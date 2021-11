ASV Neufeld: Töltl bekommt Verstärkung

Die beiden verbindet eine gemeinsame sportliche Vergangenheit, da sie bereits bei einigen Vereinen zusammen gekickt haben, unter anderem eben auch beim ASV Neufeld, was diese neue Zusammenarbeit nur umso interessanter und vielversprechender macht. „Wir kommen in allen Belangen auf einen gemeinsamen Nenner, außerdem ist er genauso fußballbegeistert, ehrgeizig und zielstrebig wie ich und genau so jemanden habe ich mir an meiner Seite gewünscht. Denn vier Augen sehen mehr als zwei, was nicht nur mir, sondern auch der Mannschaft weiterhelfen wird“, wie der ASV-Coach feststellte.