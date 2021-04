Die Zukunftsplanung des SC Eisenstadt nimmt weiter Fahrt auf. Nachdem zuletzt mit dem Wechsel von Julian Kusolits und Mosti Saadi zum ASV Hornstein zwei Abgänge vermeldet wurden, wird diesmal ein Neuzugang vorgestellt.

Lukas Giefing soll in der Zentrale Kusolits ersetzen. „Mit der Verpflichtung von Lukas Giefing konnten wir einen wichtigen Schritt auf unserem Weg in die kommende Saison realisieren“, freut sich Obmann Michael Billes über den Neuzugang.

Auch Giefing selbst zeigte sich in einer ersten Stellungnahme vorfreudig: „Ich bin bereits sehr gespannt darauf, das Team kennenzulernen. Die offene Art der Verantwortlichen sowie die Möglichkeiten beim SCE haben mich von dem Wechsel überzeugt.“ Der 22 Jahre junge Mittelfeldspieler kickte zuletzt beim ASK Eggendorf in der 2. Landesliga/Niederösterreich. Dort hatte er bereits den ersten Kontakt mit dem SCE: Mit Jürgen Weber steht bei den Niederösterreichern ein Mann mit großer SCE-Vergangenheit an der Seitenlinie.

In Neudörfl die ersten Packler zerrissen

Der 45-Jährige ist Teil der SCE-Legenden-Elf, führte diese sogar als Kapitän an. Giefing startete seine fußballerische Laufbahn beim SC Neudörfl, später war er auch für die AKA Burgenland aktiv.

Danach durfte der Mittelfeldspieler mit den Neudörflern erste Erfahrungen in der Burgenlandliga sammeln, ehe es ihn nach Eggendorf zog. Nun also folgte der Wechsel in die Landeshauptstadt, in der er mittlerweile auch seine Heimat gefunden hat. „Ich bin beruflich in Eisenstadt beschäftigt, was einen Wechsel für mich zusätzlich attraktiv machte“, erklärt er.

„Die Voraussetzungen beim SCE sind großartig, das Team hat Qualität, die Verantwortlichen stecken ihr ganzes Herzblut in den Klub. Zudem darf man auf einer nagelneuen Anlage spielen“, unterstreicht er die Vorzüge. „Mein Ziel ist es, mit dem SC Eisenstadt rasch aufzusteigen und auch die höheren Ligen unsicher zu machen“, betont Giefing, ganz nach dem Geschmack der SCE-Familie.