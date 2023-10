Alle Spielberichte der Liga: Von Stotzing bis Jois

St. Georgen - Großhöflein 3:1. Echter Kampfgeist war dem FC Großhöflein nicht abzusprechen. Die Treiber-Elf stemmte sich gegen die junge St. Georgener Truppe, verteilte aber gleichzeitig auch kräftig Gastgeschenke. Nach einer Viertelstunde zeigte Referee Sami Pllana nach einer unglücklichen Aktion auf dem Punkt, Keeper Dominik Wagentristl war an Martin Würzners Elfer dran, ließ ihn schließlich aber doch passieren. Danach neutralisierten sich die beiden Teams, ehe Timo Marzi eine Verlegenheitsflanke nach einem völligen Blackout der Großhöfleiner zum 2:0 verwertete. Zu spät machte Christopher Hahnenkamp mit seinem Kopftor die Partie nochmals heiß, ehe Christoph Edelbauer Torwart Wagentristl mit einem ungefährlich anmutenden Schuss überraschte. „Wir haben gebissen und gekämpft, haben uns aber mit unnötigen Fehlern Punkte gekostet“, so FC-Sektionsleiter David Bognar. Und St. Georgens Coach Hans Peter Kusolits: „Das war eine schlampige Vorstellung. Da hat sehr oft der letzte Pass gefehlt. Wir sind weiter ein Kindergarten, der viele Fehler macht.“

Schützen - Trausdorf 1:2. „Wir belohnen uns einfach nicht. Mit den Gratulationen der gegnerischen Teams können wir uns nichts kaufen. Fußball ist Ergebnissport“, ärgerte sich Schützens Coach Christian Höllriegl. Die Hausherren starteten stark, blieben aber nach guten Abschlüssen von Tomas Ulrich und Benjamin Böck ohne Ausbeute. Dagegen reichte Trausdorf eine starke Dervishaj-Hereingabe und schon drehte Mario Horvath jubelnd ab. In der zweiten Halbzeit nahm sich schließlich Tomas Ulrich ein Herz und zimmerte die Kugel zum 1:1 ins Kreuzeck. Jetzt lag das 2:1 für den Gastgeber in der Luft, doch Albert Muema schoss Trausdorfs Keeper Stefano De Martin aus kurzer Distanz an. Doppelt bitter: Daraus entwickelten sich ein Gäste-Konter und ein Elfer, den Szabolcs Fekete in die Maschen setzte. Schützen warf jetzt alles nach vorne, mehr als ein Maad-Stangenkopfball war aber nicht mehr drinnen. „Es war auf diesem Platz schwierig, spielerisch zu glänzen. Wir waren am Schluss die etwas Glücklicheren“, so Trausdorfs Coach Michael Gasnarek.

Jois - Zillingtal 3:0. „Am Ende war es ein verdienter Sieg, obwohl die Partie auch 8:6 für uns hätte ausgehen können“, so Jois-Coach Günter Reitprecht. So hätte Zillingtal nach einem Ausrutscher von Patrick Kientzl durch Muhammed Üzen in Führung gehen müssen. Doch der SC vernebelte die Großchance, kassierte stattdessen durch Michael Takac kurz vor dem Seitenwechsel das 0:1. Nach einem sehenswerten Hammer durch Patrick Kientzl war die Partie kurz nach Wiederbeginn gelaufen. Jois mühte sich danach, den letzten Pass an den Mann zu bringen, Zillingtal geigte nur bis zum Sechzehner wirklich auf. Ein Konter von Stuart Deari bedeutete den 3:0-Endstand. „Das Spiel war ausgeglichen. Leider haben wir wieder nichts mitnehmen können“, so Zillingtals Obmann Alfred Pöpperl.

Wulkaprodersdorf - Mörbisch 2:1. Der Matchplan der Hausherren ging früh auf. Nach einer Dragschitz-Vorlage brachte Niklas Mandl seine Farben gekonnt in Front. Danach stellte sich bei einem Dragschitz-Kracher die Stange in den Weg, auch Mandl ließ einen Hochkaräter im Getümmel liegen. Dagegen agierten die Gäste wesentlich kaltschnäuziger und unaufgeregter: Marc Heger nutzte einen SV-Stellungsfehler brutal zum 1:1-Ausgleich aus. Danach blieben Chancen Mangelware. So brauchte es einen Genieblitz in der Nachspielzeit: Ein langer Dragschitz-Ball zimmerte Niklas Mandl volley ins Netz. „Danach war der Sportplatz ein Tollhaus“, so Wulkaprodersdorfs Coach Thomas Mandl. Für Mörbischs Sektionsleiter Stefan Gruber waren es bittere Minuten: „Es hat sich abgezeichnet, dass jene Mannschaft gewinnt, die das zweite Tor macht.“

Stotzing - Neufeld 0:2. „Wir nehmen die drei Punkte mit. Mehr als eine Durchschnittsleistung war das heute von uns nicht“, so Neufelds Obmann Michael Lampel. Nachsatz: „Es war der erwartet schwere Boden für uns.“ Der ersatzgeschwächte UFC Stotzing verkaufte sich teuer, setzte immer wieder Nadelstiche. „Wir wollten das 0:0 so lange wie möglich halten“, so Stotzings Coach Patrick Mozelt. Mehr als 45 Minuten glückte das Unterfangen famos, ehe ein sauberer Angriff aus dem Lehrbuch auf der linken Seite durch Marco Baumgartner in der Mitte veredelt wurde. Leon Woborny legte 15 Minuten vor dem Ende das 2:0 nach, ehe der UFC durch einen Beslin-Lattenkracher beinahe noch eine heiße Schlussphase einläuten konnte. „Ich war selten mit einem 0:2 zufrieden, heute bin ich es“, so Motzelt.

Eisenstadt - Purbach 1:4. „Der Sieg geht in Ordnung. Purbach war besser. Dennoch: Wir haben nie aufgegeben, waren nach dem Seitenwechsel viel entschlossener“, so Eisenstadts Coach Alfred Wagentristl. Die ersatzgeschwächten Landeshauptstädter hielten die Partie bis zum 1:0 durch Marcell Takacs offen, danach bekam der Leader aber deutliches Übergewicht. Bis zur Pause nutzte der Tabellenführer Gastgeschenke dankbar aus. Mit dem 4:0 durch Christian Rosner kurz nach der Pause war die Begegnung gelaufen. „Wir waren spielerisch und im Zweikampfverhalten Eisenstadt überlegen und eine Klasse besser. Wenn wir da kaltschnäuziger sind, führen wir zur Pause mit 6:0“, so UFC-Coach Patrick Castek.

UFC Schützen – SC Trausdorf 1:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (18.) Horvath, 1:1 (60.) Tomas Ulrich, 1:2 (70., Elfmeter) Fekete.- Reserve: 1:2 (Patrick Kölbl; Eigentor Weidinger, Stadler).

SR: Wachtfeil.- Schützen am Gebirge, 150.

Schützen am Gebirge: Pasterniak; Raphael Kölbl (53. Zechmeister), Maad, Amrich, Streller; Mihalik, Hajdu; Muema, Michal Ulrich (80. König), Böck, Tomas Ulrich.

Trausdorf: De Martin; Csmarits, Frank, Lucas Kroyer, Nico Kroyer, Knezevic; Dervishaj, Nemeth (72. Stadler), Fekete, Szanto; Horvath.

UFC St. Georgen – FC Großhöflein 3:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (15., Elfmeter) Würzner, 2:0 (54.) Marzi, 2:1 (88.) Christopher Hahnenkamp, 3:1 (94.) Edelbauer.

Reserve: 7:0 (Bauer, Eselböck 2, Beck, Jobst, Steiner, Ernst). SR: Pllana.- St. Georgen, 200.

St. Georgen: Nurschinger; Miehl, Beck, Würzner, Schwacha (86. Buchreiter); Brezovac, Jonas Hahnenkamp; Edelbauer, Mancs; Manninger, Marzi (79. Jobst).

Großhöflein: Wagentristl; Bognar, Christopher Hahnenkamp, Heidenreich, Horvath (82. Lang); Hauser (44. Szedenik), Ruisz; Andreas Hahnenkamp, Baier; Füzi, Schmall., Kögl (45. Frech).

SC Eisenstadt – UFC Purbach 1:4 (0:3).-

Torfolge: 0:1 (18.) Takacs, 0:2 (27.) Rosner, 0:3 (36., Eigentor) Cano, 0:4 (54.) Rosner, 1:4 (89.) Großmann.

Gelb-Rote Karte: Honc (76., Unsportlichkeit).

Reserve: 2:6 (Kugl, Fischer; Kreiler 3, Schopf 3).

SR: Dinleyici.- Eisenstadt, 120.

Eisenstadt: Gregull; Marco Pasterniak, Cano, Milanovic, Pölzelbauer; Wirth; Kastler (24. Dragan), Stiglitz (70. Fischer), Horvath, Vokshi (60. Großmann); Honc.

Purbach: Hajtmanek (76. Hausmair); Pogatscher, Heiling, Farkas, Manuel Wimpassinger (84. Dechaux-Blanc); Takacs (20. Schmidt), Hanbauer (76. Nico Wimmer), Dominik Wimmer, Pfalz; Holemar; Rosner (76. Heschl).

SV Wulkaprodersdorf – SV Mörbisch 2:1 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (13.) Niklas Mandl, 1:1 (31.) Heger, 2:1 (94.) Niklas Mandl.

Reserve: 2:2 (Hombauer, Kain; Lang, Warscha).

SR: Koldere.- Wulkaprodersdorf, 70.

Wulkaprodersdorf: Zvonarits; Kremsner, Pauschenwein, Felber, Gusek; Varadi (79. Aliman), Nico Mandl, Nikolic (65. Grafl); Dragschitz, Richter (65. Kain), Niklas Mandl.

Mörbisch: Piringer; Marco Schindler, Schneeberger, Kummer, Joachim Schindler; Wenzl, Schmidt, Eibl (45. Schwital); Balogh; Heger (93. Jaitz), Ruffini (71. Lang).

FC Jois – SC Zillingtal 3:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (36.) Takac, 2:0 (65.) Patrick Kientzl, 3:0 (86.) Deari.

Reserve: 4:0 (Leo Steurer, Vidovic, Özen, Ringhofer).

SR: Mahr.- Jois, 40.

Jois: Kolesar; Florian Steurer, Patrick Kientzl, Huber, Fasching (57. Simon Kientzl); Takac; Matias, Kvasnovsky (80. Deari); Hackl, Steinwender (70. Leo Steurer), Luis Steurer (80. Doleschi).

Zillingtal: Gharibi; Felix Zwingl, Lukas Zwingl, Cseke, Novakovic; Fir, Yildirim (75. Ahmadi), Turner, Ali Husseini, Jawari (86. Yassin Husseini); Üzen.

UFC Stotzing – ASV Neufeld 0:2 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (47.) Baumgartner, 0:2 (79.) Woborny.-

Reserve: 2:2 (Neissl, Fidan; Riedl, Jurkic).

SR: Pandi.- Stotzing, 100.

Stotzing: Tschank; Daxböck, Riso, Wolf, Zorzi; Augustin (45. Beslin), Kuba, Kusolitsch, Vitek, Scherbl; Dragschitz (74. Krenn).

Neufeld: Graser; Boydas (70. Hauptvogel), Matthias Wachter, Renger (45. Berger); Sebastian Wachter, Woborny (80. Jurkic), Stanojcic (80. Pöschl), Pichler; Drga, Baumgartner