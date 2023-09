Alle Spielberichte der Liga: Von Stotzing bis Jois

Jois - Neufeld 0:2. Zwei Mal ließ der ASV Neufeld in der Anfangsphase seine Klasse aufblitzen. Doch sowohl Leon Julian Woborny als auch Tobias Berger verabsäumten es, für einen ruhigen Joiser Nachmittag zu sorgen. „Danach hatte die Partie einen einschläfernden Freundschaftsspiel-Charakter“, erklärt Neufelds Obmann Michael Lampel. Wobei Jois beinahe für ein eiskaltes Erwachen sorgen hätte können, doch kurz nach dem Seitenwechsel scheiterte Marek Matias vom Elfmeterpunkt an ASV-Keeper Lukas Graser. Der Weckruf in dieser Begegnung, die nun deutlich an Fahrt aufnahm. Strafstoß auf der anderen Seite und der Titelaspirant machte die Sache mit Nikola Zivojinovic deutlich besser. Doch auch für Jois, die minütlich mehr die Abwehrreihen öffnete, blieb der Punkt in Griffweite. In der 88. Minute machte der aktive Woborny den Deckel auf die Begegnung. „Typisch. Wir spielen gut mit und haben nach dem 0:1 auf ein Tor gespielt, aber leider war heute nichts zu holen“, so Jois' Coach Ernst Geiger.

Stotzing - Trausdorf 0:1. Der Verletzungsteufel machte dem UFC Stotzing schon vor der Begegnung zu schaffen. Roman Kuba und Florent Thaci nahmen angeschlagen auf der Ersatzbank Platz, Aleksandar Marinkovic schlich mit einer Muskelverletzung früh vom Feld. Damit erhielt der Matchplan von UFC-Coach Patrick Mozelt rasch Risse und Marcel Tschank rückte in den Vordergrund. „Er hat schon fünf, sechs Hunderter pariert“, so Mozelt. Die beste ließ Mario Horvath aus kürzester Distanz aus. Und Stotzing? Da war Markus Dragschitz in Pressing-Situationen richtig lästig, blieb aber ohne Ausbeute. Nach dem Seitenwechsel flog Tomas Riso mit Gelb-Rot vom Platz. Trausdorf kämpfte sich jetzt immer näher zum Gehäuse vor, doch erst der letzte Pass kam durch die Schnittstelle an und Horvath schloss den Alleingang zum 1:0 ab. „Heute habe ich endlich ein Team gesehen, das sich den Sieg echt hart erarbeitet hat“, so Trausdorfs Trainer Michael Gasnarek.

Oslip - Purbach 0:5. Nach sieben Minuten war das Papier, auf dem der Matchplan des FC Oslip festgehalten war, nichts mehr Wert. „Wir haben vor der Schnelligkeit von Christian Rosner gewarnt und trotzdem haben wir zwei tiefe Pässe zugelassen“, so Oslips Coach Thomas Achs. Durch die zwei Eigenfehler war bereits großer Schaden angerichtet, die Gelb-Rote Karte für Fabian Dvornikovich brachte die Osliper Lok endgültig zum Stehen. Danach gab es Einbahnfußball in die andere Richtung. Purbach legte nach einem Freistoß das 3:0 durch Alexander Pfalz nach. In den Schlussminuten wurde es für Oslip durch späte Scores von Markus Holemar und Marco Ivantschitz noch schmerzhafter. „Unter dem Strich war es ein ungefährdeter Sieg von uns. Der Gegner hat hart und aggressiv gespielt, aber wir haben gut dagegengehalten“, so UFC-Trainer Patrick Castek.

St. Georgen - Mörbisch 0:1. „Es ist heute einfach nichts gegangen“, so St. Georgens Coach Hans Peter Kusolits. Dabei gab es Top-Chancen für den Gastgeber, doch Max Manninger und Samuel Adogbeji hatten ihr Visier zu ungenau eingestellt. Ein weiterer wesentlicher Faktor: Die Kreativabteilung der Hausherren hat einen rabenschwarzen Tag erwischt. „Es hat sich nach einem klassischen 0:0 angefühlt“, so Kusolits. Doch am Ende jubelten die Gäste. Nach einer Ecke nahm sich der junge Joker Fabian Jaitz ein Herz und versenkte die Kugel. Ein Tor, das die Mörbischer Bank zu einem Tollhaus werden ließ. „Ich hatte heute über 90 Minuten nicht das Gefühl, dass wir da heute ein Gegentor bekommen und es war trotzdem klar, wer heute als Erster trifft, siegt“, so Mörbischs Trainer Michael Weihrauch.

Schützen - Wulkaprodersdorf 2:3. Bei einem Spiel mit offenem Visier kam rasch Bewegung auf die Anzeigetafel. Erst schlug Tomas Ulrich nach einer Ecke und einem SV-Stellungsfehler zu, Sekunden später hämmerte Niklas Mandl einen Volley nach Dragschitz-Flanke rein. Danach wurde gekämpft und gerackert. Schützen war plötzlich dem 2:1 näher, ein Schuss von Benjamin Böck klatschte aber aufs Metall. Im Gegenzug waren die Wulkaprodersdorfer kaltschnäuziger: Nach einem Standard war Marcel Felber zur Stelle. Nach dem Seitenwechsel sorgte Thomas Dragschitz mit seinem Volltreffer für ein Durchatmen auf der SV-Bank. Doch nach einem Abwehr-Blackout machte Albert Mutiso Muema die Partie nochmals richtig heiß. „Da sind wir nochmals ins Schwimmen gekommen, weil viele Bälle nach vorne gebracht wurden“, so Wulka-Coach Thomas Mandl. Und Schützen-Trainer Christian Höllrigl: „Der Gegner war heute effizienter, der Sieg geht in Ordnung.“

Eisenstadt - Großhöflein 3:1. „Eisenstadt war heute einfach die klar bessere Mannschaft“, so Großhöfleins Sektionsleiter David Bognar. Dementsprechend früh brachte Richard Horvath nach mustergültiger Dragan-Vorlage den Favoriten in Front. Eisenstadt war danach aber zu wenig effizient und Großhöflein hätte zur Pause das Spiel nochmals auf den Kopf stellen können. Soma Füzi brachte die Kugel aber nicht im Gehäuse unter. Nach dem Seitenwechsel erlahmte die Gegenwehr der Gäste, Großhöflein war nicht mehr voll auf der Höhe und der Gastgeber legte durch Cristian-Gabriel Dragan das 2:0 nach. Füzi sorgte für ein FC-Lebenszeichen, ehe Faton Vokshi die letzten Hoffnungen zerstörte. „Wir waren zu wenig effizient. Da wäre ein Kantersieg möglich gewesen“, so SC-Trainer Alfred Wagentristl.

UFC Stotzing – SC Trausdorf 0:1 (0:0).-

Tor: 0:1 (88.) Horvath.-

Gelb-Rote Karten: Riso (54., Foul); Gasnarek (80., Kritik).- Reserve: 5:3 (Fahim, Fidan 2, Augustin, Beslin; Eder, Schindler, Fuchs).

SR: Mirtill Hauk.- Stotzing, 100.

Stotzing: Tschank; Wolf, Stefunko, Steirer; Daxböck (76. Augustin), Riso, Vitek, Marinkovic (12. Kuba), Zorzi (45. Fahim), Krammer; Dragschitz (68. Thaci).

Trausdorf: De Martin; Kander, Lucas Kroyer, Frank, Csmarits; Nico Kroyer, Dervishaj (72. Szanto), Fekete, Stadler (72. Kracunovic); Horvath, Gras (90. Klikovits).

SC Eisenstadt – FC Großhöflein 3:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (17.) Horvath, 2:0 (57.) Dragan, 2:1 (85.) Füzi, 3:1 (89.) Vokshi.

Reserve: 7:3 (Großmann 2, Kugl 2, Habeler, Schirmer, Maricojevic; Laha 2, Grabner).

SR: Haider.- Eisenstadt, 100.

Eisenstadt: Gregull; Marco Pasterniak, Milanovic, Cano (64. Pölzelbauer), Bachmann; Stiglitz; Bierbaum, Honc, Horvath, Kastler (58. Vokshi); Dragan (74. Großmann).

Großhöflein: Wagentristl; Christopher Hahnenkamp, Szedenik (68. Wuschitz), Heidenreich, Horvath; Baier (78. Fülöp), Ruisz; Andreas Hahnenkamp, Kalman, Biricz; Füzi.

UFC St. Georgen – SV Mörbisch 0:1 (0:0).-

Tor: 0:1 (92.) Jaitz.-

Reserve: 2:2 (Macic, Ernst; Eigentor Krasniqi, Lang). SR.: Levent Gören.- St. Georgen, 200.

St. Georgen: Eselböck; Stefan Hahnekamp, Würzner, Schwacha, Gruber; Brezovac, Jonas Hahnenkamp; Edelbauer, Mancs; Manninger (61. Marzi), Adogbeji.

Mörbisch: Piringer; Braunöder, Joachim Schindler (82. Jaitz), Marco Schindler, Kummer; Martschitz, Thaller (45. Eibl), Schmidt; Balogh; Heger (92. Trimmel), Wenzl.

FC Jois – ASV Neufeld 0:2 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (66.) Zivojinovic, 0:2 (88.) Woborny.

Reserve: 0:7 (Riedl, Sadowski 2, Probst 2, Stanojcic, Zehethofer). SR: Molnar.- Jois, 122.

Jois: Kolesar; Florian Steurer, Patrick Kienzl, Steinwender (86. Winter), Pollreisz; Hackl (68. Doleschi), Simon Kientzl, Takac, Deari (64. Leo Steurer); Luis Steurer (64. Fasching), Matias.

Neufeld: Graser; Boydas, Frech (54. Zivojinovic), Renger; Sebastian Wachter, Woborny, Pichler, Drga; Baumgartner (73. Pöschl), Berger, Kögl.

FC Oslip – UFC Purbach 0:5 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (7.) Rosner, 0:2 (40.) Rosner, 0:3 (70.) Pfalz, 0:4 (85.) Holemar, 0:5 (93.) Ivantschitz.

Gelb-Rote Karte: Fabian Dvornikovich (52., Foul).

Reserve: 0:9 (Heschl, Edler 2, Schmidt 2, Hauser, Kreiler, Moser, Schüller).

SR: Bekteshi.- Oslip, 120.

Oslip: Mecs; Lukas Lippl, Brunner, Fabian Dvornikovich, Marcel Lippl; Meth (84. Reinprecht), Gül; Mario Dvornikovich (84. Krammer), Scibrany, Pastinsky; Udvorka (64. Regner).

Purbach: Hajtmanek; Takacs (72. Pogatscher), Heiling (77. Gmeiner), Farkas, Manuel Wimpassinger; Hanbauer, Wimmer; Menschig (58. Ivantschitz), Holemar, Pfalz; Rosner.

UFC Schützen am Gebirge – SV Wulkaprodersdorf 2:3 (1:2).-

Torfolge: 1:0 (6.) Ulrich, 1:1 (6.) Niklas Mandl, 1:2 (45.) Felber, 1:3 (57.) Dragschitz, 2:3 (75.) Muema.

Reserve: 1:2 (Hajdu; Türk, Lichtenberger).

SR: Herczeg.- Schützen am Gebirge, 100.

Schützen am Gebirge: Covaciu; Zechmeister, Maad, Amrich, Raphael Kölbl (42. Patrick Kölbl); Mihalik; Muema, Michal Ulrich, Tomas Ulrich, Streller; Böck.

Wulkaprodersdorf: Zvonarits; Varadi, Kremsner, Felber, Gusek; Nikolic, Richter, Nico Mandl; Dragschitz, Zarits (25. Aliman; 90. Knopf), Niklas Mandl (81. Draghia-Adam).