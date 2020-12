11-6-9-7-11 Was sich zumindest am Beginn wie mögliche Lottozahlen liest, sind die Tabellenplätze des FC Oslip aus den vergangenen Jahren. Bei diesen Platzierungen kommt man schnell auf den alten Fußballbegriff „Graue Maus“.

Doch wenn es nach Obmann Walter Meth geht, könnte dieser Begriff bald der Vergangenheit angehören: „Wir haben fast eine komplette Generation zwischen 20 und 22 Jahren. Die Jungs sind nicht nur Hünen, größer als 1.85 Meter, sie können auch alle Fußballspielen.“ Und tatsächlich zeigte sich bereits im Herbst ein klarer Aufwärtstrend. Nach dem enttäuschenden elften Platz im Vorjahr, lag man zum Zeitpunkt des Meisterschaftsabbruchs auf Rang sechs, nur einen Punkt hinter Purbach und mit vier Punkten Rückstand auf den viertplatzierten SC Eisenstadt.

Junger Trainer für die junge Mannschaft

Für heuer ist der Zug für den Aufstieg zwar quasi abgefahren, in Zukunft könnte der FC Oslip aber ein Wort mitreden: „Das Ziel für heuer bleibt der fünfte Platz. Wie es kommende Saison aussieht, kommt ganz auf die Mannschaft an. Wenn es bei den Jungs „klick“ macht und sie selbst sagen wir wollen mehr, kann es gut sein, dass wir um den Aufstieg kämpfen und dann könnte es auch neue Spieler geben.

Mit Michael Nieder haben wir auch einen jungen Trainer, der gut zur Mannschaft passt. Es fehlt zurzeit ein klassischer Kreativspieler. Außerdem müssen wir sehen, wie lange Alen Jasarevic weiterspielt und wie Julian Dannenmaier zurückkommt nach seiner Verletzung“, so Meth.

Nach acht Jahren scheint man jedenfalls in Oslip genug von der 2. Klasse Nord zu haben und möglicherweise wird man in naher Zukunft tatsächlich wieder höherklassigeren Fußball am Osliper Sportplatz sehen.