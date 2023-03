Harte Arbeit lohnt sich

Werbung

Die Hinrunde lief für den aktuellen Tabellenletzten nicht so, wie man es sich vor der Saison vorgestellt hatte. Obwohl man stets mit großem Einsatzwillen und Kampfgeist in die Spiele ging, blieb man am Ende meist erfolglos. Nach der neunten Spielrunde war die Vereinsführung des Klubs gezwungen, den damaligen Trainer Anton Dwornikowitsch zu entlassen – von da an nahm Neo-Trainer Dieter Sijak das Ruder in die Hand. Nachdem man die ersten Spiele nach seiner Amtsübernahme noch sieglos blieb, folgte in der zwölften Runde der viel umjubelte 4:3-Sieg gegen den SC Trausdorf. Mit drei Punkten am Konto ging es dann in die Winterpause, obwohl man beim UFC Schützen nicht unbedingt von einer Pause sprechen kann.

Denn während sich die meisten Mannschaften von der Herbstsaison erholten, stand das Team von Dieter Sijak regelmäßig auf dem Trainingsplatz. Mit dem Ende der letzten Hinrunden-Partie begann sozusagen die Vorbereitung auf das Frühjahr. Anfang Februar setzte man die ersten Testspiele an, rein physisch war man bereits auf einem guten Weg. Trainer Dieter Sijak nutzte die Zeit, um seine Mannschaft so gut wie möglich auf die ersten Pflichtspiele vorzubereiten. Wie sich zeigte, zahlte sich die harte Arbeit der Mannschaft aus.

Zum Auftakt der Rückrunde stand ein schwieriges Duell gegen den ASV Neufeld bevor. Auf fremdem Rasen zeigte man eine beherzte Leistung und konnte schließlich als Sieger vom Platz gehen. „Ich bin sehr stolz auf mein Team, das sehr hart für diesen Sieg gearbeitet hat. Zu Hause gegen Zillingtal wollen wir natürlich unbedingt gewinnen, dafür braucht es aber eine ähnliche Leistung wie gegen Neufeld“, meinte Dieter Sijak. Die Fans hoffen natürlich, dass sich der UFC Schützen weiter mit Punkten belohnen kann.