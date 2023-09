Großhöflein: „Blitz-Aus“ für Gulyas

Aus. Schluss. Vorbei. Nach nur vier Spieltagen ist die Kurz-Ära von Laszlo Gulyas als Coach des FC Großhöflein zu Ende. „Es ist einfach nicht unser Anspruch, dass wir aus vier Partien nur einen Punkt holen“, so Sektionsleiter David Bognar.

Gulyas geht als Spieler und Trainer

Dabei hatte der Vorstand schon nach dem 0:7-Debakel gegen Purbach die Aussprache gesucht. Doch auch beim 2:2 gegen den SC Zillingtal blieb Großhöflein hinter den Erwartungen. „Wir haben die Probleme angesprochen, aber dennoch hat sich nichts verändert.“

Die 2:3-Niederlage gegen Oslip nach 2:1-Führung hat das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht. „Jetzt waren wir gezwungen, von außen einen Impuls zu setzen“, so Bognar, der auch Gulyas' Aus als Spieler bekanntgab. „Beide Funktionen wurden beendet.“

Künftig wird Großhöflein mit dem bisherigen Co-Trainer Andreas Treiber weitermachen, der schon in den letzten vier Saisonspielen der abgelaufenen Saison als KM-Coach fungierte. „Er hat seine Sache schon in den vier letzten Spieltagen der vergangenen Saison gut erledigt und hat unser vollstes Vertrauen.“ Dabei hat Treiber schon zuletzt als Co vorwiegend das Training geleitet. „Er hat einen unglaublich modernen Trainingsstil, der bei den Burschen sehr gut ankommt. Die Trainingsbeteiligung war schon bis jetzt sehr gut.“ Bognar: „Wir hoffen, dass wir das Umfeld geschaffen haben, um das Ruder schnell herumzureißen.“