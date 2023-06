2. Klasse Nord: Zagersdorf sichert sich Aufstiegsplatz

SANKT ANDRÄ - NEUFELD 3:1. Nach wenigen Minuten wurde Armin Muminovic mit einem hohen Steilpass in die Tiefe geschickt. Der Rechtsverteidiger köpfte die Kugel per Direktabnahme Richtung Tor und überlupfte Neufeld-Schlussmann Fatih Bas. Nach etwas mehr als einer halben Stunde setzte sich Bence Györvari am Sechzehner durch und zirkelte den Ball mit seinem schwächeren linken Fuß unhaltbar ins linke Eck. Doch die Gäste gaben sich nicht auf und forcierten den Anschlusstreffer - in der 42. Minute spielte man einen Freistoß kurz ab. Der erste Schuss wurde zwar noch abgeblockt, doch den zweiten knallte Sebastian Wachter wuchtig unter die Latte. In der zweiten Hälfte nahmen die Torchancen etwas ab, Neufeld verpasste jedoch den so wichtigen Ausgleich. Kurz vor Schluss wurde Ramazan Durmaz dann in Szene gesetzt und sorgte souverän für die Entscheidung. „Großes Lob an Sankt Andrä, das wirklich eine herausragende Saison spielten. Leider hat es trotz unserer beherzten Leistung nicht für einen Sieg gereicht“, meinte Obmann Michael Lampel nach dem Spiel. Dafür freute sich Zagersdorf-Trainer Gerald Gollubics, der mit seiner Elf spielfrei war, umso mehr über den Aufstieg: „Diese Saison ist nun endgültig abgeschlossen. Eine Saison, an die wir uns gerne zurückerinnern werden, mit sehr vielen emotionalen Spielen und Momenten. Ein großer Dank geht an alle, die den Aufstieg möglich gemacht haben.“

OSLIP - ZILLINGTAL 1:2. Die Gastgeber starteten gut in die Partie und kamen zu zahlreichen Chancen. Doch der Abschluss und der berühmte letzte Pass waren noch verbesserungswürdig. Unter anderem stand Mario Dvornikovich frei vor Zillingtal-Goalie Oliver Mauthner, entschied sich jedoch noch einmal querzulegen, wodurch der Gegentreffer in letzter Sekunde verhindert werden konnte. Kurz nach der Halbzeit erwischte es die Osliper dann eiskalt - Zillingtal spielte sich schön durch die Abwehr und den Stanglpass konnte schlussendlich Dominic Kastler über die Linie drücken. Zwar brachte Alen Jasarevic nach einer Flanke seine Mannschaft zurück ins Spiel, doch Muhammed Üzen konnte in der 74. Minute einen Konter nach einem Mauthner-Ausschuss perfekt ausnutzen und den 2:1 Siegtreffer erzielen. Kurz vor Schluss sah Patrick Hirschler nach einer Unsportlichkeit noch die Gelb-Rote-Karte, am Ergebnis änderte das jedoch nichts mehr.

PURBACH - SANKT GEORGEN/EISENSTADT 3:2. Die Purbacher dominierten die Anfangsminuten, konnten die zahlreichen Chancen jedoch nicht in Tore umwandeln. Nach 26 Minuten erwischte Michael Pogatscher bei einer Grätsche den Ball dann mit der Hand und es gab Strafstoß für die Gäste. Max Manninger verwertete eiskalt vom Punkt. In der zweite n Hälfte kamen die Gastgeber dann zum Ausgleich - nach einem Ballgewinn kam Marcell Takacs zum Abschluss und stellte auf 1:1. Wenig später war es wieder Max Manninger, der jubeln durfte - sein Schuss sprang zwar von der Latte zurück ins Feld, doch Schiedsrichter Friedrich Paukowitsch sah die Kugel zuvor hinter der Linie aufspringen und ließ das Tor gelten. Purbach kämpfte sich jedoch zurück - Christian Rosner köpfte nach einem Freistoß aus dem Halbfeld den Ball ins lange Eck. Kurz vor Schluss gab es dann Elfmeter für die Heimmannschaft, den Dennis Dwornikowitsch im linken Eck unterbrachte und den Sieg fixierte.

STOTZING - TRAUSDORF 1:5. Das letzte Spiel für Trainer Michael Daxböck lief nicht ganz nach Plan. Seine Mannschaft hielt zu Beginn sehr gut mit, allerdings musste man nach nur acht Minuten den ersten Gegentreffer hinnehmen - nach einer Flanke der Gäste bekam die Hintermannschaft den Ball nicht weg, sodass Nico Kroyer die Kugel aus kurzer Distanz ins Tor schoss. Wenig später kam es noch dicker für Stotzing - Roman Kuba sah nach einem Foul die Rote Karte und musste vorzeitig unter die Dusche. Trotz der Unterzahl gaben sich die Gastgeber nicht auf - in der 37. Minute wurde David Beslin mit einer Flanke in Szene gesetzt, dessen platzierter Kopfball für den Ausgleich sorgte. In der zweiten Hälfte musste Stotzing-Coach Franz Daxböck Branislav Vitek vom Platz nehmen. Ohne den Leistungsträger war man deutlich unterlegen. Trausdorf zeigte im Anschluss seine Offensiv-Klasse. Mario Horvath konnte mit seinem Treffer zum 2:1 die Torjägerkrone fixieren, ehe seine Teamkollegen insgesamt auf 5:1 erhöhten und einen Sieg mit nach Hause brachten.

SCHÜTZEN - WULKAPRODERSDORF 0:4. Auswärts wurde Wulkaprodersdorf seiner Favoritenrolle eindeutig gerecht. Nach gerade einmal 16 Minuten kam Luca Zarits im 16er zum Ball und verwandelte souverän zum 1:0. Wenige Minuten später bewies der Stürmer erneut seine herausragende Form - nach einem Angriff über die linke Seite erhielt Zarits kurz vor dem Fünfer die Kugel, nach einer tollen Ballmitnahme knallte das Eigengewächs den Ball ins kurze Eck und stellte auf 2:0. Knappe zehn Minuten später setzten sich die Blau-Weißen wieder über links durch - Rudolf Hudec kombinierte sich mit einem schönen Passspiel durch die Abwehr von Schützen. Beim 16er-Eck zog der Offensivlegionär dann ab und zirkelte die Kugel unhaltbar ins lange Eck. Doch den Schlussstrich setzte Marcel Felber - wieder kombinierten sich die Gäste mit einem wunderbaren Passspiel durch die Verteidigung. Im Anschluss landete der Ball bei Felber, der sich die Chance nicht nehmen ließ und mit dem 4:0 den Deckel draufmachte.

SIEGENDORF - GROSSHÖFLEIN 2:3. Siegendorf brauchte etwa 15 Minuten, um ins Spiel zu finden. Raphael Rengers Schuss ging jedoch knapp am Tor vorbei. Wenig später war der FC Großhöflein dem Jubeln nahe, doch den Schuss von Szabolcs Imre konnte Christoph Kruiss mit dem Fuß hervorragend abwehren. Später war es wieder Raphael Renger, der sich die Unsicherheiten der Abwehr zu Nutzen machte - sein Schuss mit dem Außenrist landete jedoch nur an der Stange. Kurz nach der Halbzeit spielte Andreas Hahnenkamp einen Steilpass auf Soma Füzi, der staubtrocken den Führungstreffer erzielte. Nach etwas mehr als einer Stunde folgte dann der Doppelschlag der Gäste - zunächst köpfte Soma Füzi über Torhüter Kruiss hinweg. Danach war es wieder Füzi, der nach einem Freistoß auf 3:0 erhöhte. 10 Minuten vor Schluss brachte Dusan Kracunovic seine Mannschaft zurück ins Spiel, ehe der sehenswerte Fernschuss von Jakob Szorger das Spiel noch einmal spannend machte. Doch obwohl man sich noch Chancen herausspielte, kamen die Gastgeber nicht über eine 2:3-Niederlage hinaus.