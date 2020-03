Auch in den schweren Krisenzeiten geht der Eisenstadt SC mit gutem Beispiel voran. Wie Obmann Michael Billes anmerkte, steht der Verein aus der Landeshauptstadt seinen Mitgliedern bei Problemen oder mit Hilfe zur Seite.

SCE-Helpline wurde eingerichtet

„Wir haben eine SCE-Helpline eingerichtet. Viele Leute – aber vor allem Mitglieder – trauen sich nicht bei der Stadtgemeinde anrufen, wenn sie Probleme haben. Da ist es wohl leichter mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir helfen, wo es geht, und wenn nicht, leiten wir die Anliegen an die Stadtgemeinde weiter. Wir haben ein tolles Netzwerk und wollen auch unseren Beitrag in diesen schweren Zeiten leisten“, berichtet Billes.

Das Vereinsoberhaupt merkte zudem auch noch an: „Wichtig sind jetzt Disziplin und Ordnung. Der Sport hat im Moment Nachrang. Aber auch ich hoffe, dass die öffentliche Hand die Vereine schützen und unterstützen wird.“

„Fußball ist aktuell nur eine Nebensache“

Nachsatz des Klubchefs: „Natürlich wäre es toll, wenn wir in zwei Monaten wieder Fußball spielen könnten, aber in der aktuellen Lage ist das nur Nebensache.“

Alles steht also still – auch beim Eisenstadt SC wurde bereits vergangenen Mittwoch der Spiel- und Trainingsbetrieb im Nachwuchs und bei der Kampfmannschaft eingestellt. Billes befürchtet ebenfalls einen Einbruch der Sponsorengelder: „Ich glaube schon, dass da einige wegfallen werden. Wir haben viele Restaurants und Bars als Gönner, die haben jetzt andere Probleme. Natürlich tun sich Klubs in dieser Zeit ohne Einnahmen schwer, aber ich denke, dass es in der 2. Klasse sicher einfacher sein wird, zu überleben, als weiter oben.“

Ob die Meisterschaft noch zu Ende gespielt werden kann? Hier treten Zweifel auf: „Es kommt drauf an, wann es wieder weiter geht. Wenn es länger dauert, dann wird es sehr eng werden.“