Einige Änderungen bei Zagersdorf

Werbung

Vergangene Saison präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Gerald Gollubics gut und zeigte immer wieder starke Leistungen. Es war zwar der ein oder andere Ausrutscher gegen die vier Großen mit dabei, doch da war der SC Zagersdorf definitiv nicht der einzige Verein, dem das passierte.

Mit dem Kader war man im Großen und Ganzen stets zufrieden, weshalb man auch im Sommer nicht gerade viel daran herumbasteln wollte, doch man musste Abgänge hinnehmen, mit denen man nicht gerechnet hatte.

Angreifer Mihael Novakovic wird künftig für Marz auflaufen, Andreas Frank wechselt zurück nach Klingenbach und will etwas kürzertreten und zu guter Letzt hat sich einer der Top-Spieler von Zagersdorf, nämlich Mario Rzucidlo, dazu entschlossen, eine Karrierepause einzulegen. Um auch in der kommenden Meisterschaft gut mithalten zu können, musste der Verein nun auf dem Transfermarkt tätig werden.

Maximilian Ivancsits, der an Klingenbach ausgeliehen war, wird zum SC Zagersdorf zurückkehren und soll die Offensive verstärken. Des Weiteren wird Stefan Schwital zur Gollubics-Truppe dazustoßen. Der Rechtsverteidiger war bis dato beim SV St. Margarethen unter Vertrag.

Auch für das defensive Mittelfeld wurde man in Zagersdorf fündig, denn Marcel Reinprecht wird von Rust in die 2. Klasse Nord wechseln und soll in Zukunft die Position des „Sechsers“ bekleiden.

Mit Niklas Köhler konnte man neben Ivancsits einen weiteren Offensivallrounder holen, der zuletzt für den SC Trausdorf auf dem Platz stand. Die Zagersdorfer wollten auch, was die Torwartposition betrifft, breiter aufgestellt sein und das ist ihnen mit der Verpflichtung von Torwartlegende Stefan Zwonarits (zuvor Bad Sauerbrunn) definitiv gelungen.

„Unser Ziel ist es, in der kommenden Saison zwischen dem fünften und achten Platz zu landen“, stellte Coach Gerald Gollubics klar.