Gute Verstärkungen für Neufeld

Die Vereinsführung des ASV Neufeld blickt bisher auf eine relativ erfolgreiche Saison zurück. Man befindet sich weiterhin mitten im Aufstiegsrennen, die etwas besseren Karten scheint jedoch der SC Zagersdorf zu haben. Doch sollte man den zweiten Platz verpassen, so kann man mit der Leistung in der Rückrunde definitiv zufrieden sein. Obwohl das letzte Wort in Sachen Aufstieg noch nicht gesprochen ist, sind die Planungen für die nächste Saison bereits beinahe vollendet. Denn im Laufe der vergangenen Monate plante die Vereinsführung rund um Obmann Michael Lampel fleißig am Kader und führte Gespräche mit einigen vielversprechenden Spielern. Mittlerweile sind die Transfers in trockenen Tüchern und können offiziell verkündet werden. Anfang September feiert der ASV Neufeld das 100-Jahr-Jubiläum. Pünktlich dazu soll spätestens in dieser Saison der Aufstieg in die Erste Klasse erreicht werden.

Neben dem Torhüter Lukas Graser, welcher vom ASV Leithaprodersdorf kommt und den Offensivakteuren Marco Baumgartner und Sascha Kovacs, die beide noch in Hornstein spielen, kommen auch die flexibel einsetzbaren Sebastian Drga von Bad Fischau und Horst Kögl von Sankt Georgen. Bei den Verpflichtungen wurde besonders darauf geachtet, dass eine Verbindung zum Verein vorherrscht. Einige der Spieler, wie etwa Lukas Graser, liefen bereits im schwarz-weißen Trikot der Neufelder auf. Damit konnte nicht nur der Kader wesentlich erweitert werden, sondern auch die Qualität wurde mit Sicherheit angehoben, denn allen Spielern wird ein großes fußballerisches Talent nachgesagt. Der Transfer von Lukas Graser gibt Spielertrainer Fatih Bas zudem die Möglichkeit, sich mehr auf sein Traineramt zu konzentrieren. „Wir freuen uns sehr, dass wir bereits so früh mit den Kaderplanungen für die kommende Saison vorangeschritten sind. Die Jungs sind tolle Fußballer und werden uns sicherlich helfen, unsere sportlichen Ziele für die kommende Saison zu erreichen“, meint Neufeld-Obmann Michael Lampel.