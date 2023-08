Alle Spielberichte der 2. Klasse Nord: Von Jois bis Zillingtal

Oslip - Mörbisch 1:1. Das Spiel der beiden Mannschaften war sehr ausgeglichen, doch Oslip erwischte den besseren Start. In der elften Minute kam zunächst Michael Meth zum Schuss. Nach einem Gestocher im Strafraum gelang es schließlich Adam Scribany den Ball über die Linie zu drücken. Die Hausherren verzeichneten noch weitere Chancen, doch unter anderem scheiterte Jakub Pastinsky aus kürzester Distanz vor dem Tor. Kurz vor der Pause meldete sich der SV Mörbisch dann zurück - nach einem misslungenen Klärungsversuch kam Marco Schindler über Umwege im 16er zum Ball und netzte zum Ausgleich ein. In der zweiten Hälfte gab es Chancen auf beiden Seiten, doch am Spielstand änderte sich nichts.

Jois - Wulkaprodersdorf 0:3. Die von Ausfällen geplagten Gäste zeigten von Anfang an eine kämpferische Leistung und gingen nach 20 Minuten in Führung - nach einer Flanke von Luca Zarits leitete Thomas Dragschitz den Ball auf Bernd Grafl weiter, der den Ball über die Linie drückte. Kurz nach der Halbzeit traf Thomas Dragschitz nach einem tollen Dribbling durch die Abwehr dann selbst und erhöhte auf 2:0. Für den Schlussstrich sorgte dann erneut der Leistungsträger, der sich in der 70. Minute toll durchsetzte, Torhüter Miroslav Kolesar umkurvte und zum 3:0 einnetzte.

Zillingtal - Trausdorf 0:3. Die Gäste aus Trausdorf erwischten einen Traumstart und gingen nach nur zwölf Minuten in Führung - David Szanto spielte einen tollen Pass in die Schnittstelle auf Mario Horvath, der abgebrühte Stürmer behielt im Eins-gegen-Eins die Nerven und schob die Kugel an Schlussmann Gharibi vorbei. Kurz nach Anpfiff zur zweiten Hälfte wurde erneut Mario Horvath mit einem Lochpass in Szene gesetzt, dessen platzierter Schuss ins lange Eck bescherte das 2:0. Nur wenige Minuten später fiel die endgültige Entscheidung - nach einem Eckball sprang Abwehrchef Raphael Frank am höchsten und köpfte zum 3:0 Endstand ein.

Eisenstadt - Schützen 2:1. Die Gastgeber waren von Anfang an dominierend und drückten früh auf den Führungstreffer. Nach neun Minuten wurde Mario Bierbaum im Strafraum gelegt - den anfälligen Elfmeter verwandelte der junge Lenz Honc souverän. In der zweiten Hälfte kam Schützen etwas mehr ins Spiel, geriet in der 68. Minute jedoch in einen Konter - Schlussmann Robert Gregull machte mit einem präzisen Ausschuss das Spiel schnell und spielte auf Honc, der nach einer wunderbaren Einzelaktion auf 2:0 erhöhte. Der SCE führte verdient, musste in der Schlussphase jedoch noch einmal zittern - Schützen erhielt in der 78. Minute noch einen Strafstoß, den Albert Muema verwandelte. Doch am Spielstand änderte sich danach nichts, nur Tomas Ulrich sah nach Kritik noch die Gelb-Rote Karte.

Stotzing - Sankt Georgen/Eisenstadt 1:2. Beide Mannschaften spielten, wie man sie kennt. Stotzing zeigte großen Einsatz und versuchte in Kontersituationen das Spiel schnell zu machen, Sankt Georgen kämpfte sich mit Ballstafetten nach vorne. Nach 18 Minuten kam Max Manninger nach einem Gestocher im Strafraum zum Schuss und brachte die Gäste in Führung. Genau 20 Minuten später war es wieder Manninger, der sich nach einem schönen Lochpass von Jonas Hahnenkamp schön durchsetzte und auf 2:0 erhöhte. Auch Stotzing setzte hier und da Nadelstiche. In der Schlussphase war es Florent Thaci, der nach einer Traum-Flanke einen perfekten Kopfball ansetzte und auf 2:1 verkürzte. Für die Wende war es allerdings zu spät.

Purbach - Großhöflein 7:0. Die Gastgeber waren von Beginn an spielbestimmend. Nach einer halben Stunde brachte Alexander Pfalz seine Mannschaft nach einer Flanke von Marcel Menschig per Kopf in Führung. Kurz darauf schoss Christian Rosner innerhalb des Strafraums mit links ins Eck. Wenige Minuten später sorgte Christoph Berger mit dem 3:0 für die Vorentscheidung - nach einem Corner köpfte der Sechser die Kugel unhaltbar ins Kreuzeck. Das 4:0 ließ nicht lange auf sich warten - diesmal brachte Rosner Christoph Berger ins Spiel, der nach einigen Schussantäuschungen den Ball ins Tor schob. In der 67. war es Marcel Menschig, der mit einem langen Pass in Szene gesetzt wurde. Der Mittelfeldmann knallte die Kugel mit einem wuchtigen Schuss ins Tor. Schlussendlich sorgte ein Rosner-Doppelpack für das bemerkenswerte 7:0.

UFC Stotzing – UFC Sankt Georgen/Eisenstadt 1:2 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (18.) Manninger, 0:2 (38.) Manninger.-

Reserve: 4:2 (Fidan 2, Mozola 2; Steiner, Eselböck).-

SR: Bademir.- Stotzing, 150.

Stotzing: Tschank; Steirer (73. Wolf), Stefunko, Kusolitsch, Krammer; Marinkovic, Daxböck, Vitek, Scherbl (79. Riso); Augustin (41. Dragschitz), Thaci.

Sankt Georgen: Nurschinger; Hahnekamp, Schwacha, Karacson, Gruber; Brezovac, Hahnenkamp; Mancs, Manninger, Jobst; Adogbeji.

FC Jois – SV Wulkaprodersdorf 0:3 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (20.) Grafl, 0:2 (50.) Dragschitz, 0:3 (69.) Dragschitz.-

SR: Kruisz.- Jois, 78.

Jois: Kolesar; Pollreisz (64. Steurer), Kientzl, Huber, Reschreiter; Richter, Takac; Winter (69. Deari), Matias, Hackl (69. Vidovic); Kvasnovsky.

Wulkaprodersdorf: Zvonarits; Szorger (45. Richter), Kremsner, Felber, Gusek; Pauschenwein, Mandl; Nikolic (69. Aliman), Dragschitz, Grafl; Zarits (89. Kain).

SC Zillingtal – SC Trausdorf 0:3 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (12.) Horvath, 0:2 (52.) Horvath, 0:3 (55.) Frank.-

Reserve: 2:3 (Yildirim, Ahmadi; Fuchs, Klikovits, Eder).- SR: Haider.- Zillingtal, 80.

Zillingtal: Gharibi; Jawari, Fir, Cseke, Lukas Zwingl; Felix Zwingl (75. Yildirim), Novakovic, Üzen (75. Ahmadi), Milosavljevic (56. Hirschler), Turner; Jawari (77. Bake).

Trausdorf: De Martin; Knezevic, Frank, Kander, Csmarits; Kroyer, Nemeth (75. Stadler), Dervishaj (84. Szalay), Kracunovic; Szanto (48. Fekete), Horvath.

SC Eisenstadt – UFC Schützen 2:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (9.) Honc, 2:0 (68.) Honc, 2:1 (78.) Muema.-

Gelb-Rote-Karte: Tomas Ulrich (88., Kritik).-

Reserve: 6:1 (Großmann 3, Waldherr, Pasterniak, Heindl; Zwingl).- SR: Kaplan.- Eisenstadt, 120.

Eisenstadt: Gregull; Pasterniak, Jakimovski, Bachmann; Pölzelbauer, Milanovic; Bierbaum, Wirth, Vokshi; Honc, Horvath.

Schützen: Covaciu; Zechmeister, Andreas Maad, Amrich, König (53. Raphael Kölbl); Tomas Ulrich, Michal Ulrich, Mihalik; Böck, Muema, Streller (77. Patrick Kölbl).

FC Oslip – SV Mörbisch 1:1 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (11.) Scribany, 1:1 (43.) Schindler.-

Reserve: 5:5 (Meth 2, Nieder, Stricker, Stoss; Ruffini, Schmidt, Kampitsch 2, Jaitz).-

SR: Lidy.- Oslip, 150.

Oslip: Mecs; Marcel Lippl, Brunner, Fabian Dvornikovich (67. Reinprecht), Lukas Lippl; Krammer, Meth; Pastinsky, Scribany, Fröhlich; Mario Dvornikovich (78. Hauszbeck).

Mörbisch: Piringer; Schwital, Braunöder, Schindler (76. Thaller); Schindler, Kummer, Schmidt, Martschitz, Wenzl (86. Ruffini); Heger, Balogh.

UFC Purbach – FC Großhöflein 7:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (32.) Pfalz, 2:0 (36.) Rosner, 3:0 (48.) Berger, 4:0 (54.) Berger, 5:0 (67.) Menschig, 6:0 (72.) Rosner, 7:0 (88.) Rosner.-

Reserve: 2:3 (Wimpassinger, Heschl; Schmall, Laha 2).- SR: Radonjic.- Purbach, 150.

Purbach: Hajtmanek; Takacs, Farkas, Heiling, Wimpassinger (89. Schmidt); Berger (76. Gmeiner), Wimmer (89. Dechaux-Blanc); Menschig (68. Pogatscher), Holemar, Pfalz (89. Murlasits); Rosner.

Großhöflein: Wagentristl; Szedenik (62. Schmall), Heidenreich, Christoph Hahnenkamp, Horvath (86. Hoprich); Andreas Hahnenkamp, Ruisz, Kalman, Baier (50. Bognar); Gulyas (86. Mayer), Füzi.

Die nächste Runde: Freitag, 19.30 Uhr: Wulkaprodersdorf – SC Eisenstadt, 20 Uhr: Neufeld– Purbach. Samstag, 16.30 Uhr: Schützen – Stotzing, Trausdorf – Oslip, 19 Uhr: Großhöflein – Zillingtal. Sonntag, 16.30 Uhr: Mörbisch – Jois.