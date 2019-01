In den letzten Wochen arbeiten die Funktionäre, so wie Coach Dietmar Wapp, auf Hochdruck, um den SV Mörbisch zu retten. Man befindet sich in finalen Gesprächen mit einigen Spielern, wie Wapp verrät: „Es sieht gut aus, aber bis die Tinte nicht trocken ist, kann ich nichts sagen. Es sind Spieler aus der Wiener Gegend, die uns sicher helfen werden.“ Er ergänzte aber auch: „In dieser Situation würde uns aber jeder Spieler helfen, das muss man auch sagen.“

Äußerst schwierige Zeiten in Mörbisch – doch dort lässt man sich dennoch nicht beirren: „Der Verein tut alles dafür, um sich selbst am Leben zu erhalten. Jetzt hoffen wir natürlich alle, dass diese Spieler auch bei uns unterschreiben.“ Fix ist schon der Transfer von Klingenbachs “Zweier“-Goalie Patrik Török, „da freuen wir uns“, so Wapp dazu.“

Dass die möglichen Verpflichtungen ausschlaggebend dafür sind, ob der Klub weitermachen kann oder nicht, ist jedem klar, eine Entscheidung soll in den nächsten Tagen erfolgen. Eine finanzielle Klammheit, wie gemunkelt wird, hat der Verein nicht, wie Wapp versichert: „Die finanzielle Basis ist hier definitiv gegeben.“