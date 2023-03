2. Klasse Nord: Zagersdorf mit „Big Points“

Werbung

PURBACH – SIEGENDORF 0:0. Beim ersten Spiel im Frühjahr musste Siegendorf 1B gleich gegen eine starke Purbacher Mannschaft antreten. Die Hausherren starteten gut in die Partie und zeigten eine beherzte Leistung, die Hintermannschaft der Gäste konnte jedoch einen Gegentreffer verhindern. Mit der Zeit schaltete sich auch Siegendorf ein, konnte aber keine zwingenden Chancen kreieren. Die zweite Spielhälfte sah ähnlich aus – wieder startete Purbach gut in die Anfangsphase, Torhüter Christoph Kruiss hält seine Mannschaft jedoch im Spiel. Mit der Zeit kam auch Siegendorf zu seinen Chancen, allerdings gelang es bis zum Ende der Partie keinem der beiden Teams, den Ball ins Netz zu befördern.

UFC PURBACH – ASV SIEGENDORF 1B 0:0 (0:0).- SR: Yüksel Akar (P: Sehr Gut / S: Schlecht).- Purbach 150. Purbach: Piringer, Schopf, Wimpassinger, Koller, Takacs (85. Moser); Pfalz (95. Gmeiner), Dwornikowitsch, Berger, Hanbauer, Ivanschitz (92. Murlasits); Rosner. Siegendorf: Kruiss; Yelets, Renger (31. Zala), Stanisic, Leidl; Terdy, Benczak, Dostal (70. Frank), Gregull (78. Ertl); Petrovic, Fasching.

SCHÜTZEN – ZILLINGTAL 0:2. Die Gastgeber nahmen nach dem Auswärtssieg in Neufeld jede Menge Selbstvertrauen und Schwung mit. In der Anfangsphase merkte man das auch, die dabei entstehenden Torchancen wurden allerdings nicht verwertet. Mit der Zeit wurden die Beine der Heimmannschaft jedoch immer schwerer und Zillingtal übernahm die Oberhand. Nachdem Muhammed Üzen im Strafraum gelegt wurde, verwertet Abwehrspieler Nikola Milanovic souverän vom Punkt. Die Partie schien bereits nach der Führung mehr oder weniger entschieden zu sein. Kurz vor Schlusspfiff geriet Schützens Schlussman Felix Csizmadia in einen Zweikampf mit Üzen – erneut erhielten die Gäste einen Elfmeter – Csizmadia musste mit Gelb-Rot vom Platz. Wieder war es Milanovic, der den Strafstoß verwertete und seinem Team drei Punkte holte.

UFC SCHÜTZEN – SC ZILLINGTAL 0:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (59.) Milanovic, 0:2 (92.) Milanovic. Gelb-Rote-Karte: Felix Csizmadia (91. Foul). Reserve: 2:0 (Malecek). SR: Ertugrul Ülker (S: Durchschnitt/Z: Durchschnitt).- Schützen 80. Schützen: Felix Csizmadia; Baranyai, Daniel Maad, Andreas Maad, König; Zechmeister (91. Pasterniak), Wittmann (71. Neurauter), Streller, Raphael Kölbl (79. Ibrahimi), Alen Csizmadia; Böck. Zillingtal: Kokoschitz; Maric, Milanovic, L. Zwingl, Hajszan; Fir (73. Nakicevic), F. Zwingl, Cseke, Turner, Kastler ( 85. Simonyan); Üzen (93. Bake).

SANKT ANDRÄ – SANKT GEORGEN/EISENSTADT 2:0. Die Gastgeber gingen als Favorit in die Partie, doch schon im Hinspiel zeigten die Spieler des UFC Sankt Georgen eine bemerkenswerte Laufleistung. Ähnlich lief es auch am Sportplatz des Tabellenführers ab. Die Gäste ließen hinten nur wenig zu. Selbst als Jonas Hahnenkamp bereits in der 36. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde, hielt sich die Mannschaft von Trainer Hans Peter Kusolits weiter gut im Spiel. In der zweiten Halbzeit feierte Lukas Mihalik nach seiner Verletzungspause sein Comeback und brachte neuen Schwung in die Partie. Kevin Bors bediente den Flügelspieler, der zur wichtigen 1:0-Führung traf. Mit einem wunderbaren Schuss ins Kreuzeck stellte Lukas Mihalik wenig später auf 2:0. Zwar zeigte Sankt Georgen an diesem Nachmittag auf, die individuelle Klasse des Herbstmeisters war am Ende jedoch der entscheidende Faktor.

FC VEGANIS SANKT ANDRÄ – UFC SANKT GEORGEN/EISENSTADT 2:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (70.) Mihalik, 2:0 (72.) Mihalik. Gelb-Rote-Karte: Jonas Hahnenkamp (36. Unsportlichkeit). Reserve: 5:1 (Busch, Horvath 2, Nolz, Schumich; Hauer). SR: Iacob Cezar (S: Gut / SG: Durchschnitt).- Sankt Andrä 200. Sankt Andrä: Maluniak; Muminovic, Ziniel, Sekera, Durmaz (62. Mihalik); Györvari, Hrdlicka; Bors, Janovsky (74. Kis), Friedl (85. Pfeffer); Sovcik. Sankt Georgen: Nurschinger; Stefan Hahnekamp (46. Marzi), Allacher, Krisanits, Karacson; Würzner, Edelbauer (75. Beck); Rosenbauch (75. Ernst), Paul Hahnenkamp (46. Jobst), Jonas Hahnenkamp; Manninger.

ZAGERSDORF – WULKAPRODERSDORF 1:0. Schon vor Spielbeginn versprach das Derby in Zagersdorf eine spannende Partie zu werden. Die Truppe von Trainer Gerald Gollubics war motiviert, die Niederlage der letzten Spielrunde wiedergutzumachen. Doch Wulkaprodersdorf hatte, auch aufgrund der individuellen Klasse der Spieler, mehr von der Partie und kam zu zahlreichen Chancen. Die Hintermannschaft der Zagersdorfer und besonders Schlussmann David Rathmann hatten alle Hände voll zu tun. Eben jener Rathmann, der mit einigen Glanzparaden zum Matchwinner avancierte, sollte gemeinsam mit dem in der Halbzeit eingewechselten Johann Eisner zum spielentscheidenden Faktor werden. Denn nachdem die Wulkaprodersdorfer ihre zahlreichen Chancen liegen ließen, kam es in der 69. Minute zu einem entscheidenden Freistoß. Die Flanke in den Strafraum konnte Johann Eisner, der vielen Zusehern aufgrund seiner erfolgreichen Fußball-Karriere in der Vergangenheit bekannt sein dürfte, eiskalt per Kopf einnicken und den viel umjubelten Goldtreffer erzielen.

SC ZAGERSDORF SV WULKAPRODERSDORF 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (69.) Eisner. Reserve: 1:1 (Hofstädter; Zarits). SR: Fercher (Z: Sehr Gut / W: Sehr Gut).- Zagersdorf.- 300. Zagersdorf: Rathmann; Schwital, Barilich, Lang, Wildt; Stocker (72. Reinprecht), Mardaus; Schmal (82. Fröhlich), Zadic (46. Eisner), Schaffer, Ivancsits. Wulkaprodersdorf: Zvonarits; Kremsner, Mesicek, Felber, Gusek; Mandl (88. Varadi), Touati, Fenk (70. Pauschenwein); Hudec; Richter, Dragschitz.

STOTZING – NEUFELD 2:1. Nachdem beide Mannschaften das erste Spiel im neuen Jahr verloren hatten, musste man jetzt alles daran setzen, um im Nachhinein nicht von einem misslungenen Start in die Rückrunde zu sprechen. Neufeld musste weiterhin auf einige Leistungsträger verzichten und rutschte auch diese Woche in eine schlechte Anfangsphase. Stotzing hatte mehr vom Spiel – bereits in der 22. Minute bekam Markus Dragschitz den Ball im Sechzehner zugespielt und verwertete souverän zur 1:0-Führung. Dass bei den Neufeldern derzeit der Wurm drin ist, zeigt auch das zweite Gegentor – nach einem hohen Ball in den Strafraum verlängert Sebastian Wachter den Ball unglücklich in das eigene Tor, Torhüter Bas war machtlos. Doch wenig später meldeten sich die Gäste zurück und konnten durch einen sehenswerten Treffer von Ikic aus 20 Metern auf 2:1 verkürzen. Der Anschlusstreffer war psychologisch sehr wertvoll, der ASV konnte die zweite Hälfte dominieren und versuchte stets Druck auszuüben. Doch schlussendlich reichte es nicht für einen weiteren Treffer und man musste mit einer Niederlage im Gepäck nach Hause reisen.

UFC STOTZING – ASV NEUFELD 2:1 (2:1).- Torfolge: 1:0 (22.) Dragschitz, 2:0 (39., Eigentor) Wachter , 2:1 (42.) Ikic. Reserve: 1:2 (Neissl; Netolicky, Ahmadi). SR: Stefan Bauer (S: Sehr Gut / N: Sehr Gut).- Stotzing 150. Stotzing: Tschank; Pangl, Riso, Stefunko, Wolf; Kuba; Beslin, Filek (83. Daxböck), Vitek, Holocsi; Dragschitz (53. Augustin). Neufeld: Fatih Bas; Boydas, Frech, Radakovits Zivojonivic; Wachter (63. Hauptvogel), Jurkic (46. Grgic), (74. Netolicky), Pichler, Serifoski (46. Bojovic); Ikic, Reuther (74. Netolicky).

OSLIP – GROSSHÖFLEIN 0:0. Zu Hause ging der FC Oslip stark ersatzgeschwächt in die 15. Runde der 2. Klasse Nord, selbst auf Kapitän Fabian Dvornikovich musste Trainer Dured Mateia verzichten. Die Gastgeber zeigten sich jedoch von ihrer besten Seite und spielten gegen den Drittplatzierten aus Großhöflein durchaus auf Augenhöhe. Die Gäste waren in Sachen Ballbesitz wohl die bessere Mannschaft, gefährliche Spielzüge waren bei beiden Teams jedoch eher Mangelware. Einmal scheiterte Mario Dvornikovich an der Stange und auch der FC Großhöflein konnte seine Chancen nicht in Tore umwandeln. „In Summe kann man von einem gerechten Unentschieden sprechen. Mehr als ein Unentschieden war von uns diesmal leider nicht drin“, meinte Großhöflein-Coach Peter Csapo nach dem Spiel.

FC OSLIP – FC GROSSHÖFLEIN 0:0.- Reserve: 2:2 (Hauszbeck, Nuredini; Laha 2). SR: Tobias Unger (O: Gut / G: Sehr Gut).- Oslip 100. Oslip: Mecs; Andreas Meth, Janjic, Lippl, Schwarz; Fröhlich, Michael Meth; Mario Dvornikovich, Ivan Mihailovic, Regner, Jasaveric. Großhöflein: Sakar; Horvath, Zechmeister, Johannes Hahnenkamp, Ernst (67. Lehner); Kalman, Szedenik, Ruisz, Imre, Andreas Hahnenkamp; Füzi.