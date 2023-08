Auftakt in der 2. Klasse Nord: Endlich rollt die Kugel wieder

Großhöflein – Neufeld; Freitag, 19:30 Uhr. Zuhause gegen den ASV Neufeld steht dem FC Großhöflein ein hartes Pflaster bevor, schließlich gelten die Schwarz-Weißen als Favorit für den Aufstieg. „Wir wollen an unsere starke Leistung aus dem letzten Vorbereitungsspiel anknüpfen, um positiv in die Saison starten zu können“, sagte Großhöflein-Kapitän David Bognar.

Aktuelle Infos: Beide Mannschaften haben keine Ausfälle zu beklagen.

Mörbisch – Zillingtal; Samstag, 17 Uhr. Vor heimischem Publikum tritt der SV Mörbisch zum Comeback in die Liga gegen den SC Zillingtal an, der sich zahlreich verstärkt hat. „Wir freuen uns über unsere Heimpremiere. Wir sind hochmotiviert und erwarten uns einen tollen Fußballnachmittag“, so Mörbisch-Obmann Manfred Blazeg.

Aktuelle Infos: Bei Mörbisch fehlt der Schlussmann Bastian Ruffini aufgrund einer Verletzung am Handgelenk. Amel Sistek wird Zillingtal nach einem Leistenbruch länger ausfallen.

Schützen – Jois; Samstag, 17 Uhr. Nach dem 3:0-Sieg gegen Oslip will der UFC Schützen zu Hause an die starke Leistung anknüpfen. Doch der FC Jois geht nicht unvorbereitet in das Spiel: „Wir wollen unser erstes Saisonspiel positiv gestalten. Schützen ist eine starke Mannschaft und wird es uns sicherlich nicht leicht machen“, meinte der stellvertretende Obmann Christian Scherry.

Aktuelle Infos: Beide Trainer können am kommenden Spieltag aus dem Vollen schöpfen und haben alle Spieler zur Verfügung.

Trausdorf – Purbach; Samstag, 17 Uhr. Trausdorf konnte vor allem am Ende der vergangenen Saison überzeugen und will diesen Lauf in die neue Spielzeit mitnehmen. Mit dem UFC Purbach ist allerdings ein starker Gegner zu Gast: „Trausdorf hat eine gute Mannschaft, doch auswärts haben wir oft überzeugt. Wir hoffen auf einen erfolgreichen Saisonauftakt“, so Purbach-Coach Patrick Castek.

Aktuelle Infos: Auch in diesem Duell sind alle Spieler zur Verfügung.

Wulkaprodersdorf – Oslip; Samstag, 18:30 Uhr. Wulkaprodersdorf wird alles daran setzen, trotz der vielen fehlenden Stammkräfte einen Sieg einzufahren. Oslip will den missglückten Auftakt gegen den UFC Schützen wiedergutmachen: „Wulka ist eine sehr gute Mannschaft, dennoch wollen wir den schlechten Start vergessen lassen“, meinte Oslip-Kapitän Fabian Dvornikovich.

Aktuelle Infos: Der SV Wulkaprodersdorf muss in Runde eins auf die Stammkräfte Samir Touati, Simon Mesicek und Niklas Mandl verletzungsbedingt verzichten.