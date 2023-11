Alle Spielberichte der 2. Klasse Nord

St. Georgen - Oslip 0:2. „Wir haben den Gegner mit unserer offensiven Aufstellung überrascht“, so Oslips Coach Thomas Achs. Nachsatz: „Wir haben das Zentrum zugestellt und wollten zeigen, dass es sich hier um Männer- und nicht Burschenfußball handelt.“ Der Gastgeber zog sein bekanntes Spiel auf, es fehlte aber an der letzten Präzision, dem letzten Pass. „Wir kamen zu vielen Möglichkeiten und Halbchancen, aber wir hätten heute noch zwei Stunden spielen können und hätten nicht getroffen“, so der Obmann des UFC St. Georgen Erwin Nemeth. Schließlich packten die Gäste aber den Hammer aus und überraschten Keeper Alexander Nurschinger mit einem Schuss aus 25 Metern. Kurz darauf fand Jakub Pastinsky sogar die Chance auf das 2:0 vor. Nach dem Seitenwechsel sorgten die Hausherren für viel Tempo und Stress in der Osliper Hintermannschaft, Zählbares gab es nicht. Stattdessen machte Peter Udvorka nach erfolgreichem Angriffspressing das 2:0. „Danach haben wir uns aufs Kontern verlagert“, so Achs.

Trausdorf - Großhöflein 1:1. Der SC Trausdorf hätte seinen Heimfluch schnell besiegen können. Doch nach einer Horvath-Soloflucht griff Großhöfleins Keeper Dominik Wagentristl mit einer starken Parade ein. Danach kam die starke Phase der Gäste, die aber nach einem Mayer-Abschluss aus zwölf Metern, zwei Füzi-Versuchen und einem Schmall-Schuss nichts Zählbares kreieren konnten. Schließlich sorgte Lukas Heidenreich per Penalty für die Großhöfleiner Führung. „Nach dem Seitenwechsel war Trausdorf spielerisch dominant“, so Großhöfleins Sektionsleiter David Bognar. Dabei scheiterte Milan Nemeth noch mit einem Schuss von der Sechzehner-Linie, nach einem Stanglpass schloss Raphael Frank zum 1:1 ab. „Der Ausgleich war verdient, wir haben danach noch auf das zweite Tor gedrückt, es wollte aber nicht mehr gelingen“, so Trausdorfs Trainer Michael Gasnarek. Und Bognar: „Für uns war es ein versöhnliches Saisonende.“

Schützen am Gebirge - Zillingtal 1:2. „Mit Stehfußball funktioniert es nicht. Wir haben eigentlich in allen Belangen enttäuscht. Der Gegner war spielerisch und kämpferisch besser als wir“, so Schützens Coach Michael Szorger. Dabei hätte es dennoch mit dem Dreier klappen können, doch Tomas Ulrich vergab früh einen echten Sitzer zur Führung. Zillingtal machte es besser, traf kurz nach der Pause durch schönen Alleingang von Mühammed Üzen zum 1:0. Und im Zweikampf mit Üzen bugsierte Minuten später Kristian Amrich die Kugel zum 2:0 ins eigene Netz. „Der Gegner hat zu Beginn viel Druck ausgeübt, aber wir sind immer besser ins Spiel gekommen. Deshalb war ich mir auch nach Schützens 2:1 sicher, dass wir heute in jedem Fall als Sieger vom Platz gehen“, so Zillingtals Obmann Alfred Pöpperl.

Wulkaprodersdorf - Purbach 0:1. Der UFC Purbach nimmt auch die Hürde Wulkaprodersdorf auf dem Weg Richtung Herbstmeistertitel. Dabei war es eine abgebrühte Leistung des Leaders, der nur wenige Chancen brauchte, um Wulka in die Knie zu zwingen. Am Ende war es ein Freistoßgeniestreich, den Markus Holemar kurz vor der Pause versenkte. „Wir haben diese schwierige Aufgabe sehr gut gemeistert“, so Purbachs Coach Patrick Castek. Nachsatz: „Ein außergewöhnliches Fußballspiel lässt der Rasen in Wulkaprodersdorf nicht zu.“ Auch Wulkaprodersdorfs Coach Thomas Mandl fällt ein positives Resümee. „Ich muss meinen Burschen zur Leistung gratulieren. Wir haben wie schon gegen Neufeld dem Gegner alles abverlangt.“ Dabei ärgerte sich der Wulka-Coach über zwei strittige Elfer-Situationen. „Einmal wird Niklas Mandl vom Keeper im Strafraum abgeräumt, einmal Dragschitz von den Beinen geholt. Da hätte es Penalty geben müssen.“ Davor hatte bereits Niklas Mandl einen Hochkaräter zur möglichen 1:0-Führung vorgefunden. „Wir haben unverdient verloren. Purbach hatte einen Torschuss und den gleich verwandelt. Bitter für uns, aber wir haben wieder gesehen, wie viel für uns eigentlich möglich wäre.“

Stotzing - Jois 3:0. „Ich habe jedes Spiel ein Deja-Vu. Wir sind eigentlich immer gut, belohnen uns aber nicht und gehen letztendlich als Verlierer vom Feld. Es ist noch viel Arbeit, aber ich glaube an das Team“, so Jois' Coach Günter Reitprecht. Nachsatz: „Wenn wir hier in Führung gehen, dann holen wir die drei Punkte.“ Und Großchancen dazu gab es: Doch Patrick Kientzl als auch später Bastian Hackl ließen glasklare Top-Möglichkeiten aus. „Wir waren in den ersten 45 Minuten schwach und können von Glück reden, dass wir nicht mit 1:0 oder 2:0 in Rückstand geraten“, so UFC-Coach Patrick Mozelt, der auch noch ein Rot-Foul seines Spielers Sandro Zorzi mitansehen musste. Doch Co-Trainer Matthias Kusolits machte sich für einen Eintausch von Florent Thaci für Patrick Scherbl stark. Eine Umstellung, die sich auszahlte. „Wir hatten jetzt viel mehr Ordnung im Spiel.“ Marian Stefunko brachte den Gastgeber per Kopf in Führung, David Beslin war nach einem Freistoß zum 2:0 erfolgreich ehe Joker Thaci noch das 3:0 nachlegte. „Dieses Spiel hätte auch zu Gunsten der Joiser ausgehen können“, so Mozelt.

UFC St. Georgen – FC Oslip 0:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (17.) Scibrany, 0:2 (66.) Udvorka.

Reserve: 6:1 (Franz Hahnekamp 3, Bauer, Liegenfeld, Krasniqi; Steiner).

SR: Braunschmidt.- St. Georgen, 170.

St. Georgen: Nurschinger; Krizsanits (45. Schwacha), Beck, Karacson, Gruber (58. Marzi); Jonas Hahnenkamp, Würzner; Mancs, Edelbauer, Miehl; Buchreiter (58. Adogbeji).

Oslip: Mecs; Reinprecht (80. Meth), Lukas Lippl, Brunner, Marcel Lippl; Mario Dvornikovich, Regner, Krammer (68. Gül); Pastinsky, Udvorka, Scibrany.

UFC Schützen am Gebirge – SC Zillingtal 1:2 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (47.) Üzen, 0:2 (75., Eigentor) Amrich, 1:2 (91.) Muema.

Rote Karte: Muema (94., Tätlichkeit).

Gelb-Rote Karte: Turner (95, Unsportlichkeit).

Reserve: 2:1 (Ibrahimi, Eggerstorfer; Lackner).

SR: Omerovic.- Schützen am Gebirge, 80.

Schützen am Gebirge: Pasterniak; Zechmeister (45. Hajdu), Patrick Kölbl, Amrich, König; Raphael Kölbl (53. Muema); Böck (79. Weidinger), Maad, Streller; Tomas Ulrich, Mihalik (77. Kainz).

Zillingtal: Gharibi; Jawari (73. Ahmadi), Felix Zwingl, Ali Husseini, Lukas Zwingl; Novakovic (70. Mahmudov), Fir, Cseke, Milosavljevic, Turner; Üzen (83. Yassin Husseini).

SC Trausdorf - FC Großhöflein 1:1 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (27.) Heidenreich, 1:1 (65.) Frank.-

Reserve: 0:2 (Laha, Biricz).

SR.: Haider.- Trausdorf, 250.

Trausdorf: De Martin; Lucas Kroyer, Frank, Csmarits, Knezevic; Kander (45. Georg Kroyer), Klikovits (45. Szalay), Nemeth, Fekete; Szanto, Horvath.

Großhöflein: Wagentristl; Heidenreich, Szedenik, Horvath; Andreas Hahnenkamp, Kalman (81. Grabner), Ruisz, Baier (76. Hoprich); Mayer (92. Bognar); Schmall, Füzi.

SV Wulkaprodersdorf – UFC Purbach 0:1 (0:1).-

Tor: 0:1 (43.) Holemar.

Reserve: 2:0 (Riedl, Jurkic).

SR.: Flasch.- Wulkaprodersdorf, 350.

Wulkaprodersdorf: Zvonarits; Mahlfleisch, Thomas Pauschenwein, Touati, Gusek; Grafl (70. Hombauer), Nico Mandl, Richter, Varadi (20. Aliman); Dragschitz, Niklas Mandl.

Purbach: Hajtmanek; Pogatscher, Heiling, Farkas, Manuel Wimpassinger; Schmidt (64. Pfalz), Hanbauer, Dominik Wimmer, Takacs (70. Nico Wimmer; 84. Dechaux-Blanc); Holemar; Menschig.

UFC Stotzing – FC Jois 3:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (62.) Stefunko, 2:0 (81.) Beslin, 3:0 (89.) Thaci.

Rote Karte: Zorzi (34., Foul).

Reserve: 4:2 (Stricker 2, Meth, Altmann; Markus Dragschitz, Horvath).

SR: Luef.- Stotzing, 130.

Stotzing: Tschank; Zorzi, Riso, Stefunko, Steirer (90. Alexander Augustin); Scherbl (45. Thaci), Kuba, Marinkovic, Kusolitsch (80. Neißl), Lukas Augustin; Beslin.

Jois: Kolesar; Hackl, Steinwender (45. Doleschi), Huber, Pollreisz; Takac, Matias; Kvasnovsky; Simon Kientzl, Patrick Kientzl, Deari.