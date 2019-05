Christian Pinter ist nicht mehr Trainer in Großhöflein. Gründe, warum es dazu kam, nannte der Schützener gleich mehrere, konkret scheiterte es aber am sehr kleinen Kader, wie er verrät: „In Großhöflein fehlt es in der aktuellen Situation vor allem an der Quantität an Spielern. Ich musste Woche für Woche improvisieren, wir hatten viele Verletzte und immer wieder zusätzliche Ausfälle. So kann man als Team dann nicht bestehen, das hat sich auch abgezeichnet. Ich zog dann die Reißleine, es gab für mich da keine Perspektive.“

Pinters Entschluss stand fest, auch ein finales Gespräch mit FCG-Obmann Dragan Kunkic Anfang letzter Woche konnte ihn nicht mehr umstimmen: „Ich wollte und konnte nicht mehr weitermachen. Ich muss aber klar betonen, dass das Umfeld beim Verein schwer in Ordnung ist, da gab es nie Schwierigkeiten oder Probleme. Also an der Zusammenarbeit lag es definitiv nicht.“

Obmann Kunkic übernimmt bis Sommer

In den verbleibenden Spielen wird Obmann Kunkic, unterstützt von Kapitän Florian Astl, an der Linie stehen und die Trainingseinheiten leiten. Kunkic selbst hätte mit Pinter sehr gerne weitergemacht: „Es ist natürlich schade, mit ihm wollten wir in die neue Saison gehen. Doch seine Entscheidung ist nachvollziehbar und zu akzeptieren, wir danken ihm natürlich für seine Arbeit.“

Der neue Coach des Tabellen-Neunten soll dann zeitnah präsentiert werden.