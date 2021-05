Der UFC Purbach hat mit Michael Koller einen nicht gerade unbekannten Namen im burgenländischen Fußball in seinen Reihen. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer bringt viel Erfahrung und Qualität mit und fungiert in Purbach nicht nur als Offensiv-Waffe, sondern auch als Ansprechpartner für junge Spieler.

„Ich gebe den Jungs oft Tipps, was Stellungsspiel und Bewegungen betrifft und es macht mir Spaß zu sehen, wie sie meine Ratschläge annehmen und immer besser werden“, berichtet der Angreifer, der gleichzeitig klarstellt: „Meine Knie sind zwar schon etwas beleidigt, aber mein Körper ist fit und solange ich Spaß und Leidenschaft am Fußball habe, werde ich auch weiterspielen.“

Zahlreiche Stationen auf der Kicker-Vita

Gestartet hat die Karriere des Purbach-Spielers mit sechs Jahren in seiner Heimatstadt beim FK Austria Wien, wo er alle Stationen bis hin zur Kampfmannschaft durchlief, gefolgt von einem Jahr beim SV Mattersburg, zwei Jahren bei Admira Wacker Mödling, drei Jahren in Neusiedl und zwei Jahren in Parndorf, was nur ein Ausschnitt seiner langen Karriere ist. „Besonders auf die Zeit in Parndorf blicke ich sehr gerne zurück, als wir den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse schaffen konnten“, so der 38-Jährige.

Mit 14 Bundesliga-Einsätzen, etwa 100 Zweitliga-Einsätzen und über 250 Spielen in der Regionalliga ist er für den UFC Purbach eine echte Bereicherung. „Ich fühle mich wohl bei diesem Verein, die Jungs sind wirklich klasse und es macht mir sehr Spaß, mit ihnen zu kicken. Ich hoffe, dass wir in den kommenden Jahren den Aufstieg schaffen werden“, gibt sich der Routinier optimistisch.