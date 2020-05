Neufelds Bürgermeister und Vereinsobmann Michael Lampel plant auch in der neuen Saison mit Trainerfuchs Ferdinand Bosch. „Lampel und die Funktionäre wollen, dass ich bleibe – das hat er mir bei einer Videokonferenz mitgeteilt“, so der Neufelder Betreuer, der sich auch freut, weiter die Seestädter zu coachen: „Ich fühle mich sehr wohl in Neufeld. Hier ist alles so familiär, der Zusammenhalt ist echt toll. Auch die Stimmung in der Mannschaft ist großartig“, lobte Bosch das Klima im Verein.

Im Hintergrund läuft auch schon die sportliche Planung auf Hochtouren. „Bislang hat kein Spieler gesagt, dass er weg will. Wir wollen den Stamm halten und dazu noch zwei, drei Nachwuchstalente aus der U16 raufholen“, so der ASV-Trainer.

Die wirtschaftliche Situation spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. „Wir warten noch auf die zugesagten Förderungen von Land und Bund. Abwarten, wie sich da die Situation entwickelt. Leider fallen wichtige Einnahmen aus unseren Festen, wie zum Beispiel dem Seefest, weg. Auch muss man die Lage bei den Sponsoren beobachten. Da geht es aber allen Vereinen gleich“, stellt Ferdinand Bosch abschließend klar.