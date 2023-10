Duell der Runde: Purbach muss nach St. Georgen

Der UFC Purbach behält auch gegen den UFC Stotzing seine weiße Weste. Ein trockener 1:0-Sieg lässt den UFC weiter von der Tabellenspitze lachen. Doch Coach Patrick Castek hat schon das nächste Ziel eingeloggt. „Wenn wir St. Georgen schlagen, dann wird aus dem aktuellen Dreikampf schon ein Duell. Und das muss jetzt unser Ziel sein.“ St. Georgens Obmann Erwin Nemeth sieht die Situation entspannter: „Wir haben die Meisterschaft nicht als Ziel ausgegeben. Darüber hinaus stehen noch viele Spiele am Programm, wir haben gesehen, was Zagersdorf in der letzten Saison gemacht hat.“ Das Spitzenspiel steigt am 20.10. um 19 Uhr 30 in St. Georgen. „Es wird nicht leicht für Purbach. St. Georgen hat eine gute Truppe und spielt zuhause. Das ist ein Faktor“, so Neufelds Obmann Michael Lampel.