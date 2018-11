Unmittelbar nach Ende der Hinrunde fing die berühmte Gerüchteküche wieder an zu brodeln. In Sachen Transfers werden traditionell die wildesten Spekulationen geschürt – doch darin steckt oft auch ein Fünkchen Wahrheit.

So auch bei der neuesten Topmeldung aus der 2. Klasse Nord: Lange wurde über die Situation und mögliche neue Destination vom wohl heißesten Eisen der Liga, Sascha Kovacs, philosophiert und gemutmaßt, jetzt ist es Gewissheit – Er wird den FC Großhöflein verlassen! Sein neuer Verein ist wohl auch schon bekannt, Kovacs wird seine Fußballschuhe künftig für den Ligakonkurrenten ASV Hornstein schnüren.

Hornstein-Obmann Christian Pölzlbauer bestätigt den Transfer: „Kovacs wird nach Hornstein wechseln, wir haben die Zusage bekommen. Unser Wunsch war es, die Offensive zu verstärken, das ist uns mit der Verpflichtung von Kovacs sehr gut gelungen.“ Auch auf Seiten Großhöfleins wird der Transfer als fix vermeldet, Obmann Dragan Kunkic zum Abgang seines Topspielers: „Dass das ein herber Verlust für uns ist, steht wohl außer Frage. Ich denke, das kann jeder gut einschätzen, wie wichtig Sascha für unser Spiel war. Er hinterlässt natürlich eine Lücke, sowohl sportlich, als auch menschlich.“

„Mein Abgang von Großhöflein ist fix, aber ich habe mich noch nicht entschlossen, wohin ich gehen werde.“Sascha Kovacs über die aktuelle Transfersituation

Das Skurrile an der ganzen Sache ist nur, dass der Spieler selbst noch nicht sagen kann, bei welchem Verein er zur Rückrunde spielen wird – obwohl sowohl sein Ex-Klub Großhöflein, als auch sein (vermeintlich) neuer Verein Hornstein den Transfer bestätigten: „Der Abgang von Großhöflein ist fix, aber ich habe mich noch nicht entschlossen, wohin ich gehen werde. Im Jänner werde ich meinem zukünftigen Verein die Zusage geben, bis dahin lasse ich mir aber Zeit, ich habe keinen Stress“, so Sascha Kovacs zur Transfersituation.

„Ich sehe im Wechsel keinen Fortschritt“

Dass Kovacs irgendwann mal den Verein verlassen würde, war Kunkic klar – doch der neue Verein stößt dem FCG-Obmann etwas sauer auf, wie er sagt: „Er hat eigentlich das Zeug für et

was Höheres, wo er sich beweisen kann und muss, eine Entwicklung durchmachen kann. Im Wechsel nach Hornstein sehe ich persönlich keinen Fortschritt, vor allem, wenn man bedenkt, wer ihn noch haben wollte, ist der Wechsel nicht nachzuvollziehen.“ Konkret spricht Kunkic da das Interesse der 2. Liga Nord-Teams Klingenbach und Trausdorf an, die allesamt im Rennen um die Verpflichtung von Kovacs waren. Doch letztendlich entschied sich der 21-Jährige laut den beiden 2. Klasse-Vereinen für einen Transfer zum aktuellen Tabellen-Vierten.

Man kann also durchaus davon sprechen, dass den Hornsteinern hierbei ein wahrer Transfer-Coup gelungen ist. Mit einem Blick auf Kovacs‘ Statistik wird das nochmal untermauert: Er erzielte in der abgelaufenen Hinrunde zwölf Tore in elf Einsätzen und in insgesamt 74 Einsätzen für den FCG gelangen ihm 47 Tore – eine starke Bilanz für das Talent.

„Er war unser absoluter Wunschspieler“

Sein neuer Verein kann sich jedenfalls auf einen torgefährlichen Offensivmann, mit großem Entwicklungspotenzial freuen. Auch Hornstein-Trainer, Sebastian Reinprecht freut sich auf den Neuzugang: „Er war unser absoluter Wunschspieler. Sascha ist jung, dynamisch und abschlussstark, so einen Spielertypen haben wir gesucht. Er wird uns besser machen und mit ihm werden wir auch noch in Sachen Aufstieg mitmischen. Wir sind richtig glücklich, dass uns dieser Transfer gelungen ist.“

In Großhöflein ist man aber jetzt gewillt, die entstandene Lücke im Angriff zu schließen, man will einen neuen Spieler holen. „Wir sind dabei, den Markt zu sondieren, werden in den kommenden Tagen auch einige Gespräche führen. Es wird keine Schnellschüsse von uns geben, doch wir wissen auch, dass es im Winter sicher nicht einfach wird, einen Stürmer in der Qualität eines Sascha Kovacs zu finden“, so Obmann Kunkic.