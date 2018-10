Mörbisch-Spielertrainer Dietmar Wapp ist in dieser Saison bislang absolut nicht zu beneiden. Seine Truppe erhielt in acht Spielen gleich 42 Gegentreffer (und erzielte dabei nur vier) – man ist somit die klare Schießbude der Liga. Die Mörbischer schlittern von einer Niederlage in die nächste, teilweise bekam man auch üble Abreibungen, beim 0:10 gegen Stotzing wurde es einmal sogar zweistellig.

Legionäre sind weg – „wollen nachrüsten“

„Generell ist das eine sehr schwierige Situation“, so ein geknickter Wapp, der ergänzte: „Wir haben zu unserem eh schon kleinen Kader jetzt auch immenses Verletzungspech, das kommt dann auch dazu. Irgendwie müssen wir uns jetzt in die Winterpause schleppen, um uns dort dann zu sammeln und zu rehabilitieren.“ Dem eigenen Anspruch, sich im Mittelfeld zu positionieren, konnte man als Tabellenletzter jedenfalls nie gerecht werden.

Einen Fehlgriff machten die Mörbischer auch mit den Legionären Michal Licko und Vladimir Simo – beide waren nicht die erhofften Verstärkungen und wollten dann noch mehr Geld – für weniger Leistung. „Das geht bei mir nicht, wir haben uns von ihnen getrennt“, so Wapp dazu. Im Winter soll, wenn möglich, nachgerüstet werden: „Zwei, drei neue Spieler mit Qualität wären wichtig.“ Und was sagt Wapp zu seiner Person? – „Ich mache weiter.“