2:1. Die Gäste aus Zagersdorf gerieten trotz der Favoritenrolle früh in Rückstand – nach einem Eckball sprang Abwehrchef Fabian Dvornikovich am höchsten und köpft zum 1:0 ein. Später scheiterte Manuel Schwarz nach einem Freistoß nur knapp. In der 19. Minute gelang der Ball nach einer Hereingabe von Lukas Lippl zu Alen Jasarevic. Der Stürmer bewies einmal mehr seine Kaltschnäuzigkeit und erhöhte auf 2:0. In der zweiten Hälfte meldete sich Zagersdorf dann zurück. Nach genau einer Stunde war es Nino Schanta, der nach einem Stanglpass goldrichtig stand und den Ball über die Linie drückte. Zagersdorf versuchte zum Schluss noch einmal, den Ausgleich zu erzwingen, doch die letzten Bemühungen des Zweitplatzierten kamen zu spät. Der FC Oslip spielte die Führung souverän über die Zeit. „Wir sind natürlich sehr froh über die drei Punkte. Zagersdorf ist kein leichter Gegner, umso mehr freuen wir uns, als Sieger vom Platz zu gehen“, sagte Oslip-Kapitän Fabian Dvornikovich.

FC Oslip – SC Zagersdorf 2:1 (2:0).- Torfolge: 1:0 (4.) Fabian Dvornikovich, 2:0 (19.) Jasarevic, 2:1 (60.) Schanta. Reserve: 1:4 (Payrits; Wutzlhofer, Wapp 2, Hofstädter). SR: Iacob (O: Durchschnitt / Z: Gut).- Oslip 90. Oslip: Mecs; Lippl, Janjic, Fabian Dvornikovich, Schwarz; Regner, Meth, Mihailovic, Hauszbeck; Jasarevic, Mario Dvornikovich. Zagersdorf: Rathmann; Schwital, Lang, Barilich, Zivanov; Javorski (74. Wildt), Mardaus, Schaffer (59. Eisner), Schmal; Ivancsits, Schanta.

SANKT ANDRÄ – STOTZING 3:1. Die Gastgeber gingen als klarer Favorit in die Partie, mussten jedoch bereits in der 15. Minute einen herben Rückschlag hinnehmen – David Beslin lief nach einer Kontersituation plötzlich alleine aufs Tor zu und verwandelte per Lupfer zum 1:0-Führungstreffer. Wenig später brachte Flügelflitzer Lukas Mihalik seine Mannschaft nach einem sehenswerten Freistoß ins lange Eck zurück in die Partie. Sankt Andrä drückte weiter auf den Führungstreffer. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es dann Thomas Friedl, der nach einem Getümmel im Strafraum den Ball ins Tor beförderte. Auch in der zweite Hälfte zeigten die Gäste eine kämpferische Leistung und ließen den „Zeiselbären“ kaum Räume. Freilich dominierte der bereits feststehende Neo-Meister trotzdem das Spiel, schaffte es allerdings nicht, die vielen Chancen zu verwerten. Wieder sorgte ein Freistoß für den nächsten Treffer – Lukas Mihalik legte sich die Kugel auf der rechten Seite erneut zurecht und sorgte mit einem satten Schuss ins Kreuzeck für den 3:1-Endstand.

FC Veganis Sankt Andrä – UFC Stotzing 3:1 (2:1).- Torfolge: 0:1 (15.) Beslin, 1:1 (22.) Mihalik, 2:1 (44.) Friedl, 3:1 (48.) Mihalik.- SR: Kruisz (S: Gut/St: Gut).- Sankt Andrä, 78. Sankt Andrä: Deutsch; Muminovic, Ziniel (75. Maximilian Pfeffer), Janovsky, Durmaz (66. Kis); Györvari, Hrdlicka (66. Patrick Pfeffer); Bors, Friedl (85. Kern), Mihalik (66. Rath); Sovcik. Stotzing: Tschank; Pangl, Riso, Stefunko, Daxböck (54. Fahim); Kuba, Wasina, Wolf; Vitek; Dragschitz, Beslin.