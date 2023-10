Alle Spielberichte der Liga: Von Zillingtal bis Purbach

Trausdorf - Wulkaprodersdorf 0:3. „Jetzt glaube ich langsam auch an einem Heimfluch“, erklärt Trausdorfs Coach Michael Gasnarek. Vier Mega-Chancen hatte der SC-Coach am Ende am Zettel stehen. Ein Horvath-Solo, ein Szanto-Abschluss aus fünf Metern und ein Nemeth-Versuch blieben ohne Ausbeute. Dazu vergab Szabolcs Fekete einen Elfmeter. Danach kam viel Sand ins Getriebe. „Nach dem Seitenwechsel wurden wir brutal ausgekontert“, so Gasnarek. Wulkaprodersdorf schlug erst durch einen Lupfer von Martin Kremsner, später nach einer tollen Kombination zwischen Thomas Dragschitz und Niklas Mandl zu. Trausdorf konnte sich nicht mehr aufbäumen, kassierte in der letzten Minute durch György Aliman das 3:0. „Es war die erwartet schwere Partie, aber die Jungs haben heute einen guten Fußball gezeigt. Wir sind offensiv ausgerichtet und wollen das auch bleiben“, so SV-Coach Thomas Mandl.

Großhöflein - Schützen 3:1. „Das war eine Vorstellung, die sprachlos macht“, erklärt Schützens Coach Christian Höllriegl. Seine Elf konnte die Grundtugenden nicht abrufen und kassierte billige Tore. Ein einfacher Füzi-Pass riss nach 20 Minuten die Abwehr auf, Julian Schmall musste nur noch einschieben. Danach folgten innerhalb von zehn Minuten zwei Tore im Schema F. „Zwei Mal sind wir hier nach einem Corner erfolgreich gewesen“, so Großhöfleins Sektionsleiter David Bognar. Erst netzte Marcel Szedenik ein, kurz darauf Lukas Heidenreich. Erst als SC-Schlussmann Dominik Wagentristl einen Weitschuss nicht bändigen konnte, war Adam Mihalik mit dem 3:1 erfolgreich. „Schützen hat ansonsten höchsten zwei oder drei Halbchancen produziert, da war nichts Gefährliches dabei“, so Bognar.

Oslip - Jois 1:0. „Es war eine rassige Partie, die mit vielen Zweikämpfen gespickt war“, erklärt Oslips Coach Thomas Achs. Dabei sah der FC-Trainer Chancen hüben wie drüben. Erst klopften die Hausherren mit einem Hauszbeck-Schuss knapp über die Latte an, hatten durch Mario Dvornikovich kurz darauf den nächsten Hunderter auf den Beinen. Danach fing Jois' Lok zum Laufen an. „Da haben wir so gespielt, wie ich mir das vorstelle“, so FC Jois-Coach Günter Reitprecht. Dabei vernebelte erst Marian Kvasnovsky drei Sitzer, ehe Bastian Hackl und Kvasnovsky nur Aluminium trafen. „Ich glaube, Oslip hat zu kleine Tore“, so Reitprecht. Nach dem Seitenwechsel schlugen aber dann doch die Hausherren zu, als Adam Scibrany einen Angriff über rechts abschloss. „Danach war der Gegner eigentlich stehend k.o. und wir hätten noch Treffer nachlegen können“, so Achs.

Zillingtal - Eisenstadt 1:3. Der SC Eisenstadt nahm die Hürde Zillingtal souverän. „Das war eine klare Sache für meine Burschen, wobei trotzdem ein wenig Ärger über den fahrlässigen Umgang mit den Möglichkeiten mitschwingt“, so SC Eisenstadt-Coach Alfred Wagentristl. Ein Dragan-Doppelpack brachte die Landeshauptstädter schnell auf die Siegerstraße. Erst der Kastler-Ausfall dämpfte die Offensiv-Freude der Gäste, die letztlich durch Michael Großmann nach dem Seitenwechsel alles klar machten. Zumindest sorgte Mohamad Jawari für den Ehrentreffer. „Ds ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Zudem haben wir uns gegen Eisenstadt nicht aufgegeben und bis zum Ende gut mitgehalten“, so Zillingtals Obmann Alfred Pöpperl.

Neufeld - St. Georgen 5:0. „So klar wie das Ergebnis aussieht, war es nicht“, erklärt Neufelds Obmann Michael Lampel nach der Begegnung. Dabei stand bei beiden Teams in einer ausgeglichenen ersten Hälfte umsichtige Defensiv-Arbeit auf dem Programm. Und dennoch sorgten die Youngsters für die ersten Offensiv-Aufreger als Martin Würzner nach einer Ecke die Chance zur Führung vergab. Nach dem Seitenwechsel tauchte Timo Marzi nochmals alleine vor dem ASV-Tor auf, doch den Treffer erzielten im Gegenzug die Neufelder, und das gleich doppelt: Zwei Mal wurde Marco Baumgartner in der Mitte vergessen, zwei Mal schlug es beim UFC ein. Jetzt konnte der ASV von der Bank nochmals nachlegen, erzielte aus jeder guten Chance einen Treffer. „Uns ist nach dem 2:0 alles aufgegangen“, so ASV-Obmann Lampel. Und sein Pendant beim UFC, Erwin Nemeth: „Wir hatten in der ersten Hälfte die besseren Möglichkeiten und haben Neufeld sicher 70 Minuten massiv gefordert.“

Purbach - Stotzing 1:0. Der UFC Purbach hielt sich auch gegen Stotzing schadlos. Die Castek-Elf erarbeitete sich rasch eine Feldüberlegenheit, doch die Gäste hielten mit voller Wucht und Einsatz dagegen. Dennoch stellten sich immer größere Chancen für die Gastgeber ein, den größten Sitzer ließ Innenverteidiger Marcell Takacs liegen. Auch Christian Rosner fand in UFC-Goalie Marcel Tschank seinen Meister. Als dann auch noch ein Holemar-Elf an der Stange zerschellte, flammte beim UFC die Hoffnung auf eine Sensation auf. Doch 20 Minuten vor dem Ende war Rosner nach einer Ecke erfolgreich. Stotzing packte jetzt die Brechstange aus, doch blieb ohne Ausbeute. „Es war eine unglaublich umkämpfte Partie, bei der wir den Sieg mit unserer Feldüberlegenheit verdient haben. Für den Kampf hätte sich aber auch Stotzing einen Zähler verdient.“

FC Großhöflein – UFC Schützen am Gebirge 3:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (21.) Schmall, 2:0 (47.) Szedenik, 3:0 (56.) Heidenreich, 3:1 (62.) Mihalik.

Rote Karte: Zechmeister (87., Torchancenverhinderung). Reserve: 2:1 (Koczan 2; Kainz).

SR.: Piller.- Großhöflein, 100.

Großhöflein: Wagentristl; Bognar, Szedenik, Heidenreich, Horvath; Andreas Hahnenkamp, Kalman (81. Prechtl), Ruisz, Biricz; Schmall (58. Baier), Füzi.

Schützen am Gebirge: Covaciu; Zechmeister, Amrich, König (88. Raphael Kölbl); Maad (92. Pavitsits); Böck, Mihalik, Michal Ulrich, Streller; Muema (88. Weidinger), Tomas Ulrich (81. Schneider).

UFC Purbach – UFC Stotzing 1:0 (0:0).-

Tor: 1:0 (71.) Rosner.

Gelb-Rote Karte: Zorzi (90., Foul).

Reserve: 1:2 (Hausmair; Fidan, Neissl).

SR: Karadag.- Purbach, 150.

Purbach: Hajtmanek; Pogatscher, Heiling, Farkas, Manuel Wimpassinger; Hanbauer, Dominik Wimmer; Takacs (32. Menschig; 72. Nico Wimmer), Holemar, Pfalz; Rosner.

Stotzing: Tschank; Riso, Lukas Steirer, Krammer, Wolf (92. Stefunko); Fahim (65. Mozola), Scherbl, Augustin (80. Krenn), Kusolitsch, Zorzi; Dragschitz (45. Beslin).

SC Trausdorf – SV Wulkaprodersdorf 0:3 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (64.) Kremsner, 0:2 (73.) Niklas Mandl, 0:3 (89.) Aliman.-

Rote Karte: Grafl (71., Tätlichkeit).

Reserve: 2:0 (Gras, Eder).

SR: Cezar.- Trausdorf, 150.

Trausdorf: De Martin; Lucas Kroyer, Frank, Csmarits, Knezevic (84. Nico Kroyer); Kander (76. Kracunovic), Dervishaj, Nemeth (76. Stadler), Fekete; Szanto, Horvath.

Wulkaprodersdorf: Zvonarits; Kremsner, Pauschenwein, Touati, Gusek; Nikolic (87. Aliman), Richter, Varadi (67. Grafl); Dragschitz, Nico Mandl, Niklas Mandl (87. Hategan).

FC Oslip – FC Jois 1:0 (0:0).-

Tor: 1:0 (61.) Scibrany.

Reserve: 3:1 (Meth 2, Stricker; Kulis).

SR: Sevik Mesut.- Oslip, 101.

Oslip: Mecs; Fröhlich, Marcel Lippl, Brunner, Lukas Lippl; Regner (86. Reinprecht), Krammer; Mario Dvornikovich, Scibrany, Pastinsky; Hauszbeck (70. Meth).

Jois: Kolesar; Florian Steurer, Steinwender (81. Leo Steurer), Huber, Pollreisz (81. Fasching); Takac, Matias; Kvasnovsky; Hackl, Luis Steurer (65. Vidovic), Deari (57. Simon Kientzl).

ASV Neufeld – UFC St. Georgen 5:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (63.) Baumgartner, 2:0 (65.) Baumgartner, 3:0 (78.) Matthias Wachter, 4:0 (85.) Berger, 5:0 (90.) Woborny.-

Reserve: 1:1 (Jurkic; Jobst).

SR: Haider.- Neufeld, 200.

Neufeld: Graser; Frech, Matthias Wachter, Zivojinovic (81. Boydas); Sebastian Wachter (70. Ömer Bas), Woborny, Pichler (81. Hauptvogel), Stanojcic (81. Pöschl), Drga; Baumgartner, Kögl (45. Berger).

St. Georgen: Nurschinger; Miehl (70. Buchreiter), Beck, Karacson, Balogh (86. Schwacha); Jonas Hahnenkamp, Würzner; Edelbauer, Marzi (70. Manninger), Mancs; Adogbeji (86. Eselböck).

SC Zillingtal – SC Eisenstadt 1:3 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (12.) Dragan, 0:2 (27.) Dragan, 0:3 (52.) Großmann, 1:3 (56.) Jawari.

Reserve: 1:5 (Bingöl; Fischer, Schmit, Jakimovski, Vokshi, Pasterniak).

SR: Kahraman.- Zillingtal, 50.

Zillingtal: Gharibi; Fir, Felix Zwingl, Lukas Zwingl, Novakovic (83. Yassin Husseini); Cseke, Yildirim (45. Jawari), Turner (69. Ahmadi), Ali Husseini, Stipic; Üzen.

Eisenstadt: Gregull; Pölzelbauer, Cano (67. Stiglitz), Milanovic, Marco Pasterniak; Bierbaum, Wirth, Horvath (76. Fischer) Kastler (37. Bachmann); Großmann, Dragan (67. Vokshi).