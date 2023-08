Derby: St. Georgen duelliert sich mit Eisenstadt

St. Georgen – Eisenstadt; Freitag, 19:30 Uhr. Die Tribüne des UFC St. Georgen wird am Freitagabend mit Sicherheit beben. Erstmals steht nun das Eisenstadt-Duell vor der Tür, was sowohl die Fans, als auch die Spieler und Funktionäre in Derby-Stimmung versetzt.

Die Rivalität der beiden Klubs ist trotz erstmaligen Aufeinandertreffens durchaus vorhanden, zumindest will man eben sowohl bei den UFClern als auch im SCE-Lager die Nummer eins der Stadt sein. Auf der Wiese wird man sich daher nichts schenken, auch wenn beide Coaches um Frieden, Freude und Eierkuchen bemüht sind. „Ich kenne einige Jungs von Sankt Georgen und habe eine hohe Meinung von ihnen“, raucht etwa Eisenstadt-Coach Alfred Wagentristl im Vorfeld der Partie die Friedenspfeife. „Die Fans werden zwei hochmotivierte, junge Mannschaften sehen. Wir hoffen natürlich auf einen gelungenen Meisterschaftsstart.“ Kriszanits wird bei den

Hausherren fehlenGegen Eisenstadt zu punkten ist für keine Mannschaft eine Leichtigkeit, das weiß auch Sankt Georgen-Coach Hans Peter Kusolits, der dem Gegner verbal Rosen streut. „Der SCE hat sich mit sehr guten Spielern verstärkt und ein gutes Team aufgebaut, daher wird es mit Sicherheit nicht einfach.“ Das Derby werde „natürlich etwas Besonderes“ sein, freut sich Kusolits auf das tolle Heimspiel. „Es werden sicherlich viele Zuschauer kommen und für tolle Stimmung sorgen. Aber meine Jungs werden alles dafür geben, um ein positives Ergebnis einzufahren.“ Während der SCE nahezu vollzählig antritt, sind bei den Hausherren mehrere Spieler angeschlagen und daher fraglich. Fix fehlen wird jedenfalls Nikolaus Kriszanits.