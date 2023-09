Alle Spielberichte der Liga: Oslip und Wulkaprodersdorf siegten

Wulkaprodersdorf - Eisenstadt 5:3. Eisenstadts Coach Alfred Wagentristl erlebte ein Deja-vu. Denn: Ähnlich im Derby-Kick gegen St. Georgen plagten sich die Freistädter vor allem mit hohen Bällen. „Da waren wir wirklich extrem anfällig.“ Wulkaprodersdorfs Matchplan: „Kompakt stehen und schnelle Konter fahren“, ging dagegen voll auf. Nach knapp 30 Minuten hingen die Gäste mit 3:0 und Treffern von Thomas Dragschitz im Doppelpack und Luca Maximilian Zarits in den Seilen. Richard Mark Horvath avancierte zwar zum Dreifach-Torschützen für die Eisenstädter, aber Wulkaprodersdorf nutzte über die ganze Spielzeit seine Möglichkeiten kaltblütig aus. Wulkaprodersdorf-Coach Thomas Mandl freute sich über den Sieg. „Wir haben uns in der ersten Hälfte in einen Rausch gespielt und mussten erst nach dem Seitenwechsel und zwei Eigenfehlern nochmals zittern.“

Neufeld - Purbach 2:2. Nach dem Blitz-Treffer von Leon Woborny rollten die Offensiv-Wellen der bärenstarken Neufelder auf das Purbacher Tor. Doch ob Frech-Weitschuss oder Baumgarnter-Alleingang, alle Bemühungen machte Purbachs Keeper Martin Hajtmanek mit außerirdischen Reflexen zunichte. Mit einer Monster-Leistung zermürbte er die 100-Jahr-Feier-Gäste. „Er hat sich für unser Team aufgeopfert und mit dieser Leistung auch mitgerissen“, so Purbachs Coach Patrick Castek. Nach dem Seitenwechsel glückte Joker Hanbauer sogar der Ausgleich. Sascha Kovacs schien mit einem satten Schuss am Ende doch noch Neufelds Feierlaune zum Kochen zu bringen, doch Hanbauer nutzte einen schweren Stellungsfehler für das 2:2. „Unser Goalie hielt uns im Spiel bis wir über den Kampf reinfanden und uns für die Moral den Punkt verdienten“, so Castek.

Mörbisch - Jois 1:1. „Wir waren nicht einmal noch am Platz, da stand es schon 1:0. Wir müssen daran arbeiten, die Anfangsphasen nicht zu verschlafen“, so Mörbischs Sektionsleiter Mathias Piringer. Jois' Neo-Coach Ernst Geiger konnte sich deshalb bereits nach wenigen Sekunden über sein Premieren-Tor auf der Linie freuen. Geiger: „Wir hätten das 2:0 oder 3:0 nachlegen müssen, dann sind aber unsere Kräfte geschwunden.“ Mörbisch kam nach einem Elfer-Treffer von Alexander Wenzel zum Ausgleich, hatte davor aber bei Schüssen von Marco Schindler und Jürgen Balogh sein Visier zu ungenau eingestellt, beide Abschlüsse strichen neben das Gehäuse.

Großhöflein - Zillingtal 2:2. Die Liste der Großhöfleiner Abschlüsse war lang. „Ich glaube, dass jeder unserer Offensivkräfte zumindest eine Großchance versiebt hat“, erklärt Großhöfleins Sektionsleiter David Bognar. Doch statt einem 5:0 stand zur Pause nur ein 1:0 zu Buche. Nach dem Seitenwechsel legte Tamas Ruisz das scheinbar vorentscheidende 2:0 nach. Doch Zillingtal zeigte unglaubliche Nehmer-Qualitäten. Das Eigentor von Johannes Hahnenkamp brachte die Hausherren ins Wanken und Muhammed Üzen nach einem Standard zum Fallen.

„Wir waren in der ersten Halbzeit nicht wirklich da. In der zweiten Hälfte hatten wir die Begegnung besser unter die Kontrolle und haben uns den Punkt für unsere Moral verdient“, so Zillingtals Coach Patrick Vukovich.

Schützen - Stotzing 1:1. In einem mitreißenden, emotional geführten Derby gab es die gerechte Punkteteilung. „Das Remis geht summa summarum in Ordnung“, so Stotzings Coach Patrick Mozelt, der seine Elf vor allem mit acht Mann intensiv fighten sah. „Da waren wir besser als mit zehn Feldspieler.“ In Hälfte eins machte vor allem Florent Thaci Betrieb, doch seine Abschlüsse blieben ohne zählbaren Erfolg. Dazu fiel ein Dragschitz-Versuch zu zentral aus. Schützens Coach Christian Höllriegl zählte alleine in Hälfte zwei drei Hunderter für seine Elf. Neben dem Lattenkracher von Michal Ulrich, vergaben Benjamin Böck und Patrick Kölbl beste Chancen. „In der ersten Halbzeit hat dazu auch noch Albert Mutsio Muema zwei Hochkaräter ausgelassen.“ Am Ende kochten in der hitzigen Partie immer wieder die Emotionen über. Die Folge: Vier Ausschlüsse und zwei Elfer, die beide Teams verwandeln konnte.

Trausdorf - Oslip 0:2. Der SC Trausdorf erwischte im Derby gegen Oslip einen rabenschwarzen Tag. „Das war ganz schlecht, was wir heute gezeigt haben. Das war kollektives Versagen. Die Einstellung hat für ein Derby überhaupt nicht gepasst“, so Trausdorfs Coach Michael Gasnarek. Nachsatz: „Ich hatte in keiner Phase das Gefühl, dass wir heute irgendetwas holen könnten.“ Dagegen reichte Oslip eine sehr reife Leistung zu einem verdienten Auswärts-Erfolg. „Trausdorf hatte gegen uns keine Idee“, so Oslips Coach Thomas Achs. Ein Doppelpack von Michael Meth in knapp einer halben Stunde machte den Sieg früh klar. „Wir haben in der zweiten Hälfte vielleicht zu viel verwaltet, aber fanden auch noch Möglichkeiten vor, hier höher zu gewinnen“, so Achs.

SV Wulkaprodersdorf – SC Eisenstadt 5:3 (4:1).- Torfolge: 1:0 (4.) Dragschitz, 2:0 (22.) Dragschitz, 3:0 (28.) Zarits, 3:1 (32.) Horvath, 4:1 (40.) Zarits, 5:1 (58.) Grafl, 5:2 (77.) Horvath, 5:3 (82.) Horvath.- Gelb-Rote Karte: Jakovljevic (89., Foul).- Reserven: 2:3 (Mahlfleisch, Aliman; Kugl 2, Großmann).- SR: Paukowitsch.- Wulkaprodersdorf, 300.

Wulkaprodersdorf: Zvonarits; Kremsner, Pauschenwein, Felber, Gusek; Richter (66. Varadi), Mandl; Nikolic (81. Mahlfleisch), Dragschitz, Grafl (66. Fenk); Zarits (66. Szorger).

Eisenstadt: Gregull; Kastler (55. Pastnerniak), Jakimovski (45. Jakovljevic), Pölzelbauer, Bachmann (63. Stiglitz); Milanovic, Wirth (70. Großmann); Bierbaum, Honc, Vokshi; Horvath.

SV Mörbisch – FC Jois 1:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (1.) Hackl, 1:1 (54., Elfmeter) Wenzl.- Gelb-Rote Karte: Fasching (83., Kritik).- Reserven: 3:2 (Cvitkovich, Lang, Schmidt; Vidovic, Ringhofer).- SR: Schneeberger.- Mörbisch, 250.

Mörbisch: Piringer; Schwital, Heger, Braunöder, Joachim Schindler (45. Schneeberger); Thaller, Martschitz (86. Ruffini), Schmidt (70. Kummer); Balogh, Marco Schindler, Wenzl.

Jois: Kolesar; Florian Steurer, Huber, Takac, Fasching; Reschreiter, Matias (58. Luis Steurer; 86. Deari); Hackl, Kvasnovsky, Simon Kientzl; Patrick Kienzl (58. Richter).

ASV Neufeld– UFC Purbach 2:2 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (15.) Woborny, 1:1 (73.) Hanbauer, 2:1 (87.) Kovacs, 2:2 (90.) Hanbauer.-

Gelb-Rote Karte: Fatih Bas (92., Kritik).-

Reserven: 2:1 (Pöschl, Berger; Schmidt).-

SR: Özdemir.- Neufeld, 200.

Neufeld: Graser; Matthias Wachter (53. Boydas), Frech, Zivojinovic; Sebastian Wachter, Ömer Bas (53. Serifoski), Pichler, Drga, Woborny; Baumgartner (80. Renger), Kögl (53. Kovacs).

Purbach: Hajtmanek; Pogatscher (70. Murlasits), Holemar, Farkas, Wimpassinger; Takacs, Wimmer, Berger (51. Hanbauer), Pfalz, Heiling; Rosner.

UFC Schützen– FC Stotzing1:1 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (55., Elfmeter) Marinkovic, 1:1 (65., Elfmeter) Muema.-

Rote Karte: Augustin (75., Foul), Mozelt (90., Beleidigung).- Gelb-Rote Karte: Raphael Kölbl (94., Foul); Marinkovic (71., Foul).-

Reserven: 1:5 (Krumpeck; Kuba, Horvath, Neissl, Krenn, Fidan).- SR: Mahr.- Schützen, 150.

Schützen: Covaciu; Zechmeister (52. Raphael Kölbl), Maad, Amrich, König; Hajdu, Ulrich, Mihalik; Muema, Böck, Streller (78. Patrick Kölbl).

Stotzing: Tschank; Krammer, Marinkovic, Stefunko, Wolf; Kuba; Dragschitz, Kusolitsch, Vitek, Daxböck; Thaci.

SC Trausdorf – FC Oslip 0:2 (0:2).- Torfolge: 0:1 (18.) Meth, 0:2 (31.) Meth.- Reserven: 1:0 (Cabaj).- SR: Cezar.- Trausdorf, 200.

Trausdorf: De Martin; Knezevic (45. Nico Kroyer), Frank, Kander, Csmarits; Kroyer, Dervishaj (69. Klikovits), Stadler (45. Gras), Fekete; Kracunovic (80. Szalay), Horvath.

Oslip: Mecs; Lukas Lippl, Marcel Lippl, Brunner, Fabian Dvornikovich (63. Reinprecht); Scribany, Gül; Pastinsky, Meth, Fröhlich; Hauszbeck (68. Mario Dvornikovich).

FC Großhöflein – SC Zillingtal 2:2 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (6.) Kalman, 2:0 (76.) Ruisz, 2:1 (80., Eigentor) Johannes Hahnenkamp, 2:2 (89.) Uzen.- Reserven: 4:1 (Schmall 2, Treiber 2; Ahmadi).- SR: Bauer.- Großhöflein, 120.

Großhöflein: Wagentristl; Johannes Hahnenkamp, Christopher Hahnenkamp, Szedenik, Bognar; Andreas Hahnenkamp, Kalman (45. Baier), Ruisz, Biricz (77. Hoprich); Gulyas (77. Lang), Füzi.

Zillingtal: Zaman; Fir, Lukas Zwingl, Cseke, Novakovic; Felix Zwingl, Milosavljevic (60. Mahmudov); Hirschler (50. Khodadad Jawari), Üzen, Mohamad Jawari; Stipic (93. Ahmadi).

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Stotzing - Wulkaprodersdorf, St. Georgen - Schützen. Samstag, 16.30 Uhr: Oslip - Großhöflein, Jois - Trausdorf; 18 Uhr: Zillingtal - Neufeld. Sonntag, 16.30 Uhr: Mörbisch - SC Eisenstadt.