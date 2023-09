Alle Spielberichte der Liga: Von Zillingtal bis Jois

Oslip - Großhöflein 3:2. Die erste Hälfte startete mit einem Schaulaufen. „Wir waren behäbig. Da hat die Bewegung gefehlt“, so Oslips Coach Thomas Achs. Und dennoch: Adam Scribany und Mario Dvornikovich hätten dennoch den Gastgeber in Führung bringen können. Und Großhöflein? Da hatte Spielertrainer Laszlo Gulyas ebenfalls noch in der ersten Hälfte„einen Tausender.“ Nach dem Seitenwechsel stotterte der Motor des Spiels weiter, doch Scribany sorgte mit seinem Treffer erstmals für Bewegung auf der Anzeigetafel. Doch Großhöflein bekam das Match besser in Griff, hielt Oslip von der eigenen Gefahrenzone fern und biss kräftig zu. Erst entwischte Soma Füzi, später Andreas Hahnenkamp der hochstehenden Abwehr der Hausherren. Achs setzte jetzt alles auf eine Karte, stellte auf Dreierkette um. Mit Erfolg. Nach einem Standard war Michael Hauszbeck erfolgreich, Jakub Pastinsky versenkte einen Weitschuss zum 3:2-Happy-End.

Zillingtal - Neufeld 0:6. „Wir haben schon im Vorfeld gewusst, dass es gegen Neufeld sehr, sehr schwer ist. Aber nach dem schnellen 3:0 nach 15 Minuten war die Partie besonders rasch entschieden“, so Zillingtals Coach Patrick Vuckovich. Der Spielverlauf spielte dem Meisterkandidaten in die Hände. „Wir haben danach im Prinzip auf ein Tor gespielt“, so Neufelds Obmann Michael Lampel. Dabei war vor allem Sascha Kovacs der Dreh- und Angelpunkt. Beim 1:0 und 3:0 war er selbst der Vollstrecker, das zweite legte er für Leon Julian Woborny mustergültig auf. Auch der Abschluss, das 6:0, ging auf Kovacs' Konto. „Wir haben am Ende noch die Jungen reinschmeißen und Spieler für die nächsten Aufgaben schonen können“, so Lampel weiter.

Jois - Trausdorf 0:3. Ein Lapsus kurz vor dem Pausenpfiff machte Jois' ordentliche erste Hälfte zunichte. „Wir machen vorne die Tore nicht und leisten uns hinten einen schweren Abwehrschnitzer. Danach waren gleich die Köpfe wieder unten. Es gibt hier noch viel Arbeit“, so Jois' Trainer Ernst Geiger. Mario Horvath stellte für Trausdorf mit seinem Pausen-Nackenschlag die Weichen auf Sieg, Richard Kander machte eine Viertelstunde nach dem Seitenwechsel schon den Sack zu. „In der zweiten Hälfte gab es nicht mehr viel zu erben“, so Geiger. So glückte Trausdorf durch Endrit Dervishaj sogar noch das 3:0. „Die ersten 30 Minuten waren noch ausgeglichen, doch mit der Führung im Rücken hatten wir die Partie fest im Griff und völlig unter Kontrolle“, so Trausdorfs Trainer Michael Gasnarek.

St. Georgen - Schützen am Gebirge 5:2. „Wir hatten zu Beginn einfach die Hosen voll“, so Schützens Trainer Christian Höllriegl. Doch auch die Hausherren mühten sich in die Partie hinein. Das 1:0 fiel aus dem Nichts. Oliver Mancs war für den Gastgeber erfolgreich. Danach ging es schnell: Zwei Mal kamen die Gäste mit Kristian Amrich und Armin-Noah Streller zum Kopfball, zwei Mal schlug das Leder ein. „Jetzt hatte ich das Gefühl, dass einige Kicker sich wie Fußballstars gebärdeten und sich gleichzeitig zwei kapitale Eigenfehler leisteten.“ Die Folge: St. Georgen drehte nach Treffern von Max Manninger und Samuel Adogbeji die Partie noch vor dem Seitenwechsel. Die Pausenansprache blieb danach ungehört, denn Jonas Hahnenkamp machte schon in der 48. Minute den Sack zu. „Zu diesem Zeitpunkt haben die Burschen guten Fußball gespielt. Dennoch hat uns der Spielverlauf in die Hände gespielt“, so St. Georgens Coach Hans Peter Kusolits.

Stotzing - Wulkaprodersdorf 1:0. Der UFC Stotzing startete selbstbewusst, war sofort putzmunter und ging nach 22 Minuten durch Patrik Mozola in Führung. Danach wehrte sich vor allem Wulkaprodersdorfs Aluminium. Ein Schuss von Florent Thaci klatschte ans Lattenkreuz. Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich Stotzing aktiv, doch nach einem Steckpass blieb Thaci wiederum der Treffer verwehrt. „65 bis 70 Minuten haben nur wir gespielt. Leider ist uns das zweite Tor nicht geglückt“, so UFC-Coach Patrick Mozelt. Ersatzgeschwächte Gäste hielten dagegen, hatten aber ebenfalls mit Schiri-Pfiffen Pech. „Gleich nach dem 1:0 wurde ein aussichtsreicher Angriff von uns zurückgepfiffen. Das Spiel war ausgeglichen. Am Ende hätten wir uns ein Remis verdient gehabt“, so Wulkaprodersdorfs Obmann Christopher Ivanschitz.

Mörbisch - Eisenstadt 1:3. Beim SV Mörbisch ist die Serie nach neun ungeschlagenen Partien gerissen. „Wir haben heute zu viele Fehler gemacht“, so Coach Michael Weihrauch. 13 Minuten waren auf der Uhr gespielt, da lagen die Gäste durch Mario Bierbaum und Faton Vokshi mit 2:0 in Front. Dazu stand Keeper Piringer unter Kreuzfeuer, zeichnete sich aber mit Top-Paraden aus. Zwar traf Mörbisch durch Marc Heger noch Aluminium, doch die Entscheidung glückte Eisenstadt durch Vokshi. Das 3:1 von Bastian Ruffini nährte die Hoffnung, aber: „Wir haben nach dem Seitenwechsel keine zwingenden Chancen mehr vorgefunden.“

Eisenstadts Coach Alfred Wagentristl resümiert zufrieden: „Die personellen und systemspezifischen Umstellungen haben sich ausgezahlt. In Summe haben wir wenig zugelassen. Es schaut aus, als fängt das Werkel zu laufen an.“

FC OSLIP – FC GROSSHÖFLEIN 3:2 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (56.) Scibrany, 1:1 (58.) Füzi, 1:2 (74.) Andreas Hahnekamp, 2:2 (81.) Hauszbeck, 3:2 (89.) Pastinsky.-

Gelb-Rote Karte: Ruisz (85., Foul).-

Reserve: 3:8 (Farkas 2, Kovacic; Hauser, Schmall 3, Mayer, Treiber, Hoprich, Koczan).- SR.: Heiner.- Oslip, 150.

Oslip: Mecs; Reinprecht (69. Regner), Fabian Dvornikovich (45. Gül), Brunner, Lukas Lippl; Scribany, Marcel Lippl; Pastinsky, Meth, Fröhlich; Mario Dvornikovich (69. Hauszbeck).

Großhöflein: Hutter; Johannes Hahnenkamp, Christopher Hahnenkamp, Szedenik, Heidenreich; Andreas Hahnenkamp, Ruisz, Kalman, Fülöp (45. Bognar); Füzi, Gulyas (74. Schmall).



SV Mörbisch – SC Eisenstadt 1:3 (1:3).-

Torfolge: 0:1 (3.) Bierbaum, 0:2 (13.) Vokshi, 0:3 (37.) Vokshi, 1:3 (44.) Ruffini.-

Reserve: 0:2 (Schmit; Klajic).- SR: Sevik.- Mörbisch, 270.

Mörbisch: Piringer; Joachim Schindler (45. Schmidt), Heger, Braunöder, Schwital; Martschitz (45. Eibl), Kummer; Balogh, Wenzl, Marco Schindler; Ruffini.

Eisenstadt: Gregull; Pastnerniak, Pölzelbauer, Cano, Bachmann; Milanovic, Bierbaum (80. Kastler), Honc, Vokshi (59. Stiglitz); Horvath, Dragan (77. Großmann).

UFC St. Georgen - UFC Schützen 5:2 (3:2).-

Torfolge: 1:0 (16.) Mancs, 1:1 (30.) Amrich, 1:2 (33.) Streller, 2:2 (43.) Manninger, 3:2 (45.) Adogbeji, 4:2 (48.) Jonas Hahnenkamp, 5:2 (67.) Edelbauer.- Reserve: 3:1 (Eselböck, Prepeluh, Liegenfeld; Andjelkovic).- SR: Bauer.- St. Georgen, 350.

St. Georgen: Nurschinger; Stefan Hahnekamp (55. Schwacha), Würzner, Beck, Karacson; Brezovac, Jonas Hahnekamp; Edelbauer, Manninger (85. Buchreiter), Mancs (85. Gruber); Adogbeji (68. Marzi).

Schützen: Covaciu; Zechmeister, Maad, Amrich (62. Schneider), König; Mihalik, Hajdu (83. Patrick Kölbl); Streller, Böck, Tomas Ulrich; Michal Ulrich.

SC Zillingtal- ASV Neufeld 0:6 (0:3).-

Torfolge: 0:1 (6.) Kovacs, 0:2 (9.) Woborny, 0:3 (12.) Kovacs, 0:4 (49.) Berger, 0:5 (52.) Woborny, 0:6 (79., Elfmeter) Kovacs.-

Reserve: 1:4 (Yildirim; Türkes, Reuther, Heueisen, Ressler).- SR: Sert.- Zillingtal, 100.

Zillingtal: Gharibi; Fir, Lukas Zwingl, Cseke (50. Yildirim), Novakovic (62. Ahmadi); Felix Zwingl, Milosavljevic; Turner, Üzen (22. Khodadad Jawari), Mohamad Jawari; Stipic.

Neufeld: Graser; Hauptvogel, Matthias Wachter (58. Renger), Boydas; Sebastian Wachter (58. Zivojinovic), Woborny (73. Pöschl), Pichler, Stanojcic (73. Probst); Baumgartner (45. Jurkic), Kovacs, Berger.

UFC Stotzing - SV Wulkaprodersdorf 1:0 (1:0).-

Tor: 1:0 (22.) Mozola.-

Reserve: 5:1 (Krenn, Godzsa, Steirer, Wasina, Fidan; Hombauer).- SR: Birte. Stotzing, 200.

Stotzing: Tschank; Krammer, Steirer, Stefunko, Wolf; Kuba; Mozola (41. Markus Dragschitz), Kusolitsch, Vitek, Daxböck; Thaci (87. Zorzi).

Wulkaprodersdorf: Aliman; Varadi, Kremsner, Felber, Gusek; Richter, NicoMandl; Nikolic (79. Hombauer), Grafl (80. Niklas Mandl); Zarits, Thomas Dragschitz.

FC Jois – SC Trausdorf 0:3 (0:1).- Torfolge: 0:1 (45.) Horvath, 0:2 (63.) Kander, 0:3 (76.) Dervishaj.- Reserve: 2:2 (Wetschka, Steurer; Eder, Simon).- SR: Pandi.- Jois, 150.

Jois: Kolesar; Florian Steurer, Huber, Patrick Kienzl (78. Richter), Pollreisz; Hackl, Reschreiter, Deari (63. Leo Steurer); Kvasnovsky (63. Luis Steurer), Matias; Simon Kientzl.

Trausdorf: De Martin; Nico Kroyer, Lucas Kroyer, Frank, Csmarits; Dervishaj, Kander, Fekete, Kracunovic (73. Klikovits); Horvath, Gras (85. Raschl).

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Wulkaprodersdorf - St. Georgen, Purbach - Zillingtal, Großhöflein - Jois, Neufeld - Oslip. Samstag, 16 Uhr: Trausdorf - Eisenstadt. Sonntag, 16 Uhr: Mörbisch - Stotzing.