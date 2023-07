Aufsteiger rüstet mit zwei Neuen auf

Das Team von Trainer Gerald Gollubics befindet sich bereits in der Vorbereitung für die neue Saison. Nachdem der „Underdog“ Aufstiegskandidaten wie Neufeld oder Siegendorf in der Vorsaison hinter sich ließ und den sensationellen zweiten Platz erkämpfte, steht nun die 1. Klasse Nord vor der Tür. Um für die neue Liga gewappnet zu sein, hat man sich nun mit zwei Neuzugängen verstärkt - mit Tobias Leidl (23) und Tobias Frank (20) kommen zwei flexibel einsetzbare Spieler von Siegendorf. Die beiden befinden sich im besten Fußballeralter und haben noch jede Menge Potenzial, um sich zu entwickeln. Leidl und Frank haben nun die Chance, sich in einer höheren Klasse zu beweisen.

Die Vereinsführung des SC Zagersdorf hält mit den Transfers an der Philosophie fest, jungen Spielern aus der Umgebung eine Plattform zu bieten. Im Winter ist erneut ein Trainingslager geplant, um den Zusammenhalt des Teams weiter zu stärken.