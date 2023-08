Eisenstadt: Weinstabl machte einen Cut

Wie Robert Weinstabl den Spagat zwischen Cheftrainer-Posten bei Ostligist Wiener Sport-Club und Funktionärsdasein beim SC Eisenstadt meisterte, war bemerkenswert. Aber er ging auch an die Substanz. „Es waren im Prinzip 40 Stunden pro Woche für den SCE“, berichtete der 39-Jährige, dass die Arbeit für seinen Heimatverein Vollzeit-Ausmaße annahm. Für einen Coach eines De-Facto-Profiteams in der Regionalliga Ost ist das freilich kein Zuckerschlecken. Die Doppelfunktion sei zeitlich nicht mehr ideal gewesen, „ich musste einen Cut machen“, so der nunmehrige Ex-Sportvorstand des SC Eisenstadt. Der Zeitpunkt sei seiner Ansicht nach perfekt, denn: „Der Verein steht sehr gut da. Sowohl mannschaftlich, als auch was das Trainer- und Funktionärsteam betrifft.“ Den Entschluss, aufzuhören, habe er endgültig nach dem Ruben Plaza-Turnier gefasst. „Weil die Veranstaltung ein voller Erfolg war und nachhaltig ist. Beim SC Eisenstadt läuft alles in geregelten Bahnen. Deswegen schaue ich jetzt auf mich und höre auf.“ Freilich werde Weinstabl nach wie vor in Verbindung mit dem SC Eisenstadt sein und die Laufbahn verfolgen. „Es ist und bleibt mein Herzensklub“, so der Ex-Ostliga-Kicker des einstigen Traditionsklubs.

Christoph Brenner, Obmann-Stellvertreter des SC Eisenstadt, war aufgrund der Entscheidung Weinstabls überrascht, aber „es ist absolut nachvollziehbar, weil er als Trainer des Wiener Sport-Clubs sehr viel um die Ohren hat.“ Sein Abschied schmerze sehr, denn: „Wenn jemand mit solcher fußballerischer Kompetenz geht, dann tut das immer weh.“ Andererseits sei der Vorstand beim SC Eisenstadt sehr gut aufgestellt, um den Verlust aufzufangen, so Brenner.