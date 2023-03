Jagd auf Sankt Andrä ist eröffnet

Werbung

SANKT GEORGEN/EISENSTADT – OSLIP; FREITAG, 19:30 UHR. Die Rückrunde der zweiten Klasse Nord beginnt mit einem Abendspiel in Sankt Georgen – für die heimischen Fans gibt es wohl kaum bessere Bedingungen, um für eine tolle Stimmung zu sorgen. Der FC Oslip hingegen ist am kommenden Wochenende bei einer sehr starken, jungen Truppe zu Gast. Hinzu kommt, dass man mit Georg Fröhlich und Manuel Schwarz gleich zwei gesperrte Spieler hat, welche zum Start der Rückrunde somit fehlen werden. Nichtsdestotrotz geht man voller Motivation in das Spiel: „Wir sind natürlich sehr motiviert und wollen gleich im ersten Spiel der Frühjahrssaison zeigen, was wir können. Wir haben lange darauf hingearbeitet und setzen alles daran, am Freitag unsere bestmögliche Leistung abzurufen“, sagte Oslip-Kapitän Fabian Dvornikovich. Im Hinspiel konnten sich die Osliper zu Hause mit 3:2 durchsetzen, seitdem ist allerdings viel Zeit vergangen und ein Spiel in Sankt Georgen ist für keine Mannschaft der 2. Klasse Nord eine leichte Aufgabe. Mit Spannung ist dementsprechend allemal zu rechnen.

GROSSHÖFLEIN – PURBACH; SAMSTAG, 15.30 UHR. Es wurde bereits thematisiert – beim Topspiel der Runde wird bereits vor Anpfiff der Partien mit einer überaus spannenden Partie gerechnet. Der FC Großhöflein hat mit dem dritten Tabellenplatz sehr gute Chancen auf einen möglichen Aufstieg. Die Hinrunde für Purbach war hingegen ein ständiges Auf und Ab, mit 19 Zählern steht man derzeit auf Platz Fünf. Mit einem Auswärtssieg könnte man im oberen Tabellendrittel durchaus ein Wörtchen mitreden, schließlich liegt man nur fünf Punkte hinter einem Aufstiegsplatz und lediglich drei Zähler hinter Großhöflein. Dass es sich um ein wegweisendes Duell handelt, bestätigt also nur ein Blick auf die Tabelle. „Wir haben noch ein oder zwei angeschlagene Spieler, konnten uns allerdings gut auf die Rückrunde vorbereiten. Wir wollen natürlich auch zu Hause drei Punkte holen, dafür braucht es aber eine starke Leistung“, meinte Großhöflein-Coach Peter Csapo. Für den UFC Purbach lief die Vorbereitung durchaus gut, gegen starke Testspielgegner präsentierte man sich stets von der besten Seite. „Wir wollen den Schwung aus der Vorbereitung auf jeden Fall mitnehmen, auch um uns für die Niederlage in der Hinrunde zu revanchieren“, meinte Pressesprecher Stefan Hausmair.

TRAUSDORF – ZAGERSDORF; SAMSTAG, 15.30 UHR. Der SC Trausdorf empfängt am Samstag den Zweitplatzierten aus Zagersdorf – die Mannschaft von Trainer Michael Gasnarek steht somit früh vor einer großen Herausforderung. In der Wintervorbereitung konnten die Grün-Weißen jedoch auf sich aufmerksam machen. Besonders der Transfer von Sturm-Ass Mario Horvath lässt aufhorchen. In der Hinrunde war der Legionär noch für den SV Wulkaprodersdorf aktiv und konnte dort durchaus ein Ausrufezeichen setzen. Mit zehn Saisontoren gehört er zu den besten Torschützen der Liga. Grund genug, warum Zagersdorf-Coach Gerald Gollubics seine Mannschaft auf eine schwierige Aufgabe vorbereitet: „Trausdorf hat eine starke Mannschaft, dazu kommen die hochwertigen Transfers, die man getätigt hat. Wir konzentrieren uns aber auf unser Spiel und wollen natürlich mit einem Sieg in die Rückrunde starten.“ Trausdorf konzentrierte sich in der Vorbereitung vor allem auf die Defensivarbeit, was sich besonders beim letzten Testspiel gegen Hirm bewährte – mit dem 0:0 war Trainer Michael Gasnarek durchaus zufrieden und hofft am kommenden Wochenende auf eine ähnlich starke Leistung seiner Mannschaft.

WULKAPRODERSDORF – STOTZING; SAMSTAG, 15.30 UHR. Bei Wulkaprodersdorf hat sich in der Winterpause einiges getan – man konnte sich mit einigen neuen Spielern vor allem in der Defensive verstärken und absolvierte eine zufriedenstellende Vorbereitung. Im Hinspiel konnte sich der UFC Stotzing mit 4:1 durchsetzen. Im Rückspiel ist für „Wulka“ somit Wiedergutmachung angesagt: „Wir sind sehr zufrieden mit unseren Neuzugängen und auch mit unserer Leistung in den Testspielen. Gegen Stotzing wollen wir unbedingt einen Sieg einfahren, besonders, da wir im Herbst einen sehr schlechten Start erwischten. Zu Hause muss also unbedingt ein Sieg her“, meinte Christopher Ivanschitz, Obmann des SV Wulkaprodersdorf. Mit einem Sieg könnte man weiterhin oben dranbleiben, Stotzing hingegen setzt alles daran, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.

ZILLINGTAL – SANKT ANDRÄ; SONNTAG, 15.30 UHR. Der Herbstmeister tritt auswärts gegen den SC Zillingtal an. Auf dem Papier ist der Tabellenführer wohl der klare Favorit, doch die Heimmannschaft wird alles daran setzen, den Blau-Gelben die Suppe zu versalzen und die 3:0-Auswärtsniederlage wiedergutzumachen. Die Herbstsaison konnte der Gastgeber durchaus positiv beenden, durch einen 1:0-Erfolg gegen den FC Oslip konnte man in der Tabelle auf Platz 11 klettern. Mit einigen Verstärkungen und Narek Simonyan, der nach einem Schienbeinbruch nach langer Verletzungspause sein Comeback feiern konnte, hat sich auch der Kader der Zillingtaler verbessert. Sankt Andrä möchte den Vorsprung auf Erstverfolger Zagersdorf jedoch weiter bewahren, weshalb am kommenden Samstag für die Mannschaft von Trainer Heinz Fleischhacker nur ein Sieg zählt: „Unser Ziel ist klar, allerdings stehen wir in Zillingtal vor keiner leichten Aufgabe. Meine Mannschaft muss sich also von der besten Seite zeigen.“

NEUFELD – SCHÜTZEN; SONNTAG, 15.30 UHR. Zu Hause empfängt der ASV Neufeld das Tabellenschlusslicht aus Schützen. Was auf dem Papier nach einer „klaren Sache“ aussieht, ist in der Realität jedoch anders. Bei Schützen war gegen Ende der Hinrunde ein klarer Aufwärtstrend erkennbar. Von einer richtigen Pause im Winter kann man bei der Mannschaft von Trainer Dieter Sijak nicht sprechen, schließlich fanden während der gesamten Winterpause Trainingseinheiten statt. Die Mannschaft ist dementsprechend sowohl physisch als auch psychisch bestens auf die Rückrunde vorbereitet. Die Ausfälle von Leon Woborny, Tobias Berger und Matthias Wachter sorgen bei der Vereinsführung des ASV Neufeld derweil für Kopfzerbrechen. Schützen hingegen kann auf den gesamten Kader zurückgreifen. „Bei Schützen hat sich seit unserem letzten Aufeinandertreffen einiges getan. Wir müssen hochkonzentriert sein, um unser Ziel, nämlich drei Punkte einzufahren, auch verwirklichen können“, sagte Neufeld-Obmann Michael Lampel.