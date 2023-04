2. Klasse Nord: Sankt Andrä zieht davon

Werbung

SANKT GEORGEN/EISENSTADT – SCHÜTZEN 5:0. Einige Ausfälle wichtiger Stammspieler sorgten bereits vor dem Spiel bei Schützens Trainer Dieter Sijak für Kopfzerbrechen. Die Gastgeber hingegen spielten ihr übliches Spiel und schienen sich endlich mit Toren zu belohnen – in der 25. Minute verwandelte Martin Würzner einen Strafstoß und konnte nur knapp zehn Minuten später auf 2:0 erhöhen. Kurz darauf fiel nach einer wunderbaren Einzelaktion von Julian Fiedler bereits das 3:0, wodurch das Spiel bereits so gut wie entschieden war. Von diesem Zeitpunkt an konnte die Mannschaft von Hans Peter Kusolits beruhigt aufspielen. Kurz nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit fiel dann der vierte Treffer, nachdem Andreas Jobst sich von der linken Seite durch die Abwehr kämpfte. Den Schlussstrich setzte Max Manninger wenige Minuten vor dem Abpfiff, nachdem Sankt Georgen erneut einen Elfmeter zugesprochen bekam.

UFC SANKT GEORGEN/EISENSTADT – UFC SCHÜTZEN 5:0 (3:0).- Torfolge: 1:0 (25.) Würzner, 2:0 (34.) Würzner, 3:0 (36.) Fiedler, 4:0 (50.) Jobst, 5:0 (87.) Manninger. Reserve: 13:1 (Kelm 3, Hahnekamp 2, Hauer, Buchreiter, Bauer 3, Steiner, Bas 2; Malecek). SR: Ramazan Dogan (S: Sehr Gut / Sch: Schlecht).- Sankt Georgen 150. Sankt Georgen: Nurschinger; Rosenbauch (81. Ernst), Allacher, Krizsanits, Karacson; Würzner, Por (56. Ebinger); Fiedler (81. Liegenfeld), Edelbauer (70. Beck), Jobst (56. Marzi); Manninger. Schützen: Pasterniak; Kölbl, D. Maad, A. Maad, König; Zechmeister, Wittmann, Sven, Kainz (13. Teslenko); Csizmadia, Böck.

WULKAPRODERSDORF – TRAUSDORF 0:2. Nach der Derby-Niederlage gegen Zagersdorf war der SV Wulkaprodersdorf zu Hause unter Zugzwang. Die Gäste hingegen gingen nach einem spielfreien Wochenende erholt und, aufgrund des Sieges im ersten Spiel der Rückrunde, auch mit viel Rückenwind in die Partie. Doch die 200 Zuseher sahen ein Match, das vor allem unter den schwierigen Wetterbedingungen litt – ein starker Wind machte es fast unmöglich, den Ball ohne Probleme in den eigenen Reihen zu halten. Dementsprechend waren die Torchancen eher Mangelware. Umso hitziger wurden allerdings die letzten Minuten der Partie. Nachdem wohl die meisten mit einer Punkteteilung gerechnet hatten, kurz vor Schluss bekam zunächst Thomas Pauschenwein nach einem Foul die Gelb-Rote Karte. Wenig später sorgte eine Tätlichkeit von Wulkaprodersdorf-Schlussmann Patrick Zvonarits für einen Elfmeter und eine überraschende Wende im Spiel. In der 91. Minute verwertete Szabolcs Fekete vom Punkt, kurz darauf konnte Trausdorf nach einem Konter sogar noch auf 2:0 erhöhen und drei Punkte aus Wulkaprodersdorf entführen.

SV WULKAPRODERSDORF – SC TRAUSDORF 0:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (91.) Fekete, 0:2 (92.) Horvath. Rote Karte: Zvonarits (90. Tätlichkeit). Gelb-Rote-Karte: Pauschenwein (86. Foul). Reserve: 3:3 (Kain 2, Hombauer; Ugrinovich 2, Stadler). SR: Harald Mahr (W: Gut / T: Sehr Gut).- Wulkaprodersdorf 200. Wulkaprodersdorf: Zvonarits; Kremsner, Mesicek, Felber, Gusek; Mandl (91. Aliman), Touati, Fenk, Hudec; Richter (77. Varadi), Pauschenwein. Trausdorf: De Martin; Papp, Frank, Lucas Kroyer, Knezevic (15. Nico Kroyer); Gras (60. Teropsic), Kander, Fekete, Nemeth; Horvath, Dervishaj.

GROSSHÖFLEIN – SANKT ANDRÄ 0:3. Auswärts stand dem Tabellenführer ein harter Gegner bevor. Das Topspiel der Runde versprach ein sehenswertes Spiel zu werden. Dieses Versprechen hielt Thomas Friedl bereits in der achten Minute ein, als er sich den Ball zum Eckstoß hinlegte. Mit hervorragender Schusstechnik durch eine günstige Windlage konnte der Offensivspieler den Ball sensationell direkt von der Cornerfahne aus ins Netz zirkeln. Im weiteren Spielverlauf hatten die Gäste die Oberhand – Großhöflein-Schlussmann Ondrej Sakar klärte zunächst einen Kopfball aus kurzer Distanz. In der 34. Minute ist aber auch er machtlos, als Filip Janovsky nach einer Friedl-Flanke am höchsten steigt und auf 2:0 erhöht. In der zweiten Hälfte fanden die Gastgeber wieder mehr ins Spiel, zwingende Torchancen gab es jedoch auf beiden Seiten zumindest eine Zeit lang nicht. Die Entscheidung fiel, nachdem Kevin Bors Druck auf die Verteidigung machte und aufs Tor zog, den Abpraller seines Schusses konnte Marek Sovcik zum entscheidenden 3:0-Endstand verwerten.

FC GROSSHÖFLEIN – FC VEGANIS SANKT ANDRÄ 0:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (8.) Friedl, 0:2 (34.) Janovsky, 0:3 (64.) Sovcik. Reserve: 3:1 (Laha 3; Stermeczki). SR: Gören Levent (G: Sehr Gut / S: Sehr Gut).- Großhöflein 75. Großhöflein: Sakar; Schmall (76. Lehner), Heidenreich, Horvath, Bognar; Hahnenkamp, Ruisz Szedenik, Kalman, Imre; Füzi. Sankt Andrä: Maluniak; Muminovic (76. Mihalik), Ziniel, Sekera, Durmaz; Györvari, Hrdlicka; Bors (81. Kern), Janovsky (81. Kis), Friedl (68. Pfeffer); Sovcik.

SIEGENDORF 1B – OSLIP 3:1. Vor heimischem Publikum galten die Siegendorfer als Favorit, doch Oslip zeigte bereits in der Vergangenheit, dass sie eine schwer zu bespielende Truppe sind. Bereits nach vier Minuten mussten die Gastgeber den ersten Schock hinnehmen, nachdem Mario Dvornikovich den 1:0-Führungstreffer erzielte. Später verpasst Julian Regner die Chance, auf 2:0 zu erhöhen. So konnte sich Siegendorf in Form eines Gregull-Tores wieder zurück ins Spiel schießen. Vor der Halbzeit hatte dann Goalgetter Alen Jasarevic die hochkarätige Chance am Fuß, als er alleine vor dem Tor der Siegendorfer, wie man es von ihm normalerweise nicht gewohnt ist, nur knapp verzog. Kurz nach Wiederanpfiff war es allerdings wieder Gregull, der zum Führungstreffer einnetzte. Die Gäste aus Oslip gaben sich zwar nicht auf, scheiterten aber mehrmals am überragenden Torhüter Kruiss, der einmal mehr bewies, was für ein wichtiger Rückhalt er für seine Mannschaft ist. Die Entscheidung fiel in der 67. Minute dann vom Punkt – Paulo Jani verwandelte souverän und führte sein Team zum Sieg.

ASV SIEGENDORF 1B – FC OSLIP 3:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (4.) Mario Dvornikovich, 1:1 (37.) Gregull, 2:1 (48.) Gregull, 3:1 (67.) Jani. SR: Murat Gül (S: Durchschnitt / O: Schlecht).- Siegendorf 211. Siegendorf: Kruiss; Klikovits, Varga, Renger, Leidl; Terdy (81. Hosiner), Frank (31. Stanisic), Petrovic (45. Yelets), Zala, Gregull; Jani. Oslip: Mecs; Lukas Lippl, Janjic, Markus Lippl, Schwarz (81. Payer); Fröhlich, Szaloky; Regner, Mihailovic, Mario Dvornikovich; Jasarevic.

NEUFELD – ZAGERSDORF 0:2. Der SC Zagersdorf war nach dem Derby-Sieg gegen den SV Wulkaprodersdorf erst kürzlich wieder in Schwung geraten, hatte mit dem ASV Neufeld gleichzeitig einen Gegner, der seiner Form zuletzt hinterherhinkte. Nach den Niederlagen gegen Schützen und Stotzing war für die Gastgeber Wiedergutmachung angesagt. Die Spieler in Schwarz-Weiß schienen sich das zu Herzen zu nehmen, denn bereits nach sechs Minuten verwertete Verteidiger Manuel Frech einen gut getretenen Eckball zum Führungstreffer. Der Schock bei den Gästen saß tief und nur sieben Minuten später nutzten die Neufelder ihr Momentum perfekt aus – nach einem schönen Kombinationsspiel schoss Senad Serifoski nach nicht einmal einer Viertel Stunde das 2:0. Die Partie war danach sozusagen „gegessen“, Chancen gab es auf beiden Seiten nur wenige und die Heimmannschaft verwaltete die Führung bis zum Schlusspfiff.

ASV NEUFELD – SC ZAGERSDORF 2:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (6.) Frech, 2:0 (13.) Serifoski. Reserve: 4:0 (Binder 2, Bauer, Ferderbar). SR: Ülker Ertugrul (N: Gut/ Z: Durchschnitt).- Neufeld 150. Neufeld: Fatih Bas; Hauptvogel, Frech, Bojovic, Boydas (92. Wögerer); Radakovits, Wachter (71. Ömer Bas), Pichler, Serifoski (74. Heueisen); Ikic (74. Grgic), Netolicky (71. Reuther). Zagersdorf: Rathmann; Schwital, Barilich, Lang, Wildt; Stocker (61. Eisner), Mardaus; Schmal, Javorski, Schaffer (61. Zivanov), Ivancsits.

ZILLINGTAL – STOTZING 0:1. Das Spiel versprach allein aufgrund der Tabellenlage der beiden Mannschaften ein harter Kampf zu werden. Beide Teams zeigten sich von ihrer besten Seite - ein Schuss der Zillingtaler in der Anfangsphase landete nur an der Latte. Auch die Gäste kamen in manchen Situationen nach vorne, doch für das Tor reichte es noch nicht. Kurz vor dem Pausenpfiff kam es dann zu einem Freistoß von der Seite – Verteidiger Marian Stefunko stieg im Sechzehner am höchsten und nickte zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt zum Führungstreffer ein. Der Spielverlauf war ähnlich wie in der ersten Hälfte, besonders die Schlussphase hatte es in sich. Nachdem der UFC Stotzing in den letzten Minuten nach einem kurz ausgeführten Eckball den Ball verspielte, lief plötzlich Zillingtal-Stürmer Muhammed Üzen auf das Tor von Marcel Tschank zu, doch Thomas Riso konnte mit einer Grätsche in allerletzter Sekunde klären und die drei Punkte für Stotzing sichern.

SC ZILLINGTAL – UFC STOTZING 0:1 (0:1).- Tor: 0:1 (45+1.) Stefunko. Reserve: 1:5 (Aibler; Kachidze 2, Fidan, Neissl 2). SR: Schneeberger (Z: Schlecht / S: Sehr Gut).- Zillingtal 50. Zillingtal: Mauthner; Wandrasch, Lukas Zwingl, Milanovic, Maric; Fir, Felix Zwingl, Nakicevic (84. Hajszan), Kastler; Üzen, Turner (81. Simonyan). Stotzing: Tschank; Pangl, Riso, Stefunko, Daxböck; Kuba; Augustin (88. Praunseis), Filek (43. Fahim), Vitek, Holocsi; Beslin (92. Wasina).