Erstes Saisonspiel: Oslip empfängt Schützen

Während die meisten Vereine noch ihre letzten Vorbereitungsspiele absolvieren, steht für den FC Oslip und den UFC Schützen bereits die Meisterschaft vor der Tür. Zum Saisonstart empfangen die Osliper am Samstag, um 17:30 Uhr, die Rivalen aus Schützen und kaum attraktiver könnte ein Saisonbeginn nicht sein. Der Termin ist allerdings nicht zufällig gewählt, denn das Derby geht mit einem anschließenden Sportfest einher. Es sind also viele Zuschauer zu erwarten, welche ein hitziges Derby zu sehen bekommen werden. Beide Vereine sind mit der Sommervorbereitung und den Transfers sehr zufrieden, sowohl in Oslip als auch in Schützen wurden viele Veränderungen vorgenommen. Nun geht es für die Mannschaften um mehr als nur drei Punkte: „Die Spieler sind alle heiß auf die Partie in Oslip, das spürt man im gesamten Verein“, sagte Schützen-Obmann Gerhard Reinprecht zum anstehenden Derby-Spektakel. Doch vor heimischem Publikum werden die Blau-Weißen einen harten Kampf abliefern: „Das Derby gegen Schützen ist etwas Besonderes. Schützen ist ein starker Gegner und wir werden alles geben, um als Sieger vom Platz zu gehen“, meinte Oslip-Kapitän Fabian Dvornikovich.