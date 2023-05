FC Großhöflein: Einvernehmliche Trennung

Nur wenige Runden vor dem Ende der aktuellen Spielzeit blickt der FC Großhöflein auf eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen zurück. Von Beginn an galt der Verein als möglicher Aufstiegskandidat und konnte die Chancen für den Sprung in die zweite Klasse auch lange bewahren. Mittlerweile sieht es so aus, als würden entweder der SC Zagersdorf oder der ASV Neufeld das Rennen für sich entscheiden. In den kommenden Partien gegen Sankt Georgen und Siegendorf müssen noch einmal die letzten Kräfte gesammelt werden, um die bestmögliche Platzierung zu ermöglichen. Doch kurz vor Ende der Saison werden Markus Treiber, der in seiner Vergangenheit Jugendleiter beim UFC Sankt Georgen war und Co-Trainer Benjamin Denk das Ruder bei der Mannschaft übernehmen. Die beiden gelten jedoch als Interimslösung, haben sich aber dennoch zum Ziel gesetzt, vermehrt auf die jungen Spieler zu setzen und eine höhere Trainingsbeteiligung zu forcieren.

Peter Csapo und der FC Großhöflein mögen zwar getrennte Wege gehen, doch an der guten Beziehung zueinander wird sich nichts ändern. Schließlich hat man dem Trainer einiges zu verdanken, denn unter seiner Leitung erhöhte sich seit Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2021 nicht nur die regelmäßige Beteiligung am Mannschaftstraining, sondern auch sportlich machte man einige Sprünge nach vorne. Peter Csapo liegt der Verein sehr am Herzen, was sich in seinem Engagement und seinem Einsatzwillen erkennbar machte. Die Entscheidung für die Trennung war dementsprechend keine einfache, scheint in dieser Situation jedoch von beiden Seiten als richtig angesehen zu werden.

„Wir möchten uns vielmals bei Peter für seinen Einsatz bedanken und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute. Bei unseren künftigen Spielen ist er immer ein gern gesehener Gast“, gab David Bognar seinem ehemaligen Trainer mit.