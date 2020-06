In den letzten Tagen kamen immer wieder Gerüchte auf, es könnte im Bezirk eine Spielgemeinschaft mit dem ASV Steinbrunn geben, wo auch Neufeld oder Zillingtal involviert sein könnten. Für beide Vereine kommt eine Kooperation mit einem anderen Partner vorerst aber nicht in Frage.

„Für uns ist eine Spielgemeinschaft kein Thema, wir werden auch in der Saison 2020/2021 als ASV Neufeld in der 2. Klasse Nord spielen“, stellte Neufeld-Obmann und Bürgermeister Michael Lampel klar. Es hat und wird sicher auch in der Zukunft Gespräche mit dem ASV Steinbrunn geben, so Lampel. „Ich weiß, dass es dort ein Funktionärsproblem gibt, wir stehen auch zur Diskussion bereit, aber im Moment planen wir nichts in diese Richtung.“ Die Kaderplanung läuft auch auf Hochtouren. Goalgetter Davor Grgic hat für die neue Saison schon zugesagt. „Die Gespräche mit den anderen Spielern laufen noch, zudem ziehen ein paar U16-Talente hoch“, berichtete Michael Lampel.

Auch sein Obmann-Kollege von SC Zillingtal, Alfred Pöpperl, stieß ins gleiche Horn. „Eine Kooperation mit Steinbrunn würde sich klarerweise für uns anbieten. Wir haben im Herbst darüber gesprochen, im Frühjahr aber nichts mehr. Wir gehen auch normal in die neue Saison. Vielleicht könnte es aber in naher Zukunft wieder Gespräche über eine Kooperation geben. Es wäre eine gute Lösung für beide Seiten. Da muss aber dann alles passen.“