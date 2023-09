Mörbischer Serie ist zu Ende

Neun Spiele in Folge war der SV Mörbisch nach seinem Wiedereinstieg in den Ligabetrieb ohne Niederlage geblieben. Just gegen Eisenstadt riss die Serie. „Es ist bitter, dass wir durch drei individuelle Fehler das Match verloren haben“, so Coach Michael Weihrauch.

Blessuren bremsen SV Mörbisch aus

Die Hintergründe liegen für den SV-Trainer klar auf den Tisch. „Wir haben viele Spiele, die über lange Zeit nichts gemacht haben. Es sind bei einigen Kickern Wehwechen und leichte Blessuren aufgebrochen. Wir sind nicht mehr so frisch wie in den ersten Runden.“ So musste Julian Mateschitz mit Knieproblemen schon in der Halbzeit vom Feld, bei Nico Schmidt machte sich eine offene Wunde am Oberschenkel (zugezogen aus vorhergegangen Partien) bemerkbar. Dazu fehlte Tobias Thaller wegen einer Zerrung schon vor der Begegnung, Dominik Warscha ist mit einer Innenbandverletzung auf der Ausfallsliste.

Weihrauch will neue Serie starten

„Aber wir haben eine Mannschaft, die füreinander kämpft, die Zähne zusammenbeißt und eine unglaubliche Moral an den Tag legt. Jeder spielte für den anderen“, so Weihrauch. Nachsatz: „Jetzt geht es darum, eine neue Serie zu starten.“