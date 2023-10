Alle Spielberichte der Liga: Von Großhöflein bis Purbach

Großhöflein - Stotzing 1:1. Die Gäste starteten ambitioniert und mit zahlreichen Standardsituationen in die Partie. Zwei Mal vergaß die FC-Hintermannschaft dabei auf Aleksandar Marinkovic, der erst knapp über das Gehäuse köpfte, kurz darauf per Kopf nur Aluminium traf. Bei Stotzing kam nach drei verletzungsbedingten Spielerwechseln immer mehr Großhöfleiner Erde ins Getriebe. Nach dem Seitenwechsel enteilte dann plötzlich Andreas Hahnenkamp, vergab die Chance auf die Führung der Hausherren. Kurz darauf schlug ein abgefälschter Schuss von Branislav Vitek auf der anderen Seite ein. Doch Stotzing ließ jetzt viele ruhende Bälle zu und Großhöflein glückte in letzter Sekunde durch einen Hands-Penalty von Lukas Heidenreich der Lucky Punch . „Das war heute ein Spiel Not gegen Elend. Am Ende müssen wir aber mit dem Punkt zufrieden sein“, so Großhöfleins Sektionsleiter David Bognar. Und Stotzings Trainer Patrick Mozelt: „Das 1:0 musst du heimspielen, das waren verlorene zwei Zähler.“

Neufeld - Eisenstadt 3:1. Der Matchplan der Landeshauptstädter bekam schon nach zwei Minuten Risse. Der schnelle Leon Woborny wurde auf die Reise geschickt und besorgte den Blitz-Treffer. Doch die Gäste zeigten Moral und hievten sich mit einem Penalty von Richard Mark Horvath in die Begegnung zurück. In der Folge vergaßen die Eisenstädter wiederum auf Woborny, der mühelos entkam und auf der Anzeigetafel das 2:1 zum Leuchten brachte. Der SCE wankte, nachdem Mario Bierbaum mit dem Pausenpfiff die Gelb-Rote Karte ausfasste. Und fiel, kaum aus den Kabinen gekommen, nachdem Marco Baumgartner nach einer flachen Hereingabe den Deckel auf die Partie machte. „Die Wichtigkeit der Begegnung und die Stimmung am Spielfeldrand haben an den Nerven meiner unerfahrenen Kicker genagt“, so Eisenstadts Coach Alfred Wagentristl. Für Neufelds Obmann Michael Lampel war der ASV die routiniertere Elf. „Wir waren stärker und haben nach dem 3:1 die Partie trocken nach Hause gebracht.“

Trausdorf - St. Georgen 0:2. Der Heimfluch lastet weiter auf den SC Trausdorf, der auch in der vierten Begegnung auf eigener Anlage unterlag. „Das war nichts, eine ganz schlechte Leistung. Auch kämpferisch hat wenig zusammengepasst“, so SC-Coach Michael Gasnarek. Dazu leisteten sich die Heimischen, bei denen einige Kicker von einer Grippe-Erkrankung unter der Woche geschwächt waren, einen katastrophalen Abwehrfehler. Der Nutznießer: Mark Brezovac. Danach neutralisierten sich die beiden Teams, ehe Kilian Buchreiter mit dem Schlusspfiff das 2:0 knipste. „St. Georgen war um nichts besser, aber leider haben wir einen Schnitzer gemacht, die Gäste nicht“, so Gasnarek. Für St. Georgens Trainer Hans Peter Kusolits war „es ein verdienter Sieg.“ „Wir haben wenig zugelassen und gefühlt seit Jahren endlich wieder zu Null gespielt.“

Zillingtal - Oslip 0:2. 31 Minuten waren gespielt, da zeigte die Anzeigetafel nach einem Udvorka-Doppelpack bereits 0:2 für die Gäste. „Wir haben offensiv mit stumpfen Schwertern gekämpft, Oslip hat seine guten Chancen schnell genutzt“, erklärt Zillingtals Obmann Alfred Pöpperl. Ein Kopfball von Muhammed Üzen brachte Oslip noch am ehesten in Gefahr, den Gästen reichte in der Folge eine konzentrierte Leistung für den nächsten Dreier. „Der Sieg war ungefährdet, die Chancenauswertung ausbaufähig“, so Oslips Trainer Thomas Achs.

Purbach - Jois 6:0. Der UFC Purbach fegt über den FC Jois hinweg. Eine Mega-Klatsche statt des erhofften Trainer-Effekts: „Wir waren heute wohl zwei Klassen schlechter. Wir haben keine Chance vorgefunden und uns zu wenig Fußballspielen getraut. Auch die Grundtugenden Kampf, Einsatz und Laufwillen müssen wir erst zu einer Selbstverständlichkeit werden lassen“, so Jois' Coach Günter Reitprecht. Dagegen verdiente sich die Leistung des UFC erstmals das Prädikat „meisterlich“. „Das war die beste erste Halbzeit, seit ich hier Coach bin“, bestätigt UFC-Trainer Patrick Castek. Mit enormer Laufarbeit und Fleiß im Pressing rissen die Hausherren die Joiser Seiten immer wieder auf. Vier Treffer in Hälfte eins. „Danach gab es noch vier, wie wir es nennen, Edler-Joker-Tore. Das war eine reife Leistung“, so Castek.

Mörbisch - Schützen 2:4. „Im Vergleich zur Vorwoche ist dieses Mal einiges in die Binsen gegangen“, so Mörbischs Obmann Manfred Blazeg. Schützen nutzte die Unsicherheiten der Hausherren brutal aus, war rasch in der Partie, ging aber erst durch einen Distanzschuss von Tomas Ulrich in Front. „Ich habe der Mannschaft noch in der Pause angemahnt, clever zu sein und Mörbisch kommen zu lassen“, so Coach Christian Höllrigl. Doch es kam anders: Der UFC probte plötzlich Angriffs-Pressing, lud die Hausherren damit zum Ausgleich durch Marc Heger ein. 120 Sekunden später schlug das Pendel nach einem SV-Lapsus und einem Elfer-Tor von Albert Mutiso Muema auf die andere Seite aus. Der nächste Schlendrian, der nächste Treffer: Heger fing einen katastrophalen Querpass ab, schob zum 2:2 ein. Danach pfiff der Referee einen Ruffini-Treffer wegen eines vermeintlichen Abseits ab. Im Gegenzug hatte Fortuna mit dem UFC ein Einsehen. Erst sorgte Heger für ein Eigentor, dann Mihalik für das 4:2.

UFC Purbach – FC Jois 6:0 (4:0).- Torfolge: 1:0 (11.) Pfalz, 2:0 (26.) Menschig, 3:0 (28.) Rosner, 4:0 (44.) Menschig, 5:0 (81.) Edler, 6:0 (84.) Edler.

Reserve: 0:9 (Heschl, Edler 2, Schmidt 2, Hauser, Kreiler, Moser, Schüller).

SR: Kahraman.- Purbach, 150.

Purbach: Hajtmanek; Pogatscher (66. Edler), Heiling, Farkas, Manuel Wimpassinger; Hanbauer, Wimmer (66. Schmidt); Menschig (78. Wimmer), Holemar, Pfalz; Rosner (78. Ivantschitz).

Jois: Kolesar; Florian Steurer (45. Doleschi), Takac, Huber, Fasching (64. Winter); Simon Kientzl, Hackl (78. Richter); Kvasnovsky, Deari; Matias, Luis Steurer (61. Leo Steurer).

SV Mörbisch – UFC Schützen 2:4 (0:1).- Torfolge: 0:1 (43.) Ulrich, 1:1 (61.) Heger, 1:2 (63., Elfmeter) Muema, 2:2 (84.) Heger, 2:3 (90., Eigentor) Heger, 2:4 (93.) Mihalik.- Reserve: 2:2 (Lang 2; Ibrahimi, Covaciu). SR.: Cezar.- Mörbisch, 200.

Mörbisch: Piringer; Braunöder (65. Joachim Schindler), Schwital, Marco Schindler, Kummer; Eibl (76. Lang), Ruffini; Schmidt; Balogh; Heger, Wenzl.

Schützen: Pasterniak; Zechmeister, Maad, Amrich, Streller (85. Patrick Kölbl); Mihalik, Hajdu; Muema, Michal Ulrich, Böck (67. Schneider), Tomas Ulrich.

FC Großhöflein - UFC Stotzing 1:1 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (73.) Vitek, 1:1 (91., Elfmeter) Heidenreich.- Reserve: 0:4 (Horvath, Godzsa, Neissl, Beslin). SR: Ziermann.- Großhöflein, 150.

Großhöflein: Wagentristl; Bognar (82. Hauser), Heidenreich, Szedenik, Horvath; Ruisz, Kalman, Wuschitz; Andreas Hahnenkamp, Fülöp (70. Schmall); Biricz.

Stotzing: Tschank; Daxböck, Steirer, Wolf, Krammer; Kuba, Marinkovic (39. Scherbl); Fahim (34. Krenn), Vitek, Zorzi (74. Kusolitsch); Dragschitz.

SC Zillingtal – FC Oslip 0:2 (0:2).- Torfolge: 0:1 (14.) Udvorka, 0:2 (31.) Udvorka. Gelb-Rote Karte: Hirschler (84., Foul). Reserve: 3:4 (Pluskovich, Trimmal, Lackner; Steiner, Altmann, Stoss, Meth).

SR: Paukowitsch.- Zillingtal, 70.

Zillingtal: Gharibi; Hirschler, Felix Zwingl, Lukas Zwingl, Yildirim; Jawari, Novakovic (82. Bingöl), Stipic, Turner; Üzen, Husseini.

Oslip: Mecs; Fröhlich, Marcel Lippl, Brunner, Lukas Lippl; Regner, Scibrany (50. Hauszbeck); Pastinsky, Meth (67. Reinprecht), Krammer, Udvorka (80. Stricker).

ASV Neufeld - SC Eisenstadt 3:1 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (2.) Woborny, 1:1 (12., Elfmeter) Horvath, 2:1 (17.) Woborny, 3:1 (51.) Baumgartner.

Gelb-Rote Karte: Bierbaum (45., Foul).

Reserve: 5:0 (Riedl, Netolicky 3, Ressler).

SR: Birte.- Neufeld, 201.

Neufeld: Graser; Hauptvogel (77. Boydas), Matthias Wachter, Zivojinovic; Sebastian Wachter, Woborny, Pichler, Stanojcic (89. Riedl); Drga (77. Bas), Baumgartner (89. Pöschl), Kögl (77. Renger).

Eisenstadt: Gregull; Marco Pasterniak (55. Pölzelbauer), Milanovic, Cano, Bachmann (73. Kastler); Bierbaum, Wirth, Stiglitz, Honc; Horvath, Dragan (55. Großmann).

SC Trausdorf – UFC St. Georgen 0:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (35.) Brezovac, 0:2 (91.) Buchreiter.

Reserve: 2:0 (Fuchs, Gmeiner).

SR.: Ülker.- Trausdorf, 200.

Trausdorf: De Martin; Lucas Kroyer, Frank, Csmarits, Nico Kroyer; Kander, Dervishaj (45. Kracunovic), Stadler (45. Szanto), Fekete; Horvath, Gras.

St. Georgen: Nurschinger; Miehl, Beck, Würzner, Schwacha (86. Buchreiter); Brezovac, Jonas Hahnenkamp; Edelbauer, Mancs; Manninger, Marzi (79. Jobst).