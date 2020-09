Was für ein Pech hat Hornstein-Trainer Sebastian Reinprecht mit seinen Tormännern. Beim 4:0-Auswärtssieg in Stotzing hütete mit Erwin Kospo bereits der achte Keeper das ASV-Gehäuse in diesem Jahr. Philipp Sturm, der nach der Achillessehnen-Verletzung von Stammkeeper Christopher Ferko eingesprungen ist, verletzte sich beim letzten Heimspiel gegen Neusiedls 1B, als er mit einem Mitspieler zusammengekracht ist.

„Sturm dürfte einen Bänderriss im Knöchel haben und wird heuer auch nicht mehr spielen können“, berichtete Reinprecht. Als Ersatzmann hat er für die Stotzing-Partie „Legende“ Roland Zechmeister aus dem Ruhestand reaktiviert. Dieser überbrachte ihm aber unter der Woche gleich die nächste Hiobsbotschaft.

„Fieldgoal“ statt Geburtstagsgeschenk

„Er hat sich beim Heimtraining drei Muskeln in der Schulter eingerissen und musste mir auch absagen“, war Reinprecht schon etwas verzweifelt. Beim Training meldete sich dann Feldspieler Erwin Kospo fürs Tor, hat er doch bis zur U16 als Goalie gespielt.

„Nach einem Training war klar, Kospo ist mein neuer Keeper“, war der ASV-Coach erleichtert. Im Spiel durchlebte Kospo dann ein Wechselbad der Gefühle. Beim Stand von 1:0 hielt er einen Elfmeter, der Nachschuss ging über die Latte. „Er spielte die Partie seines Lebens, hatte an dem Tag auch noch Geburtstag. Als wir dann in der Schlussphase einen Elfmeter zugesprochen bekommen haben, schrien die Leute den Namen Kospos“, schmunzelte Reinprecht.

Der Goalie legte sich den Ball auf dem Elferpunkt zurecht – und donnerte das Leder weit über die Latte. „Das war dann eher ein Fieldgoal, aber es war dennoch sein Tag“, lachte der Hornsteiner Coach.

Beim 4:0 fehlte übrigens auch noch Mittelfeldmotor Eric Plattensteiner.