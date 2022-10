Alen Jasarevic, der Osliper Torgarant

Werbung

Das Spiel in Oslip endet mit 3:1, die Spieler sammeln sich um ihren Stürmer und werfen ihn voller Freude in die Luft. Alen Jasarevic war der Mann des Tages, wie so oft verhalf er seiner Mannschaft mit seinen Toren zum Sieg. Bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde konnte Jasarevic sein Torekonto auf 400 Treffer erhöhen, eine erstaunliche Leistung, die es nach Abpfiff gehörig zu feiern galt.

Der Goalgetter schloss sich in der Saison 2008/09 dem FC Oslip an, ehe er nach einigen Zwischenstationen, unter anderem in Marz, Hornstein und Großhöflein, wieder nach Oslip zurückkehrte. In seiner Karriere schien ihm nichts vom Toreschießen abzuhalten. Doch auch vor diesem Meilenstein macht der Stürmer nicht Halt, denn in der Schlussphase des Spiels schoss Alen Jasarevic bereits seinen 401. Treffer.

Bemerkenswert ist auch, dass er dafür nur 409 Spiele benötigte. Jasarevic ist bei wohl jedem Trainer in der 2. Klasse Nord bekannt, in den Besprechungen vor dem Spiel ist bestimmt schon mehrere Male vor seinen Fertigkeiten gewarnt worden. Auch die Vereinsführung ist auf ihren Stürmer besonders stolz.

„Wir gratulieren ihm zu seiner großartigen Leistung und wünschen ihm weitere Erfolgserlebnisse und eine verletzungsfreie Saison“, meinte der Vorstandsvorsitzende des FC Oslip, Walter Meth.

Dass auch Jasarevic sich bei den Blau-Weißen wohlfühlt, beweist er nicht nur mit Toren. Schließlich war es ihm ein Anliegen, seine Karriere bei seinem Lieblingsklub ausklingen zu lassen, zu dem er 2020 zurückkehrte. Letzte Saison konnte er 24 Tore verbuchen, aktuell steht er mit zehn Toren auf Platz zwei in der Schützenliste.