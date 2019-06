Nach einer äußerst bescheidenen Saison muss sich der SC Zillingtal einen neuen Coach suchen. Franz Bures legte sein Amt zurück und wird dem Klub nicht mehr zur Verfügung stehen.

Dieser Schritt war aber nicht aus der Emotion heraus, sondern reiflich überlegt, wie Bures schildert: „Es hat sich in den letzten Wochen schon entwickelt, unterm Strich fehlte mir einfach die Perspektive. Obmann Fredi Pöpperl und ich stießen in Sachen Neuverpflichtungen an unsere Grenzen, das war sicher auch ausschlaggebend.“

Konkret prangert Bures die Haltung und Forderungen mancher Spieler an: „Es ist einfach unglaublich, was manche Spieler verlangen. Für Leute, die dreimal gaberln können, werden heute schon Unsummen bezahlt. Dazu ist Zillingtal richtigerweise nicht bereit, das ist auch meine Philosophie. Es wurde einfach schwer, gute Spieler, die der Verein für den Aufstieg brauchen würde, für vernünftiges Geld zu bekommen.“

„Habe Fußball auf dem Level ad acta gelegt“

Generell sieht Bures den Fußball im Unterhaus, was das Finanzielle betrifft, auf keinem guten Weg: „Ich würde in der 2. Klasse eine verhältnismäßige Aufwandsentschädigung befürworten, aber kein Gehalt. Die Entwicklung, die da passiert, ist bedenklich und hat mit der Welt, wie ich mir Fußball vorstelle, nur wenig zu tun. Ich habe den Fußball auf diesem Level ad acta gelegt, jetzt habe ich wieder mehr Zeit für meine Familie.“