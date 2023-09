Alle Spielberichte der Liga: Von Trausdorf bis Purbach

Mörbisch - Stotzing 2:3. Für den SV Mörbisch waren es „verbrauchte“ 45 Minuten. Branislav Vitek brachte die Gäste gegen fehleranfällige Hausherren mit einem Penalty in Führung. Danach gab Vitek den Assistgeber und Florent Thaci trug sich in die Schützenliste ein. Und auch beim dritten Tor war Vitek die Hauptperson, sein abgefälschter Weitschuss düpierte Keeper Piringer. „Wir sind erst nach dem 3:0 aufgewacht“, so Mörbischs Coach Michael Weihrauch. Dabei brauchte es aber auch einen Abwehrbock auf der Gegenseite. Nach einer Ecke verflog sich Torwart Marcell Tschank nach einem Kommunikationsproblem und Bastian Ruffini war zur Stelle. „Wir haben uns zu diesem Zeitpunkt zu tief reindrücken lassen“, so Stotzings Coach Patrik Mozelt. Doch das 3:2 durch Marc Heger kam zu spät, um den Gästen noch die Butter vom Brot zu nehmen. „Wenn die Partie noch fünf bis sechs Minuten gegangen wäre, hätten wir meiner Meinung nach nicht verloren“, so Weihrauch. „Nichts Zwingendes“, hat dagegen Mozelt mehr gesehen.

Purbach - Zillingtal 7:0. Der UFC Purbach fand nach seinem spielfreien Wochenende nur mühevoll in die Partie. „Wir haben uns in der ersten Hälfte extrem schwer getan“, erklärt Coach Patrick Castek, der nach vier Torschüssen in den ersten 45 Minuten sowie einen Holemar-Lattentreffer in der Pause die richtigen Anweisungen gab. „Plötzlich hat die Bewegung ohne Ball gepasst und wir haben viel intelligenter gespielt.“ Sieben Mal musste Zillingtals Keeper Zaman Gharibi die Kugel aus dem Netz fischen. Christian Rosner war mit seinem Triple-Pack schließlich der Mann der Partie. „Wir haben in den ersten 45 Minuten durch Turner noch zwei gefährliche Schüsse abgegeben. Nach dem Seitenwechsel sind wir über lange Zeit fast gar nicht aus der Hälfte gekommen. Da war schnell die Frage, wie hoch die Niederlage heute ausfällt“, so Zillingtals Obmann Alfred Pöpperl.

Neufeld - Oslip 4:1. Das Spitzenduell geht an den ASV Neufeld. „Oslip hat es uns nicht einfach gemacht, aber wir haben die drei Punkte völlig verdient“, so Neufelds Obmann Michael Lampel. Ein Blitz-Tor von Sebastian Drga brachte den Matchplan der Gäste durcheinander. Bitter: Bei dem Weitschuss bugsierte Keeper Markus Mecs den von der Stange geprallten Ball ins eigene Netz. Oslip zeigte Nehmerqualitäten und glich nach einer Ecke durch Michael Hauszbeck aus. Doch die Anzeigetafel war gerade auf 1:1 gesprungen, da durften die Gastgeber nach einem Treffer von Tobias Berger wieder jubeln. Chancen blieben danach Mangelware, doch Neufelds starkbesetzte Seiten erarbeiteten sich ein immer größeres Übergewicht. Marco Baumgartner brachte einen perfekten Stanglpass kurz vor der Pause zum 2:1 unter. Oslip versuchte nach dem Seitenwechsel alles. Doch während Jakub Pastinsky das 3:2 verwehrt blieb, scorte Sascha Kovacs das 4:1. „Die Niederlage ist schlussendlich zu hoch ausgefallen. Ein Tor Unterschied hätte heute besser zum Spiel gepasst“, so Oslips Trainer Thomas Achs.

Wulkaprodersdorf - St. Georgen 1:3. Der UFC St. Georgen glänzte zu Beginn mit einer perfekten Chancenauswertung. Zwei Chancen, zwei Treffer. Nach 35 Minuten lagen die Gäste durch Tore von Jonas Hahnenkamp und Stefan Hahnekamp mit 2:0 in Front. Ein Abwehr-Lapsus hievte die Hausherren aber ins Spiel zurück. Luca Zarits war der Nutznießer eines UFC-Blackouts. „Da haben wir einen psychologischen Vorteil weggegeben. Da hätten wir viel kompromissloser zu Werke gehen müssen“, so St. Georgen Coach Hans Peter Kusolits. Auf der Gegenseite ärgerte sich Coach Thomas Mandl über eine „strittige Strafraumszene.“ „Da wurde Thomas Dragschitz im Laufduell zu Fall gebracht“, so Mandl. Die Pfeife des Schiedsrichters blieb aber stumm. Danach blieben die zwingenden Offensiv-Aufreger aus, ehe Oliver Mancs mit dem 3:1 alles klar machte.

Großhöflein - Jois 2:4. „Leider haben wir die erste Hälfte wieder heillos verschlafen“, so Jois' Coach Ernst Geiger. Großhöflein erwischte dagegen eine starke Startphase und zog nach Treffern von Soma Füzi und Marco Biricz mit 2:0 davon. „Wir hatten da 80 Prozent Ballbesitz“, so Großhöfleins Sektionsleiter David Bognar. Dabei hätte es sogar bereits 3:0 stehen können, doch ein Füzi-Schuss klatschte nur an die Stange. „Danach waren wir plötzlich zu nervös und haben wohl auch konditionelle Probleme offenkundig werden lassen.“ Ein Kopfball von Thomas Pollreisz war der Weckruf. Plötzlich kurbelten die Seedörfler. „Die Maschine ist dann auf Volllast gelaufen. Das war bärenstark“, so Geiger. Marian Kvasnovsky im Doppelpack sowie Bastian Hackl drehten die Partie zugunsten der Gäste.

Trausdorf - Eisenstadt 1:2. „Das war wieder eine schlechte Leistung. Wir haben körperlos gespielt, sind viel zu brav und vorne zu harmlos“, ärgerte sich Trausdorfs Coach Michael Gasnarek. Die Gäste wirkten nach dem Auswärtssieg in Mörbisch selbstbewusst und durften auch bereits in Minute sechs jubeln: Lenc Honc brachte den Ball perfekt zur Mitte und Mario Bierbaum traf per Direktabnahme zum 1:0. Trausdorf kam nach einem Penalty-Treffer von Szabolcs Fekete in die Partie zurück, doch kurz vor der Pause sorgte Richard Horvath nach Wirth-Traumpass für klare Verhältnisse. Die Landeshauptstädter spielten danach die Führung cool über die Zeit. "Wir hatten sowohl in Sachen Spielanteilen als auch Großchancen die Nase vorne", resümierte SCE-Trainer Alfred Wagentristl.

SC Trausdorf – SC Eisenstadt 1:2 (1:2).-

Torfolge: 0:1 (5.) Bierbaum, 1:2 (28., Elfmeter) Fekete, 1:2 (43.) Horvath. Gelb-Rote Karte: Wirth (82., Foul). Reserve: 4:4 (Ugrinovich, Stadler, Raschl, Simon; Kugl, Stiglitz, Jakovljevic). SR: Karner.- Trausdorf, 280.

Trausdorf: De Martin; Nico Kroyer (83. Nemeth), Lucas Kroyer, Frank, Csmarits; Kander (60. Raschl), Dervishaj, Fekete, Kracunovic (60. Stadler); Horvath, Gras (60. Klikovits).

Eisenstadt: Gregull; Pölzelbauer, Milanovic, Cano, Bachmann; Wirth, Horvath; Honc, Dragan (83. Stiglitz), Kastler (60. Pasterniak); Bierbaum (88. Jakovljevic).

SV Mörbisch - UFC Stotzing 2:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (31., Elfmeter) Vitek, 0:2 (43.) Thaci, 0:3 (65.) Vitek, 1:3 (79.) Ruffini, 2:3 (90.) Heger.-

Reserve: 1:7 (Jaitz; Krenn, Jan Horvath, Fidan 2, Neissl, Dragschitz 2). SR: Pllana.- Mörbisch, 250.

Mörbisch: Piringer; Eibl, Heger, Braunöder, Schwital; Thaller, Kummer, Schmidt, Wenzl (60. Martschitz); Marco Schindler (60. Balogh), Ruffini.

Stotzing: Tschank; Krammer, Stefunko, Steirer, Wolf (90. Augustin); Daxböck, Kuba (29. Krenn), Riso, Vitek, Zorzi; Thaci (65. Dragschitz).

UFC Purbach am See – SC Zillingtal 7:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (49.) Wimmer, 2:0 (68.) Rosner, 3:0 (70.) Takacs, 4:0 (74.) Rosner, 5:0 (83.) Heiling, 6:0 (88.) Edler, 7:0 (90.) Rosner.

Reserve: 3:2 (Marco Wimpassinger, Dovits, Eigentor Irmak; Aibler). SR: Szombarti.- Zillingtal, 120.

Purbach: Hajtmanek; Takacs (84. Schmidt), Heiling, Gmeiner (66. Schmidt), Manuel Wimpassinger; Wimmer, Berger (84. Dechaux-Blanc); Menschig (84. Pogatscher), Holemar, Pfalz (73. Edler); Rosner.

Zillingtal: Gharibi; Fir, Lukas Zwingl, Cseke, Novakovic (93. Bake); Felix Zwingl, Milosavljevic; Turner (67. Husseini), Yildirim (93. Irmak), Mohamad Jawari; Stipic (84. Bingöl).

FC Großhöflein – FC Jois 2:4 (1:0).- Torfolge: 1:0 (21.) Füzi, 2:0 (50.) Biricz, 2:1 (53.) Pollreisz, 2:2 (65.) Kvasnovsky, 2:3 (88.) Hackl, 2:4 (93., Elfmeter) Kvasnovsky. Reserve: 3:0 (Treiber, Laha 2). SR: Mittermann-Zach.- Großhöflein, 100.

Großhöflein: Wagentristl; Christopher Hahnenkamp, Szedenik, Heidenreich, Bognar; Horvath (72. Hoprich); Andreas Hahnenkamp, Kalman (87. Koczan; 93. Grabner), Mayer, Biricz; Füzi.

Jois: Kolesar; Florian Steurer, Huber, Patrick Kienzl, Pollreisz; Hackl, Takac, Deari (60. Luis Steurer); Kvasnovsky, Matias; Simon Kientzl (82. David Steinwender).

ASV Neufeld - FC Oslip 4:1 (3:1).-

Torfolge: 1:0 (2.) Drga, 1:1 (15.) Hauszbeck, 2:1 (16.) Berger, 3:1 (44.) Baumgartner, 4:1 (51.) Kovacs.

Reserve: 8:0 (Jurkic, Stanojcic, Schwarz, Reuther 3, Radakovits, Sadowski).

SR: Unger.- Neufeld, 150.

Neufeld: Graser; Hauptvogel, Matthias Wachter (67. Boydas), Zivojinovic; Sebastian Wachter, Woborny, Pichler (67. Renger), Drga (76. Jurkic); Baumgartner (45. Kögl), Kovacs (76. Stanojcic), Berger.

Oslip: Mecs; Fröhlich, Marcel Lippl, Brunner, Lukas Lippl; Meth (59. Mario Dvornikovich), Gül, Regner (76. Krammer); Scribany, Pastinsky, Hauszbeck (59. Udvorka).

SV Wulkaprodersdorf - UFC St. Georgen 1:3 (1:2).-

Torfolge: 0:1 (21.) Jonas Hahnenkamp, 0:2 (35.) Stefan Hahnekamp, 1:2 (42.) Zarits, 1:3 (84.) Mancs.-

Reserve: 1:1 (Kain; Krizsanits).

SR: Prenner.- Wulkaprodersdorf, 250.

Wulkaprodersdorf: Zvonarits; Kremsner, Fenk, Felber, Gusek; Varadi (66. Niklas Mandl), Richter (80. Hombauer), Nico Mandl, Grafl (70. Aliman); Thomas Dragschitz, Zarits.

St. Georgen: Nurschinger; Stefan Hahnekamp, Würzner, Beck, Karacson (50. Gruber); Brezovac, Jonas Hahnenkamp; Edelbauer, Mancs; Manninger (70. Marzi), Adogbeji (90. Buchreiter).