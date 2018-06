Mit dem 5:0-Sieg in Zagersdorf am Samstag und der 0:4-Niederlage von Verfolger Neusiedl 1b bei Zillingtal (am Sonntag) war es Gewissheit: Der ASV Neufeld spielt kommende Saison eine Klasse höher.

„Das war so definitiv nicht zu erwarten. Wir sind eigentlich ohne Erwartungen in diese Saison reingegangen, haben uns kein Ziel gesetzt“, sagte Neufeld-Trainer Hannes „Baldi“ Fasching über die Anfangsphase dieser Spielzeit.

Doch sein Team entwickelte sich kontinuierlich weiter, zeigte vor allem in der Rückrunde oftmals guten Fußball, die kompakte Leistung des Kollektivs stand dabei im Vordergrund: „Wir sind immer weiter zusammen gewachsen und haben uns vor allem in der Defensive extrem verbessert. Diese Stabilität im Abwehrverbund war dann auch die Basis für den Erfolg und der Schlüssel zum Aufstieg“, so Fasching weiter.

„Werden keine teuren Legionäre holen“

Auch den scheinbar tollen Zusammenhalt sieht er als immens positiv an. Vielleicht war das der „X-Faktor“ im Kampf um den Aufstieg, Herr Fasching? – „Das ist durchaus möglich. Was die Jungs über die gesamte Saison geleistet haben, war fantastisch. Alle sind mit Spaß und Freude dabei und geben immer alles, auch bei jedem Training. Ich kann getrost sagen, dass ich bis dato noch nie so eine Truppe gecoacht habe, die so eine hervorragende Gemeinschaft hat.“

Die „Jungen Wilden“ aus Neufeld matchen sich in der Saison 2018/2019 also mit den Teams aus der 1. Klasse Nord. Auf die Frage, ob eine so junge Mannschaft dann auch gegen zahlreiche routinierte Teams eine Liga höher bestehen kann, gibt es für Fasching nur eine Antwort: „Davon bin ich felsenfest überzeugt. Wir gehen unseren Weg weiter, die Weiterntwicklung hat oberste Priorität, wir setzen uns keinen Tabellenplatz als Ziel. Punktuell wollen und werden wir uns verstärken, aber sonst bleibt der Kader komplett gleich. Es wird weiterhin keine teuren Legionäre in Neufeld geben, das steht fest.“