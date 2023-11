Alle Spielberichte der Liga: Von Zillingtal bis Jois

Zillingtal - St. Georgen 0:7. 45 Minuten rettete sich der SC Zillingtal mehr schlecht als recht über die Zeit. „Da war die Dominanz des UFC St. Georgen noch nicht so massiv“, so Zillingtals Coach Patrik Vukovich. Dennoch glückte Oliver Mancs für die Gäste ein früher Doppelpack, danach erlahmte die Zillingtaler Gegenwehr von Minute zu Minute mehr. „Wir haben nach dem Seitenwechsel wirklich gezeigt, was in uns steckt. Da haben wir dann am Fließband auch toll herausgespielte Tore gemacht“, so St. Georgens Obmann Erwin Nemeth. Mann des Spiels war Oliver Mancs, der gleich vier Mal netzte. „In den zweiten 45 Minuten ist gar nichts mehr zusammengelaufen. Da haben wir keine Kraft mehr gehabt und haben eine 5-5-0- oder sogar eine 7:3-0-Formation gespielt“, so Vukovich.

Großhöflein - Mörbisch 0:2. Auch diese Partie schrieb ein neues Kapitel in der rabenschwarzen Großhöfleiner Saison. Der Motor der Hausherren stotterte von Anpfiff weg, ein Schnitzer in der Abwehr ermöglichte das schnelle 1:0 durch Philipp Lang für die Gäste. In den ersten 45 Minuten brachte der Gastgeber seine PS nicht auf die Strecke, konnte aber zumindest mit Weitschüssen Mörbisch gefährden. Am Ende ebnete ein Slapstick-Hands-Elfer den Sieg für die Gäste. „Wir waren in den ersten 45 Minuten sicher die schlechtere Elf, nach Seitenwechsel waren wir besser, aber es hat nicht gereicht“, so Großhöfleins Sektionsleiter David Bognar. Und Mörbischs Sektionsleiter Stefan Gruber: „Wir haben heute einen wirklichen Biss gezeigt, das war eine super Partie von uns.“

Neufeld - Wulkaprodersdorf 1:0. Vier Minuten zeigte die Match-uhr, da veredelte Horst Kögl einen Stanglpass zur Blitz-Führung für den Favoriten. Der Gastgeber blieb am Drücker, vergab aber durch Leon Woborny die Chance auf einen geruhsamen Nachmittag. Stattdessen waren die Gäste nach einem Dragschitz-Stangenschuss hellwach. Mit einer starken kämpferisch und taktisch disziplinierten Leistung forderte die Mandl-Elf den Titelaspiranten. Doch der SV nahm sich die Butter vom Brot als der junge Varadi im Alleingang an Keeper Lukas Graser scheiterte. „Es war ein geiles Spiel meiner Mannschaft. Ich bin wirklich stolz auf die Jungs“, so SV-Coach Thomas Mandl. Und Neufelds Obmann Michael Lampel. „Wulka kam den Ausgleich nahe. Aber wir haben den Sieg rübergebracht, das ist das Wichtigste.“

Jois - Eisenstadt 2:3. Die Partie war rassig, schnell und chancenreich. „Ich habe neben den Toren mindestens sechs oder sieben Top-Chancen notiert. Möglichkeiten, die man machen muss“, so Eisenstadts Coach Alfred Wagentristl. Doch auch bei Jois' Trainer Günter Reinprecht war der Zettel mit den Joiser Abschlüssen nicht leer geblieben. „In Wirklichkeit musst du mit der frühen Chance von Patrick Kientzl eigentlich in Führung gehen.“ Jubeln durften die Landeshauptstädter, die erst durch Cristian-Gabriel Dragan nach einem Steckpass, später einen Horvath-Treffer nach Wirth-Querpass die Kugel unterbrachten. Dragan vergab nach Seitenwechsel aus sechs Metern die Chance, die Partie zu entscheiden. So blieb Jois im Spiel, vernebelte aber durch Simon Kientzl den nächsten Hochkaräter, scheiterte später sogar am Aluminium. Thomas Pollreisz glückte nach einem Standard der Anschlusstreffer, doch postwendend nahm Dominic Kastler jedes Feuer aus der Partie.

Oslip - Stotzing 2:2. Die ersten 20 bis 25 Minuten gehörten den Gästen, die aber keine Aktion wirklich gefährlich zu Ende spielen konnten. Oslip blieb vorne harmlos, doch ein ungewöhnlicher Tschank-Fauxpas ließ dennoch Adam Scibrany jubeln. Nach Seitenwechsel wurde Stotzing ungeduldiger, fand durch einen Vitek-Elfer in die Begegnung zurück. Doch auch die Hausherren waren jetzt putzmunter und kamen nach einem Solo-Lauf durch Mario Dvornikovich zur 2:1-Führung. Stotzing packte jetzt die Brechstange aus: Ein Vitek-Schuss blieb ohne Ausbeute, ein Marinkovic-Versuch ebenso. Als Marinkovic dann kurz darauf einen Penalty auf das 2:2 verschoss, schienen für Oslip die drei Punkte in Griffweite. Am Ende scherzelte Georg Fröhlich aber einen hohen Ball ins eigene Netz. „Wir haben zu zögerlich begonnen, haben dann in die Partie gefunden, waren am Ende vogelwild“, so Oslips Coach Thomas Achs. Und Stotzings Patrick Mozelt: „Das waren verlorene zwei Punkte. Wir waren von der ersten Minute an spielbestimmend.“

Purbach - Schützen 1:0. Drei Top-Chancen hatte Schützens Obmann Gerhard Reinprecht auf dem Zettel. „Aber leider blieben sie einmal mehr ungenutzt.“ Purbach ging zu Beginn ebenfalls verschwenderisch mit den Möglichkeiten um: Heiling scheiterte per Kopf, Holemar traf die Latte und Rosner vernebelte den Nachschuss. In der 45. Minute erlöste der Kapitän seine Mannschaft als er nach einem Standard ins kurze Eck traf. Schützens rollende Angriffe blieben in der Folge aus.

„Wir konnten den Sieg eigentlich kontrolliert über die Zeit spielen, gerieten nie mehr in Gefahr. Fußball ist mehr als kämpfen, der Dreier geht voll in Ordnung“, so UFC-Coach Patrick Castek.

SC Zillingtal – UFC St. Georgen 0:7 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (14.) Mancs, 0:2 (16.) Mancs, 0:3 (54.) Mancs, 0:4 (62.) Mancs, 0:5 (69.) Jonas Hahnenkamp, 0:6 (74.) Jobst, 0:7 (89.) Jonas Hahnenkamp.

Reserve: 0:4 (Bauer, Steiner, Prepeluh, Hauer).

SR: Selmani.- Zillingtal, 120.

Zillingtal: Gharibi; Novakovic (55. Bake), Ahmadi, Ali Husseini (58. Irmak), Lukas Zwingl, Fir; Yildirim (45. Yassin Husseini), Milosavljevic, Stipic, Üzen, Jawari.

St. Georgen: Nurschinger; Schwacha (81. Schumich), Beck, Karacson (87. Steiner), Gruber (69. Manninger); Jonas Hahnenkamp, Würzner; Mancs (87. Prepeluh), Edelbauer, Miehl; Buchreiter (69. Jobst).

UFC Purbach am See – UFC Schützen am Gebirge 1:0 (1:0).-

Tor: 1:0 (45.+1) Heiling.

Gelb-Rote Karte: Michal Ulrich (93., Unsportlichkeit).

Reserve: abgesagt.

SR: Unger.- Purbach, 300.

Purbach: Hajtmanek; Pogatscher, Heiling, Farkas, Manuel Wimpassinger; Hanbauer, Dominik Wimmer; Pfalz, Holemar, Menschig (45. Edler); Rosner (65. Gmeiner).

Schützen am Gebirge: Pasterniak; Zechmeister, Michal Ulrich, Amrich, Streller; Pavitsits; Maad, Mihalik, König (71. Raphael Kölbl); Muema (78. Patrick Kölbl), Böck.

ASV Neufeld – SV Wulkaprodersdorf 1:0 (1:0).-

Tor: 1:0 (4.) Kögl.

Gelb-Rote Karte: Kovacs (94., Kritik).

Reserve: 2:0 (Riedl, Jurkic).

SR: Lidy.- Neufeld, 150.

Neufeld: Graser; Hauptvogel, Matthias Wachter, Zivojinovic; Sebastian Wachter, Woborny (85. Boydas), Pichler, Stanojcic (69. Ömer Bas), Drga (92. Renger); Baumgartner (69. Berger), Kögl (45. Kovacs).

Wulkaprodersdorf: Zvonarits; Nikolic (89. Thomas Pauschenwein), Kremsner, Touati, Gusek; Grafl (75. Hombauer), Richter, Nico Mandl, Warady; Dragschitz, Niklas Mandl (62. Aliman).

FC Großhöflein – SV Mörbisch 0:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (20.) Philipp Lang, 0:2 (55., Elfmeter) Wenzl.-

Reserve: 2:1 (Laha, Prechtl; Kampitsch).

SR: Molnar.- Großhöflein, 150.

Großhöflein: Wagentristl; Grabner (77. Hoprich), Szedenik (63. Bognar), Heidenreich (77. Leopold Lang), Horvath; Kalman (57. Schmall), Ruisz; Andreas Hahnenkamp, Baier (77. Mayer), Biricz; Füzi.

Mörbisch: Piringer; Marco Schindler, Braunöder, Warscha, Schwital (83. Schrauf); Martschitz (35. Schneeberger), Thaller, Kummer; Wenzl, Philipp Lang (90. Jaitz), Schmidt.

FC Jois – SC Eisenstadt 2:3 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (24.) Dragan, 0:2 (52.) Horvath, 1:2 (81.) Pollreisz, 1:3 (82.) Kastler, 2:3 (90.) Pollreisz.

Rote Karte: Luis Steurer (92., Beleidigung).

Reserve: 1:1 (Frischmann; Schmit).

SR: Velic.- Jois, 120.

Jois: Kolesar; Florian Steurer, Patrick Kientzl, Huber, Pollreisz; Takac, Kvasnovsky (90. Fasching), Matias; Hackl, Simon Kientzl, Deari (70. Luis Steurer).

Eisenstadt: Gregull; Marco Pasterniak, Pölzelbauer, Cano, Wirth; Kastler, Stiglitz, Horvath, Bierbaum; Honc (57. Großmann), Dragan (95. Hombauer).

FC Oslip – UFC Stotzing 2:2 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (37.) Scibrany, 1:1 (58., Elfmeter) Vitek, 2:1 (68.) Mario Dvornikovich, 2:2 (90., Eigentor) Fröhlich.

Reserve: 4:2 (Stricker 2, Meth, Altmann; Markus Dragschitz, Horvath).

SR: Baydemir.- Oslip, 150.

Oslip: Mecs; Hauszbeck (70. Krammer), Brunner, Fröhlich, Lukas Lippl; Scibrany, Regner (92. Stricker); Mario Dvornikovich (70. Reinprecht), Meth (70. Gül), Pastinsky; Udvorka.

Stotzing: Tschank; Krammer, Riso, Stefunko, Steirer; Kuba (71. Marinkovic); Scherbl, Kusolitsch, Vitek, Augustin (59. Zorzi); Krenn (45. Beslin).